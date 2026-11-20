Evropu zasáhne výrazný pás vlhkého vzduchu z Atlantiku, který přinese vydatné sněžení do Alp. Ve výškách nad 2 100 metrů může napadnout až kolem jednoho metru nového sněhu.
Evropou se na konci týdne začne přesouvat takzvaná atmosférická řeka. Tento dlouhý pás vlhkého vzduchu se přes Atlantik táhne na tisíce kilometrů a do Evropy přinese velké množství srážek. V kombinaci s chladným vzduchem se na mnoha místech změní ve sněžení, nejvýrazněji tedy na horách. V Alpách může ve vyšších nadmořských výškách přibýt až desítky centimetrů nového sněhu, lokálně i víc než metr. Ochlazení se přitom postupně projeví i v Česku.
Atmosférická řeka není obyčejná fronta
Pojem atmosférická řeka může znít dramaticky, ve skutečnosti ale dle Wikipedie označuje velmi úzký a dlouhý pás vzduchu, který umí přenášet obrovské množství vodní páry. V tomto případě má mít dle iMeteo délku přes 8 000 kilometrů a bude postupovat z Atlantiku směrem k Evropě. Když takový proud narazí na horské pásmo, vzduch je nucen stoupat, ochlazuje se a vodní pára se začne měnit ve vydatné srážky. Rozdíl mezi nížinou a horami je tedy obrovský. Zatímco v nižších polohách může převládat déšť, ve vyšších nadmořských výškách se při dostatečně nízkých teplotách srážky mění ve sněhovou nadílku. Jde především o kombinaci vlhkosti, proudění a terénu.
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Nejvýraznější dopad se očekává v Alpách, především na jejich západních a severozápadních svazích. Tam se vlhký vzduch z Atlantiku střetne s horským terénem a srážky mohou být mimořádně vydatné. Ve výškách nad 1 500 metrů má podle předpovědí hustě sněžit, přičemž nad hranicí 2 100 metrů může dle OpenSnow napadnout přibližně 50 až 100 centimetrů sněhu. Děti by měly neskutečnou radost. Na některých místech tak může během krátké doby přibýt sněhu opravdu velké množství. I ve zbytku Alp mají být srážky slabší, přesto se očekává nejméně kolem 20 centimetrů nového sněhu. Taková situace může výrazně změnit podmínky na horských silnicích a zároveň rychle zlepšit sněhovou situaci ve vyšších lyžařských oblastech.
Do Česka se změna počasí dostane postupně. Ve čtvrtek 19. listopadu ještě teploty dosahují přibližně 8 až 12 °C a na jihu Moravy může být v pátek až 13 °C, zároveň ale od západu přibývá oblačnosti a deště. O víkendu už bude citelně chladněji. V sobotu mají teploty vystoupat nejvýše na 4 až 8 °C, zatímco v neděli už jen na 1 až 6 °C. Neděle může přinést první výraznější zimní projev, protože nad 500 metrů se očekává sněžení. ČHMÚ zároveň uvádí, že během víkendu se bude od severozápadu ochlazovat a teploty v průměru klesnou přibližně o 5 až 7 °C. Neznamená to ale automaticky nástup trvalé zimy v celé zemi. Důležité bude hlavně to, jak dlouho studené proudění vydrží a jestlipak se další srážky budou při nízkých teplotách měnit ve sníh i mimo hory. Na SvětěKreativity.cz jsme už psali, jak bude vypadat letošní zima. Zda se předpovědi shodnou a budeme hojně vytahovat boby, to se teprve uvidí.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu iMeteo, OpenSnow, Wikipedie, ČHMÚ, Facebook Český hydrometeorologický ústav
Článek Evropu čeká nápor srážek z Atlantiku: V Česku lze po zbytek týdne očekávat výrazné ochlazení pochází z webu Světkreativity.