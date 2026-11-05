Dobrota za pár korun. Pekli jsme skvělé buřty na pivu

Listopad představuje měsíc, který už toho na zahrádce až tolik nabídnout nedokáže. Jasně, člověk může klidně vysadit česnek, případně uklízet nebo zrýt záhony. Klasických zahradních činností ale rapidně ubude. I proto není od věci soustředit se na nějaké vynikající pokrmy, které si lze bez problémů připravit doma. My se výjimečně nebudeme věnovat uzení, které je touto dobou ideální. Zaměříme se na domácí buřty na pivu, které jsme si připravili. Rozhodně stály za to, o čemž vás jistě přesvědčí i naše obrázky.
Základem jsou kvalitní špekáčky a pár ingrediencí
Je to tak, my jsme nakupovali špekáčky v soukromém řeznictví. Hodí se ale jakékoli. K přípravě buřtů na pivu jsme potřebovali:
- 16 špekáčků,
- 5 lžic grilovacího koření,
- 3 velké cibule, 8 stroužků česneku,
- pár beraních rohů,
- 3 lžíce oleje,
- 1 velké pivo,
- několik lžic kečupu.
Poměrně jednoduchý postup zvládne každý
Je to tak, opravdu nešlo o nic složitého. V první řadě jsme si připravili pekáček a následně oloupali cibuli. Nakrájeli jsme je na menší půlměsíčky a dali do plechu. Poté už jsme nakrájeli podélně špekáčky a přidali k cibuli. Následovaly beraní rohy, grilovací koření a pořádně propasírovaný česnek. Pak přišel na řadu řepkový olej. Vše jsme dokonale promíchali, plech zakryli alobalem, obalili smršťovací fólií a vložili ho do lednice. Tady strávil kompletně celou noc.
Naložené buřty na pivu: Foto Radek Štěpán
Tip: Vystřelí vás z kalhot. Nakládali jsme skvělé utopence.
Druhý den se přidá pivo a kečup
Špekáčky se skvěle v chladničce uležely a druhý den jsme přidali pouze pivo a kečup. Pokud chcete buřty více sladké, kečupu lze přidat více. Stejně tak není problém přidat ani trochu chilli pro ty, kteří mají rádi pálivé. Pekli jsme na 180 stupňů Celsia zhruba hodinu. Opět záleží na tom, jak chcete mít buřty vypečené a křupavé. Ideální je špekáčky během pečení překládat. Podávali jsme s čerstvým chlebem.
Zdroje info: Autor
Buřty na pivu a jejich příprava: Náhledové foto a fotogalerie Radek Štěpán
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