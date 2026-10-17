6 překvapivých faktů o Machu Picchu, o kterých jste možná ještě neslyšeli

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6 překvapivých faktů o Machu Picchu, o kterých jste možná ještě neslyšeliPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Na následujících řádcích se dozvíte nečekané zajímavosti o starobylých ruinách incké civilizace, která vznikla pod vrcholy peruánských And v 15. století našeho letopočtu.
6 překvapivých faktů o Machu Picchu, o kterých jste možná ještě neslyšeliZdroj: christopher babcock / Shutterstock
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 17.10.2026 16:30
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