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Vojenské lesy otevřely v Javorné moderní kravín

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Státní podnik Vojenské lesy a statky (VLS) zprovoznil v Javorné na Karlovarsku nový areál pro ekologický chov masného skotu. Automatizovaný kravín, jehož výstavba přišla…
kráva

kráva

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 17.10.2026 15:00

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