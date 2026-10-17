Párty Hárder: Summer Massacre si vyžádal ranní zákaz piva. Ve filmu měl původně vystoupit i zpěvák Rammstein

Párty Hárder: Summer Massacre, FOTO: Bontonfilm / distr. FTV Prima Párty Hárder: Summer Massacre, FOTO: Bontonfilm / distr. FTV Prima Párty Hárder: Summer Massacre, FOTO: Bontonfilm / distr. FTV Prima Párty Hárder: Summer Massacre, FOTO: Bontonfilm / distr. FTV Prima Párty Hárder: Summer Massacre, FOTO: Bontonfilm / distr. FTV Prima Párty Hárder: Summer Massacre, FOTO: Bontonfilm / distr. FTV Prima Párty Hárder: Summer Massacre, FOTO: Bontonfilm / distr. FTV Prima Párty Hárder: Summer Massacre, FOTO: Bontonfilm / distr. FTV Prima Párty Hárder: Summer Massacre, FOTO: Bontonfilm / distr. FTV Prima Párty Hárder: Summer Massacre, FOTO: Bontonfilm / distr. FTV Prima
Komedie Párty Hárder: Summer Massacre z roku 2022 se rodila v tak uvolněné atmosféře, až musel štáb zavést přísný zákaz konzumace alkoholu před polednem. Tvůrci totiž zpočátku zvládali náročné dlouhé směny pouze s pivem v ruce a brzy zjistili, že podobné tempo nelze udržet. Kromě nucené ranní střízlivosti narušila práce na place také nepříjemná otrava jednoho z herců a zrušená návštěva zpěváka z německé kapely Rammstein. Brigáda na Mácháči
Po složení maturity se trojice středoškoláků Tomáš (Daniel Žáček), Miky (Jiří Bohatý) a Poulíček (Adam Ernest) vydává na prázdninovou brigádu k Máchovu jezeru. K cestě využijí Poulíčkovo auto, které jim před odjezdem místní automechanik vylepší nepřehlédnutelným nápisem a intimními pomůckami. Ubytují se ve špinavém kempu u Tomášova strýce Žarka (Kostas Zerdaloglu), kde místo očekávaných zástupů dívek potkávají jen podivné mužské osazenstvo. V neutěšeném prostředí je drží nad vodou pouze vidina blížícího se hudebního festivalu Summer Massacre.
Zmíněný filmový Fiat Multipla po skončení natáčení nezůstal v garáži tvůrců, ale dostal ho darem herec Radim Neuvirt, který si ve snímku zahrál kempového doktora Krále.
Herec natáčel se zkaženým žaludkem
Jiří Bohatý se během natáčení otrávil zkaženým masem. Ve všech scénách z takzvaného kalícího bulváru tak musel bojovat se silnou nevolností a bolestmi břicha. K hereckému výkonu přispěl i nebezpečnou kaskadérskou vložkou, když podstoupil náročné natáčení takzvaného body suspension a nechal se vytáhnout ke stropu za háky zabodnuté přímo do zad. Tvůrci ale tyto záběry ve finálním sestřihu nepoužili.
Herec Daniel Žáček představující Tomáše zase během scény zkoušek snědl pět obložených rohlíků s máslem a šunkou. Když mu rekvizitáři přinesli koš s tím, že se jídlo před kamerou běžně plive, prohlásil, že na tomto filmu se to tak dělat nebude, a kvůli opakování záběrů všechno spořádal.
Producent dostal ránu od skutečného policisty
Vyhazovače u vstupu na festival si zahrál Petr Reif, který i ve skutečnosti pracuje jako profesionální policista. Role tatínka, jenž si ve frontě od ochranky vyslouží ránu hlavou, naopak připadla producentovi filmu Pavlu Váchovi.
Zahrát si měl i otec režiséra Martina Pohla, který se objevil už v jeho amatérském projektu Máma má raka z roku 2016. Nabídku na účinkování však tentokrát odmítl.
Zpěvák Rammstein nakonec nedorazil
Ve filmu se objevuje řada hudebníků, jako je kapela The Tap Tap nebo zpěvák Martin Kocián, tvůrci ale jednali i se zahraniční hvězdou. Režisér Pohl měl připravené cameo pro zpěváka Tilla Lindemanna z německé skupiny Rammstein a osobně s ním komunikoval, z účasti ale kvůli pandemii a posunům v harmonogramu natáčení sešlo. Z tuzemského internetového prostředí se do filmu naopak dostal Stanislav Lukeš, známý z virálních videí jako otylý buran dující na lesní roh.
Hudební vystoupení v kempu obstarali také bratři Michal a Oldřich Floriánovi z kanálu Mishovy šílenosti. Ve své scéně zpívají
„Minecraft song“, který měl v době natáčení přes devět milionů zhlédnutí na YouTube. Dnes má ještě o milion zhlédnutí více. Nápoj z francovky a další skryté odkazy
Snímek obsahuje několik nenápadných návratů k předchozímu filmu
. Když si na jedné z oslav účastník objednává takzvaný Alpský ryzlink složený z vína a francovky, jde o koktejl, který chlapcům už v prvním díle doporučoval bezdomovec Derviš. Párty Hárd
Podobně funguje scéna s doktorem, který podává malé holčičce na bolení břicha Metaxu. Zcela stejný alkohol totiž lékař v minulém díle nutil svému synovi s tvrzením, že jde o účinný prostředek k vábení žen. Finální odhalení rodinného původu studenta Poulíčka zase představuje poctu americkému spisovateli H. P. Lovecraftovi a konkrétně jeho hororové povídce Stín nad Innsmouthem. K otci Pavlu Poulíčkovi navíc odkazuje i fotografie bývalého stejnojmenného moderátora televize Nova, kterou si student před spaním prohlíží.
Natáčení zkomplikoval ranní zákaz pití
Snímek vznikl s pomocí internetové sbírky, ve které fanoušci poslali přes 1,2 milionu korun. Jako odměnu za příspěvek si podporovatelé mohli vybrat například drtičku na marihuanu, funkční umělý penis nebo takzvanou požární krabičku.
Samotné natáčení trvalo zhruba třiadvacet dní a režisér Martin Pohl ho s nadsázkou popsal jako dlouhou bolavou kalbu proti vlastní vůli. Kvůli potížím s pitím piva během dlouhých směn nakonec musel štáb zavést pravidlo, které konzumaci alkoholu od šesté hodiny ranní do pravého poledne přísně zakazovalo.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, filmovyprehled, kinobox).