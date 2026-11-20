Na připraveném kousku kolejí u kancelářské budovy a supermarketu na okraji Uničova našla nový domov tramvaj T3 z Olomouce. Ikonické tramvaje tohoto typu brázdí ulice tuzemských měst už přes 60 let.
Dopravní podnik města Olomouce nákupem nových tramvají modernizuje svůj vozový park, část starších vozidel už nesmí do provozu. „Tramvaj evidenčního čísla 156 se musela vyřadit kvůli dodávce nových tramvají EVO1/o evidenčních čísel 125–133. Byla to jedna z podmínek dotačního programu,“ připomněli zástupci DPMO.
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Nové využití bude mít vůz T3 v Uničově na frekventované trase ve směru na Litovel, kde se z něj stane kavárna s vánoční výzdobou, v plánu je také vytvoření přírodního kluziště na vedlejší ploše. „U tramvaje už nyní fungoval stánek, který byl i přes léto velmi navštěvovaný. Nyní si budou moct lidé dát horký punč, kávu a další občerstvení ve vytápěné tramvaji. I s dětmi se těšíme na zdobení tramvaje, až se vrátíme z dovolené. Jako Bohuš koupil kolotoč a pak se tam týden celá vesnice točili, tak tramvaj bude asi něco podobného. Ozvala se mi spousta lidí, posílali fotky. Těší se a chválili, že to je pecka,“ s úsměvem a odkazem na známý film Dědictví aneb Kurvahošigutntág vylíčil podnikatel Petr Zapletal.
V tramvaji u budovy Neon Office Park bude potřeba před otevřením pro veřejnost provést ještě úpravy v interiéru. „Jsou tam sedačky za sebou, musíme je i některé otočit, dát tam stolečky a podobně. Půjde o takovou odpočívárnu, zvažujeme ještě různé varianty provozu,“ nastínil Zapletal, který za pořízení tramvaje podle databáze smluv zaplatil 60 006 korun.
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Nový cíl pro občerstvení u rušné silnice i cyklotrasy by měl fungovat v předvánočním období a poté pravděpodobně od jara až do podzimu. „Zastavovaly se tam kolikrát desítky cyklistů, kluci tam skoro nestíhali ve dvou za barem ve stánku. Je to pěkné místo,“ dodal Petr Zapletal.
Do města první tramvaj dorazila ve čtvrtek večer a už snímky z instalace na určenou část pozemku vyvolaly značný zájem nejen na sociálních sítích. „Na co tramvaj, to je na hlavu,“ divila se pod facebookovým příspěvkem Marie. „Proč tam bude tramvaj?“ ptala se Marcela.
Další obyvatelé brali novinku s humorem. „Plánují se koleje Střelice, Renoty, Dětřichov, Benkov, Medlov – nový obchvat Uničova,“ vtipkoval Jiří. „Super, kromě pokut za rychlost nám budou chodit pokuty i za černou jízdu,“ poznamenal jeho jmenovec.
„Užijte si změnu, lidi. Byla někdy tramvaj v Uničově? Ne. A ještě si v ní dáte kafe,“ ocenil připravovanou novou provozovnu Lukáš.