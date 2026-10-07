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Skořice zachová zdraví rostlin a zlikviduje škůdce

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Vůně skořice patří k podzimnímu času. Skvěle dochutí hlavně sladké dezerty a koláče a krásně provoní byt. Kromě vaření ji můžeme použít i jako přírodní pesticid, protože dokáže zlikvidovat škůdce v podobě otravných svilušek.Tím prodloužíte životnost pokojových rostlin.
Skořice

Skořice

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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