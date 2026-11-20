Platíte za televizi s archivem a pustíte si včerejší díl seriálu. Jakmile začne reklama, přehrávač vás nepustí dál. Tohle teď zažívají diváci stanic Novy. Jak dlouho budete reklamu sledovat, záleží hlavně na tom, komu za televizi platíte.
Kde musíte vidět reklamu celou
U části operátorů se reklamní blok při zpětném sledování stanic Novy nedá přetočit vůbec a divák ho uvidí celý. Podle stavu z poloviny listopadu se tam tlačítko pro přeskočení neobjeví. Kdo se pokusí přeskočit několik přestávek najednou, přehrávač ho vrátí na začátek té poslední. U jednoho z těchto operátorů přitom cena i délka archivu zůstávají stejné. Kterého operátora se to týká, zjistíte v jeho podmínkách nebo aplikaci.
U jednoho z operátorů nejde na stanicích Novy podle stavu k 19. listopadu dočasně přetáčet dopředu ani samotný pořad, jen zpět. Mírnější variantu, kdy divák uvidí jen část reklamy a pak přetočí, slibuje pro Novu i Primu. Kdy ji spustí, zatím neřekl.
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Pravidla určuje Nova a platí pro všechny operátory internetové televize v Česku. Kdo by je nedodržel, stanice Novy by ve své nabídce mít nemohl. Podle tiskové zprávy TV Nova z listopadu 2026 mohou operátoři původní televizní reklamu nahradit digitální. Divák pak uvidí asi tři minuty bloku a zbytek přetočí.
„Operátoři, kteří nabídku nevyužijí, budou vysílat původní reklamu v plné délce bez možnosti přetočení,“ uvedla pro MediaGuru.cz manažerka komunikace skupiny Nova Dominika Marie Vejlupková.
Podle tiskové zprávy Novy z října 2026 mají příjmy z reklamy pomoct udržet vlastní pořady, jejichž výroba je čím dál dražší. Prima přetáčení reklam u operátorů omezila už v červnu 2022.
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U dalších služeb stačí po skončení pořadu vydržet jen část bloku. Pravidla v tabulce odpovídají stavu k 19. a 20. listopadu 2026.
Služba Přeskočení reklamy Co platí navíc Oneplay (i přes O2) po prvních třech minutách archiv až 7 dní, cena beze změny Magenta TV po nejméně 3 minutách reklamy prvních 60 sekund volný posun, nahrávky starší sedmi dní bez omezení SledováníTV po 3 minutách první minutu po spuštění volný posun Lepší.TV (goNET) po nejvýše 3 minutách prvních 60 sekund volný posun, nahrávky starší 7 dní bez omezení
SledováníTV původně ohlásila přehrávání celého bloku a potom pravidla zmírnila. Kdo přetočí přes víc bloků, uvidí první 3 minuty toho posledního. Omezení platí i pro nahrávky.
Přečtěte si také: Staré šicí stroje Singer: Běžné stojí na Bazoši do 2 500 Kč, vzácný Featherweight se v USA prodal za skoro 120 000 Kč Dokud pořad běží, reklamu většinou nepřetočíte
U řady služeb platí totéž: dokud pořad podle programu ještě běží, uvidíte reklamní blok celý. Výjimkou bývá jen krátká chvíle po spuštění, kdy jde u některých služeb přetáčet volně. Mírnější pravidla se zapnou až po skončení pořadu. Kdo si třeba pustí od začátku večerní seriál, který se ještě vysílá, uvidí reklamu celou.
Živé vysílání se nemění. Podle SledováníTV ale divák, který ho pozastaví nebo vrátí zpět, uvidí reklamu celou. Od 18. listopadu 2026 se změna týká hlavní stanice Nova a pěti dalších volně dostupných kanálů skupiny, tedy Nova Krimi, Nova Lady, Nova Fun, Nova Action a Nova Cinema. Týká se zpětného zhlédnutí, pořadů pouštěných od začátku i nahrávek, a to na televizi, mobilu, tabletu i v prohlížeči.
Omezení přetáčení reklam na stanicích Novy platí na televizi, mobilu, tabletu i v prohlížeči. Ilustrační foto. Zdroj: Jakub Żerdzicki / Unsplash. Přeskakování si nedokoupíte
Bez omezení zůstávají Nova Sport, Oneplay Sport a TN Live a podle Novy také web tn.cz a slovenské stanice. Reklamy se nedotknou ani obsahu, který si na Oneplay pouštíte z knihovny na vyžádání.
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Placený doplněk na přeskakování reklam si u Novy koupit nejde, protože to Nova operátorům neumožnila. U Primy ho přitom část operátorů nabízí. Pravidla se v prvních dnech ještě mění. Před zpětným sledováním se proto vyplatí zkontrolovat aktuální podmínky na webu nebo v aplikaci svého operátora.
Na starších televizích a set-top boxech se může stát, že zpětné přehrávání stanic Novy v původní aplikaci nefunguje vůbec. Zkuste ji aktualizovat nebo přejít na novou verzi.
Zdroje: https://www.lupa.cz/clanky/nova-omezi-pretaceni-reklam-u-nekterych-operatoru-pobezi-cely-blok/, https://www.mediaguru.cz/jak-se-operatori-postavi-k-blokaci-pretaceni-reklam-tv-nova, https://www.lupa.cz/clanky/zakaz-pretaceni-preskakovani-tv-nova-podzim-2026-iptv/, https://www.echo24.cz/a/HdqF7/zpravy-domov-po-prime-i-nova-reklamy-pri-zpetnem-prehravani-nepujde-preskocit, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/317101, https://sledovanitv.cz/reklamy, https://www.mediaguru.cz/reklamy-na-nove-lze-nakonec-pretocit-i-u-dalsich-operatoru, https://www.e15.cz/byznys/technologie-a-media/zmena-v-preskakovani-reklam-na-nove-velci-operatori-nastavi-jina-pravidla-1437419
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