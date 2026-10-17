Rocky: Nová výzva měl vrátit Stallonea do ringu s Lundgrenem. Jejich natočená rvačka ale z filmu zmizela

Rocky: Nová výzva, FOTO: Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. and Warner Bros. Entertainment Inc. / Barry Wetcher / distr. FTV Prima Rocky: Nová výzva, FOTO: Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. and Warner Bros. Entertainment Inc. / Barry Wetcher / distr. FTV Prima Rocky: Nová výzva, FOTO: Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. and Warner Bros. Entertainment Inc. / Barry Wetcher / distr. FTV Prima Rocky: Nová výzva, FOTO: Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. and Warner Bros. Entertainment Inc. / Barry Wetcher / distr. FTV Prima Rocky: Nová výzva, FOTO: Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. and Warner Bros. Entertainment Inc. / Barry Wetcher / distr. FTV Prima Rocky: Nová výzva, FOTO: Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. and Warner Bros. Entertainment Inc. / Barry Wetcher / distr. FTV Prima Rocky: Nová výzva, FOTO: Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. and Warner Bros. Entertainment Inc. / Barry Wetcher / distr. FTV Prima Rocky: Nová výzva, FOTO: Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. and Warner Bros. Entertainment Inc. / Barry Wetcher / distr. FTV Prima Rocky: Nová výzva, FOTO: Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. and Warner Bros. Entertainment Inc. / Barry Wetcher / distr. FTV Prima Rocky: Nová výzva, FOTO: Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. and Warner Bros. Entertainment Inc. / Barry Wetcher / distr. FTV Prima
V dramatu Rocky: Nová výzva (Creed II) z roku 2018 se na plátno vrací Brigitte Nielsen jako bývalá manželka ruského boxera Ivana Draga. Ve skutečnosti je dánská herečka exmanželkou Sylvestera Stallonea, se kterým se v osmdesátých letech bouřlivě rozvedla. Během natáčení svého návratu do slavné sportovní série byla navíc v sedmém měsíci těhotenství. Výzva se smrtelným odkazem
Boxer Adonis Creed (Michael B. Jordan) získá titul mistra světa v těžké váze a plánuje společnou budoucnost s partnerkou Biancou (Tessa Thompson). Do Spojených států však přijíždí ruský rohovník Ivan Drago (Dolph Lundgren), který v ringu usmrtil Adonisova otce Apolla. Drago přiváží svého syna Viktora (Florian Munteanu) a veřejně vyzve nového šampiona k zápasu. Adonis i přes nesouhlas svého trenéra Rockyho (Sylvester Stallone) výzvu přijme. První brutální střetnutí skončí pro mladého boxera těžkými zraněními, ze kterých se musí zotavit před odvetou v Moskvě.
Režie snímku se měl původně ujmout sám Sylvester Stallone. Nakonec ale po dohodě s produkcí a představitelem hlavní role od záměru upustil. Své rozhodnutí tehdy vysvětlil tím, že Adonis čelí problémům současného světa, a proto by měl příběh zpracovat současný mladý tvůrce, kterým se stal Steven Caple Jr. Nový režisér přitom dostal k dispozici dříve nepoužité záběry z natáčení čtvrtého Rockyho. Scéna, ve které si Adonis na tabletu prohlíží tragickou smrt svého otce, tak obsahuje unikátní archívní materiál z osmdesátých let.
Návrat Ivana Draga provázela vystřižená rvačka
Dolph Lundgren vůbec nepředpokládal, že by se k postavě Ivana Draga ještě někdy vrátil. Přibližně dva roky před začátkem natáčení mu Stallone poslal zprávu, ve které stálo pouze:
„Hříchy našich otců. Co si o tom myslíš?“ Švédský herec měl zpočátku obavy, že kultovní roli pokazí a z Draga se stane jen prázdný padouch. Názor změnil až po přečtení scénáře a osobním setkání s představitelem svého filmového syna.
Tvůrci pro oba veterány původně připravili i přímý fyzický střet. Stallone a Lundgren skutečně natočili krátkou scénu v nemocnici, kde si Rocky a Ivan vymění několik úderů pěstí u pultu bezpečnostní služby. Z konečného sestřihu však musela rvačka zmizet a na plátně po ní nezbyla žádná stopa.
Před natáčením podstoupili oba herci tvrdou přípravu. Dvaasedmdesátiletý Stallone cvičil se zátěží čtyřiceti pěti kilogramů a jednašedesátiletý Lundgren musel navíc na příkaz režiséra změnit barvu svých zubů na žlutou, aby jeho vzhled věrně odrážel těžké životní podmínky.
Bývalá manželka skrývala před kamerou těhotenství
Obsazení Brigitte Nielsen do role Ludmilly Drago vzbudilo pozornost novinářů kvůli jejímu dřívějšímu vztahu se Stallonem. Bývalí manželé se potkali už při natáčení čtvrtého dílu, vzali se po jeho premiéře a jejich rozvod přišel o dva roky později. Stallone případné napětí při natáčení popřel s tím, že za nepříjemnou minulostí udělali tlustou čáru. Ve filmu spolu bývalí partneři nakonec nemají žádnou společnou scénu.
Dánská herečka navíc svou roli zvládla v sedmém měsíci těhotenství. Štáb musel pečlivě volit úhly kamery a upravovat záběry tak, aby skryl její rostoucí břicho. Své páté dítě, dceru Fridu, porodila přesně dva týdny po dokončení svých scén.
Ústřední ruské postavy ztvárnili cizinci
Hledání správného představitele pro Viktora Draga trvalo produkci několik měsíců po celém světě. Tvůrci vybírali mezi komiky i sportovci z různých odvětví, o roli usiloval například profesionální zápasník Sage Northcutt. Stallone se nakonec rozhodl pro německého boxera s rumunskými kořeny Floriana Munteanua, který měřil necelé dva metry a vážil sto šest kilogramů.
Podobně jako ve snímku
z roku 1985 nehraje ani v tomto pokračování jedinou ústřední ruskou postavu skutečný Rus. Lundgren pochází ze Švédska, Munteanu z Německa a Nielsen z Dánska. Během natáčení závěrečného duelu v Moskvě se pak do dění zapojil slavný ringový hlasatel Michael Buffer. Zkušený moderátor se však před kamerou spletl a nastupujícího zápasníka ohlásil jako mrtvého Apolla Creeda místo Adonise. Rocky IV
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).