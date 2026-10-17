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Párty Hárder: Summer Massacre si vyžádal ranní zákaz piva. Ve filmu měl původně vystoupit i zpěvák Rammstein

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Tvůrci komedie Párty Hárder: Summer Massacre dostali ranní zákaz pití alkoholu. Policie řešila upravené filmové auto a zpěvák kapely Rammstein nedorazil.
Párty Hárder: Summer Massacre

Párty Hárder: Summer Massacre

Zdroj: FOTO:Bontonfilm / distr. FTV Prima
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 17.10.2026 16:28

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