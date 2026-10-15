Jak vyčistit drážky posuvných dveří bez pracného drhnutí

Drážky posuvných dveří patří mezi místa, na která se při běžném úklidu často zapomíná. Přitom se v nich postupně hromadí prach, vlasy, chlupy i drobné nečistoty. Jakmile se smíchají s vlhkostí a mastnotou, vznikne nevzhledná špína, kterou není snadné odstranit hadříkem. Naštěstí existuje jednoduchý způsob, jak kolejnice vyčistíte bez dlouhého drhnutí.
Nejdříve je nutné odstranit volný prach
Než se pustíte do mokrého čištění, zbavte drážku co nejvíce suchých nečistot. Výborně poslouží vysavač s úzkou hubicí, který dostane prach i z hůře přístupných míst. Pokud nemáte vhodný nástavec, můžete použít také starý zubní kartáček nebo měkký štětec. Suché odstranění je důležité, protože při okamžitém použití vody by se prach proměnil v mazlavou vrstvu.
Pomůže obyčejná houbička
Na zbytky nečistot si připravte teplou vodu a trochu běžného prostředku na nádobí. Ten dokáže pomoci především s mastným povlakem, který se na kolejnicích může usazovat. Do roztoku namočte menší houbičku, dobře ji vyždímejte a přejeďte jí drážky. Neměla by být příliš mokrá, aby se voda nedostala do míst, kde by mohla způsobit korozi nebo jiné poškození.
Tip: Houbičku na nádobí můžete prakticky využít i na zahradě.
Trik s vatovou tyčinkou
Úzké části kolejnice se často špatně čistí i houbičkou. Na jejich dočištění můžete použít vatovou tyčinku namočenou ve vodě s trochou čisticího prostředku. Pomalu s ní projeďte jednotlivé rohy a záhyby. Pokud je špína zaschlá, nechte ji nejprve několik minut změknout. Potom půjde odstranit výrazně snadněji a bez agresivního drhnutí.
Na závěr je třeba vše vysušit
Po vyčištění setřete drážky suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou. Důkladné vysušení je důležité zejména u kovových kolejnic. Čisté drážky navíc nejsou jen otázkou vzhledu. Nahromaděné nečistoty mohou bránit hladkému pohybu dveří a zbytečně zatěžovat pojezdová kolečka.
Foto: Pixabay
Čisté kolejnice bez námahy
Na drážky posuvných dveří tedy nemusíte vyrukovat s agresivními přípravky ani je dlouze drhnout. Nejlépe funguje jednoduchá kombinace vysavače, teplé vody, trochy prostředku na nádobí a drobné pomůcky pro úzká místa. Když kolejnice krátce vyčistíte pravidelně, velká vrstva špíny se v nich vůbec nestihne vytvořit.
Zdroj: autorka
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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