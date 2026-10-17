Nový senátor Řehka: Je to začátek nové služby, říká

V prvním kole získal Řehka 32,86 procenta hlasů, Kantorová 27,26 procenta hlasů. V obvodu Plzeň-město usilovalo letos o senátorský post osm kandidátů.
„Jsem neskutečně vděčný za důvěru, kterou mi tady voliči dali. Budu dělat maximum pro to, abych je nezklamal. Chtěl bych poděkovat všem, kteří šli k volbám," řekl Řehka. Dodal, že ho až zaskočilo a dojalo, kolik se během kampaně našlo podporovatelů a různých dobrovolníků, kteří přišli sami. Zmínil například studenta, který dělá přes noc brigádu a ráno s ním roznášel letáky. „Neskutečně si toho vážím. Není to pro mě konec, ale je to začátek nové služby a teď prostě začne ta práce," dodal.
Senát chápe jako pojistku demokracie, ochránce ústavy a garanta ústavního rámce a stability země. „Ale budu se snažit identifikovat a monitorovat, jaké závazky má stát vůči Plzni a plzeňskému regionu. A budu se snažit propojovat příležitosti tady v regionu s celostátní úrovní," uvedl Řehka. Pro něj je ale v případě Senátu nejdůležitější ochrana hodnot, na kterých tahle země stojí, ochrana ústavnosti a ochrana demokracie této země. „A já jsem za celý svůj život sloužil nějakým hodnotám, sloužil jsem téhle zemi, ne Plzni, ale sloužil jsem i pro Plzeňáky, a já se budu snažit si tyto hodnoty vzít s sebou i do Senátu a dál v tom pokračovat," dodal.
Podle Řehky sice Senát neřeší jen komunální politiku, ale vzhledem k tomu, že ho volili lidé v Plzni, tak chce pro plzeňský region dělat to, co pro něj jako senátor reálně může vykonat. „Volební účast je úžasná. Jsem rád, že jsme dokázali všichni takhle zmobilizovat lidi a je to prostě důkaz toho, že tady v Plzni jsou lidé, kterým prostě není lhostejná budoucnost téhle země a kteří vědí, že každý hlas rozhoduje, kteří vědí, že volit je privilegium. Jsem za to strašně vděčný a nikdy je nezklamu," dodal.
Podle něj rozhodlo o jeho vítězství to, že celou kampaň vedl co nejvíc kontaktně. „Byl jsem v ulicích, jsem strašně vděčný všem lidem, kteří za mnou chodili, ať už souhlasili nebo nesouhlasili. Vedl jsem spousty diskusí s lidmi a bylo to pro mě nesmírně obohacující. Je to pro mě nová věc, nikdy jsem to nedělal," uvedl. Podle něj rozhodlo to, že se snažil přesvědčit lidi o tom, kdo je, nenechal se vyrušovat jinými věcmi a soustředil se na to, aby jim řekl, jaké reprezentuje hodnoty, jaký má názory a co chce.
Podle něj není bezpečnostní situace ve světě lehká, ale ČR, Evropa i NATO májí všechny předpoklady, aby to vše zvládly. „Je to jenom na nás, jestli budeme chtít," uvedl. Senátor se podle něj nemůže věnovat jenom jedné oblasti, třeba bezpečnosti, protože dostává návrhy legislativy ze všech oblastí. „Moje know-how a moje kariéra nějak nahrává tomu, že tam můžu přinést třeba více z té bezpečnosti, ale já se budu věnovat úplně všem tématům, která budou na stole. A pokud chcete vědět věci, které chci akcentovat víc, tak se podívejte do mého programu, já to říkám velmi transparentně od začátku," dodal.
V roce 2020 zvítězil v Plzni-město Aschenbrenner. Ve 2. kole získal 59,33 procenta hlasů. Druhý skončil Daniel Kůs (Piráti). Voleb se zúčastnilo šest kandidátů.