„Připomeň mi, že mám zavolat mámě.“ Na první pohled je to maličkost. Jenže ve chvíli, kdy si musíš zapamatovat, že má někdo jiný zavolat vlastní mámě, nestala ses člověkem, který dostal informaci. Stala ses externím pevným diskem jeho povinnosti. A rodinný život je podobných drobností plný.
Kdo objedná dárky. Kdy je besídka. Co přinést na návštěvu. Že dochází prací prášek. Kdy má pes očkování. Které dítě potřebuje nové zimní boty. Komu jsme ještě neodpověděli.
Domácí práce není jen to, co je vidět
Výzkumníci používají pojem cognitive household labor – kognitivní práce v domácnosti. Nejde o samotné provedení úkolu. Jde o to, že si někdo všimne potřeby, začne plánovat řešení, rozhodne, co se má udělat, připomíná to a nakonec kontroluje, jestli je hotovo.
Studie publikovaná v časopise Archives of Women’s Mental Health sledovala 322 matek malých dětí a rozlišovala právě mezi fyzickým provedením domácích úkolů a jejich plánováním. Ženy podle výsledků nesly nepoměrně větší díl zejména té kognitivní části a vyšší podíl byl spojený s větším stresem, vyhořením a horším psychickým zdravím.
To samozřejmě neznamená, že každá žena žije v takto rozdělené domácnosti. Výzkum má konkrétní vzorek a nelze z něj dělat univerzální soud o všech párech. Mechanismus je ale užitečný: je rozdíl mezi „udělal jsem úkol“ a „nesu odpovědnost za to, že se vůbec stane“.
Vánoce jsou olympiáda mental loadu
Běžný listopadový seznam povinností se najednou rozroste. Dárky. Návštěvy. Cestování. Jídlo. Dekorace. Školní akce. Firemní večírky. Rodinné tradice. Balíky. Přání. Kdo bude kde a kdy. Některé rodiny si práci rozdělí. Jinde se rozdělí jen její viditelná část.
„Řekni mi, co mám koupit.“
„Napiš mi seznam.“
„Stačí říct a já to udělám.“
To může znít jako ochota. Pořád ale nechává jednomu člověku roli projektového manažera.
Přestat připomínat není totéž co nastražit past
Možná tě napadne jednoduché řešení: už nikomu nic připomínat nebudu a uvidíme. To může fungovat u dospělého člověka a jeho vlastního úkolu. Pokud si partner neobjedná zubaře, je to jeho problém.
Horší je použít podobnou taktiku u věcí, jejichž následky dopadnou na všechny. Nezaplatit účet, nevyzvednout dítě nebo neobjednat léky jen proto, aby druhý „konečně pochopil“, není férové rozdělení práce.
Užitečnější je přesunout celé vlastnictví úkolu. Ne: „Kup dárek pro tvoji mámu, já ti pošlu tip a připomenu termín.“ Ale: „Dárky pro tvoji rodinu jsou letos tvoje agenda.“ Včetně vymyšlení, objednání, zabalení a hlídání data.
Vlastnit úkol znamená myslet na něj
Tohle je zásadní rozdíl. Pokud musí jeden člověk druhému říct, co přesně má udělat, kdy a jak, část mental loadu zůstává pořád u něj. Skutečné převzetí úkolu znamená, že odpovědnost zmizí z hlavy toho druhého. Nemusí připomínat. Nemusí kontrolovat. Nemusí držet rezervní plán pro případ, že se nic nestane.
To samozřejmě vyžaduje určitou toleranci k tomu, že druhý člověk věc možná udělá jinak. Jinak zabalený dárek. Jinou večeři. Jiný systém. Pokud je jediný přijatelný výsledek přesně podle našich představ, není snadné odpovědnost skutečně předat.
Dobrá otázka před prosincem
Zkus se doma nepodívat jen na to, kdo dělá co. Podívej se na to, kdo na co musí myslet. Kdo drží kalendář v hlavě. Kdo předvídá, co bude potřeba. Kdo deleguje. Kdo připomíná. Kdo kontroluje, že je hotovo.
Možná zjistíš, že problém není v počtu úkolů. Je v tom, že i když je fyzicky udělá někdo jiný, projekt pořád běží na jednom mozku.
Upozornění: Článek má informační charakter a vychází z výzkumu kognitivní práce v domácnosti. Rozdělení odpovědnosti se mezi rodinami výrazně liší a samotný pojem „mental load“ není diagnóza.
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Zdroje: Archives of Women’s Mental Health – Cognitive household labor: gender disparities and consequences for maternal mental health and wellbeing [1], American Sociological Review – The Cognitive Dimension of Household Labor [2], Social Problems – Who shoulders the mental work? Evidence on the distribution of mental work in different-sex couples in Germany [3].