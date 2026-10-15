Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Jak vyčistit drážky posuvných dveří bez pracného drhnutí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Drážky posuvných dveří patří mezi místa, na která se při běžném úklidu často zapomíná. Přitom se v nich postupně hromadí prach, vlasy, chlupy i drobné nečistoty. Jakmile se smíchají s vlhkostí a mastnotou, vznikne nevzhledná špína, kterou není snadné odstranit hadříkem. Naštěstí existuje jednoduchý způsob, jak kolejnice vyčistíte bez dlouhého drhnutí.
posuvné dveře

posuvné dveře

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 07:00

Reklama
Další články z Náš dům
Shnilá jablka nenechávejte dlouho ležet na zahradě
Shnilá jablka nenechávejte dlouho ležet na zahradě
Hřeben coby pomocník: Na čištění radiátorů, spárů i drážek
Hřeben coby pomocník: Na čištění radiátorů, spárů i drážek

Hřeben má doma každý z nás. Víte, že ho můžete využít nejen k jeho primárnímu účelu? Jeho husté zuby...

Zbavte se otravných octomilek pomocí triku s PET lahví
Zbavte se otravných octomilek pomocí triku s PET lahví

Také se vám v posledních dnech objevují v domácnosti otravné octomilky? Období babího léta přímo milují....

Zapomeňte na paličku. Při klepání masa nadělá víc škody než užitku
Zapomeňte na paličku. Při klepání masa nadělá víc škody než užitku

Naklepávání řízků, při němž se tlukot paličky mnohdy line až přes vaši zeď k sousedům, není dnes už tolik...

Čistá okna, špinavé žaluzie: Podstata tkví ve správném postupu
Čistá okna, špinavé žaluzie: Podstata tkví ve správném postupu

Umytá okna dokážou celou místnost krásně prosvětlit, ale špinavé žaluzie jejich efekt snadno pokazí. Každou...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

Všechny články tohoto autora →
Náš dům
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.