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Co se skrývá za sliby na obalech psích krmiv? Vědci prověřili 42 výrobků od 14 značek

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Dennívýzva
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Lákavé sliby na obalech, překvapivá zjištění ve složení. Rozsáhlý výzkum ukázal, že většina testovaných krmiv na českém trhu, která se prezentují jako prémiová a bez chemie, obsahuje detekovatelná množství chemických látek, aditiv a konzervantů. Ze 42 testovaných krmiv od 14 známých značek byla přitom pouze tři, všechna od jediného výrobce, zcela bez detekovaných chemických konzervantů. Všechna testovaná krmiva nicméně splňovala legislativní normy. Výsledky výzkumu patřily k hlavním tématům historicky prvního Vital Pes Kongresu, který přilákal více než 200 účastníků. Vedle majitelů a chovatelů psů se na něm sešli také veterináři, odborníci na výživu i zástupci výrobců a prodejců krmiv.
Granule

Granule

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 04.11.2026 17:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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