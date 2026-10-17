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Nový senátor Řehka: Je to začátek nové služby, říká

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Senátorem ve volebním obvodu Plzeň-město bude Karel Řehka (STAN), má 59,37 procenta hlasů. Druhá Lucie Kantorová (ANO) dostala 40,62 procenta hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo 27,24 procenta voličů.
Nový senátor Řehka: Je to začátek nové služby, říká

Nový senátor Řehka: Je to začátek nové služby, říká

Zdroj: Facebook Karel Řehka
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 17.10.2026 15:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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