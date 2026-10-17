Tohle je povinnost pro každého Čecha: V neděli ve 14:50 nasazuje ČT1 skvostný film s Hrušínským v hlavní roli

V neděli odpoledne vás čeká filmový skvost s rozpočtem přes 3 miliony tehdejších československých korun, s hudbou legendárního skladatele a s hercem, který musel absolvovat ponižující zkoušky, aby vůbec mohl hrát.
Lékař, který hledal klid, a našel peklo nedůvěry
Dým bramborové natě z roku 1976, režie František Vláčil, v hlavní roli Rudolf Hrušínský. Premiéra proběhla 15. dubna 1977 a film zahrnuje 95 minut čisté poetické magie.
Renomovaný pražský lékař Josef Meluzín opouští velkoměsto i bolestné vzpomínky na rozchod s někým velmi blízkým. Odchází do sychravého venkovského kraje svého dětství, kde doufá v klid a zapomenutí. Místo vřelého přivítání však naráží na chladnou zeď nedůvěry.
Venkovská komunita nového příchozího nepřijímá snadno. Obyvatelé si nesou vlastní skryté rány, zamlčovaná tajemství i mlčenlivá traumata. Klevety se šíří rychleji než pravda. Meluzín však nereaguje konfrontací ani povýšenectvím – volí cestu profesní preciznosti, stoického klidu a empatie k lidským slabostem.
Hrušínský musel absolvovat ponižující zkoušky
Režisér František Vláčil svedl tvrdý boj s tehdejším komunistickým režimem. Neústupně si vyvzdoroval obsazení Rudolfa Hrušínského do hlavní role, přestože byl herec od roku 1972 v nemilosti a nesměl točit.
Dramaturgie ho ponižujícím způsobem přinutila absolvovat kamerové zkoušky. Vláčil však necouvl. A měl pravdu – právě tato role odstartovala druhou ikonickou fázi Hrušínského herecké dráhy. Vedle něj ve filmu excelují Věra Galatíková, Josef Somr, Václav Lohniský, Jana Dítětová, Alois Švehlík či Vítězslav Jandák.
Film vychází z románu Doktor Meluzín z roku 1973 od Bohumila Říhy. Tvůrci však zcela zrušili ideologický balast, využili výhradně závěrečnou část knižní předlohy a vytvořili hluboce introspektivní baladu o hledání lidské důstojnosti.
Poetický název vymyslel anonymní génius
Poetický název „Dým bramborové natě“, který v knize neexistoval, vymyslel spisovatel a dramaturg Vladimír Körner. Na scénáři se podílel anonymně – jeho jméno v titulcích z politických důvodů nefiguruje. Oficiálně jsou pod scénářem podepsáni Václav Nývlt a František Vláčil.
Natáčení v Týně nad Vltavou přineslo úsměvnou historku. Filmoví pracovníci si přímo z fotbalového tréninku vybrali místního chlapce Josefa Novotného. Jeho úkolem bylo pouze přikopnout míč k lavičce u hřbitova, kde seděl Rudolf Hrušínský. Za pouhých 10 sekund na plátně obdržel na tehdejší dobu vysoký honorář 170 Kčs.
Nezapomenutelnou atmosféru dotváří kamera Františka Uldricha a geniální hudba Zdeňka Lišky. Kombinace metafory o podzimu jako ekvivalentu konce lidského života a zasazení do nostalgické chladné krajiny vytváří baladické vyprávění o ryze lidském bloudění od narození ke smrti.
Film neusiluje o dramatické zvraty ani akční scény. Jeho síla spočívá v tichých momentech, v pohledech, v mlčení, v podzimní mlze nad poli. V tom, jak jeden muž nachází klid uprostřed lidské nedůvěry.
Prožijte tento silný příběh plný emocí a jedinečné podzimní atmosféry přímo u televizních obrazovek. Film můžete sledovat na stanici ČT1 v neděli 18. října od 14:50. Dáte mu šanci, nebo vás neděle zavede jinam?
Zdroje článku: lifee.cz, Dým bramborové natě – Wikipedie, csfd.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá