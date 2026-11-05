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Dobrota za pár korun. Pekli jsme skvělé buřty na pivu

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Dennívýzva
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Listopad představuje měsíc, který už toho na zahrádce až tolik nabídnout nedokáže. Jasně, člověk může klidně vysadit česnek, případně uklízet nebo zrýt záhony. Klasických zahradních činností ale rapidně ubude. I proto není od věci soustředit se na nějaké vynikající pokrmy, které si lze bez problémů připravit doma. My se výjimečně nebudeme věnovat uzení, které je touto dobou ideální. Zaměříme se na domácí buřty na pivu, které jsme si připravili. Rozhodně stály za to, o čemž vás jistě přesvědčí i naše obrázky.
Buřty na pivu

Buřty na pivu

Zdroj: Radek Štěpán
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.11.2026 00:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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