Skořice zachová zdraví rostlin a zlikviduje škůdce

Vůně skořice patří k podzimnímu času. Skvěle dochutí hlavně sladké dezerty a koláče a krásně provoní byt. Kromě vaření ji můžeme použít i jako přírodní pesticid, protože dokáže zlikvidovat škůdce v podobě otravných svilušek.Tím prodloužíte životnost pokojových rostlin.
Skořicí proti sviluškám
Tyto drobné nenápadné mušky můžou na rostlinách způsobit doslova spoušť a zlikvidovat je. Jejich řádění poznáte hlavně podle žloutnutí listů a rostlina začne postupně chřadnout. Proti sviluškám lze účinně bojovat pomocí elixíru ze skořice. Potřebovat budete 1 lžičku mleté skořice, 1 lžičku hřebíčku, 2 lžičky sušeného provensálského koření a 2 stroužky drceného česneku. Všechny ingredience smíchejte v 1 litru vroucí vody a nechte roztok mírně vychladnout. Nakonec směs sceďte a přelijte do nádoby s rozprašovačem a přidejte ještě dvě kapky tekutého mýdla. Díky tomu roztok lépe přilne k listům rostlin.
Skořice pomůže proti hnilobě
Aromatické koření pomůže i s dalšími problémy, a tím jsou houbové choroby, stres nebo celkový špatný stav rostlin. Skořice pomáhá totiž zregenerovat kořenový systém, který může být poškozen například hnilobou v důsledku přemokření. Jakmile budete rostliny přesazovat, vždy poprašte jejich kořeny skořicí, aby se zahojily a zesílily.
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Dezinfekce na rány
Jistě se vám někdy stalo, že jste omylem poškodili třeba stonek rostliny nebo potřebujete zregenerovat jiné poškozené části. V takovém případě opět pomůže mletá skořice, kterou stačí nasypat na poškozená místa. Podpoříte tak rychlejší hojení ranek a předejdete šíření plísňových infekcí.
Skořice prodlouží život mladých sazenic
Skořici se vyplatí využít už při výsadbě semen. Jednoduše posypte půdu tenkou vrstvou skořice, která bude působit jako přirozený štít proti houbovým infekcím. Tento malý krok může mít na přežití sazenic obrovský vliv a pomůže vám vypěstovat zdravé a silné rostliny už od samého začátku.
Zdroje info: Autorka
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