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Skandál torpéda Mark 14: Proč americké ponorky v Pacifiku střílely slepými náboji

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Americké ponorkové torpédo Mark 14 stálo majlant, ale v boji selhávalo: plulo o tři metry hlouběji, vybuchovalo předčasně a při přímém zásahu pod úhlem 90 stupňů se úderník zasekl. Jak arogance byrokracie US Navy dva roky kryla smrtící zmetek?
Celkový boční pohled na americké ponorkové torpédo Mark 14 vystavené v muzeu

Celkový boční pohled na americké ponorkové torpédo Mark 14 vystavené v muzeu

Zdroj: National Museum of the U.S. Navy / Wikimedia CC BY 2.0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 06.10.2026 11:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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