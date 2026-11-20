Poslední listopadové odpoledne, ranní mrazík na trávníku povolil a v záhonu se ještě dá zarýt motyka. Takový den se hodí k drobné práci, která zabere čtvrthodinu a odmění se až v květnu: pár řádků mrkve, zahrnutých tenkou vrstvou zeminy. Semena přes zimu nikdo nezalévá ani neokopává. Leží v klidu a čekají. Na jaře 2027 pak vyrazí ve chvíli, kdy by se zahradník teprve rozhlížel, jestli už rozmoklá půda unese jeho kroky. Podle pěstitelů z Přírodních zahrad dává předzimní výsev úrodu v květnu až červnu, tedy zhruba o dva až tři týdny dřív než klasické jarní setí. Podle nás jde o jeden z nejchytřejších způsobů, jak si část jarního shonu přesunout do poklidného konce sezony.
Proč mrkev zasetá před zimou vystartuje dřív než jarní výsev
Celý trik stojí na teplotě. Mrkev patří k zelenině, která klíčí i ve velmi studené zemi, jen hodně zvolna. Podle Mendelovy univerzity jí ke klíčení stačí 4 až 5 °C. Tabulka poradenské služby
Oregonské státní univerzity ukazuje, jak dramaticky se to proměňuje s každým stupněm: při půdní teplotě kolem 5 °C vzchází mrkev až za 51 dní, při 10 °C už za 17 dní.
Z toho plyne praktický závěr. Když semeno spadne do země, která už jen chladne, nestihne do zámrzu udělat téměř nic. Zimu přečká jako drobné tvrdé zrnko obklopené vlhkostí. Jakmile se na jaře půda ohřeje a zůstane vláhy dost, rozjede se klíčení bez prodlení.
Jarní výsev se naproti tomu potýká s jinou překážkou: zahradník musí počkat, až záhon rozmrzne, oschne a dá se zpracovat. Na jílovitějších půdách to bývá klidně i o několik týdnů později, než by mrkev sama zvládla vyklíčit. Předzimní semena tenhle čas nepromrhají, protože už leží v připraveném lůžku.
Výzkumná služba amerického ministerstva zemědělství USDA ARS navíc uvádí, že semena mrkve nemají žádnou dormanci, takže po dozrání nepotřebují zvláštní „odpočinek“. Jarní start tedy nezávisí na nějakém tajemném probuzení, rozhoduje čistě teplo a vláha. A právě díky tomu se dá s načasováním tak přesně pracovat.
Výhod je víc. Biohospodářství upozorňuje, že podzimní výsev využije zimní a časně jarní vláhu, což ocení každý, kdo poslední roky zažil suché dubny a vyprahlé záhony.
Kdy zasít mrkev v listopadu: o termínu rozhoduje teploměr
Pevné datum pro celé Česko nikdo nestanoví a dává to smysl. Rozhoduje stav půdy. Pěstitelé z Přírodních zahrad Trejbal radí sít ve chvíli, kdy teploty vzduchu už nepřesahují zhruba 8 °C, ale zem ještě není promrzlá, takže se dá jemně uhrabat a semena zahrnout. Biohospodářství doporučuje výsev těsně před zámrzem v listopadu nebo prosinci.
Pro tuzemské poměry z toho vychází přibližné vodítko:
nížiny a teplejší oblasti: obvykle konec listopadu, mnohdy i prosinec, vyšší a mrazivější polohy: dříve, často už v polovině listopadu, všude: hlavně podle předpovědi; nesít těsně před ohlášeným delším oteplením.
Šikovným pomocníkem je obyčejný půdní teploměr zapíchnutý do hloubky setí. Pokud ukazuje kolem 4 až 5 °C a teploty dál klesají, je to signál k akci. Několik dnů až týdnů stabilně chladného počasí dává zelenou.
Hlavní nebezpečí přináší teplý listopad. Kdyby semena stihla vyklíčit ještě na podzim, vstoupily by do zimy slabé semenáčky, které mráz, střídání oblev nebo zamokření snadno zničí. Proto se vyplatí spíš chvíli vyčkat. Krátká obleva uprostřed zimy výsev obvykle neohrozí, pokud nepřijde dlouhé oteplení, které by zem prohřálo až do klíčivé zóny.
Když se listopad zvrtne a záhon zamrzne nebo se promění v bláto, nabízí se náhradní cesta: připravit záhon předem a v únoru či březnu 2027 zasít rané odrůdy pod netkanou textilii nebo fóliový kryt, jak doporučuje britská Královská zahradnická společnost RHS.
Zdroj fotografie: Freepik Jak zasít mrkev před zimou: hloubka, rozestupy a pětina semen navíc
Příprava se od jarní příliš neliší, jen se na ni dá soustředit bez spěchu. Záhon zbavte plevele a zbytků předchozí plodiny, prokypřete ideálně do hloubky kolem 30 centimetrů a uhrabejte najemno. Hodí se jen vyzrálý kompost. Čerstvý hnůj ani nedozrálý kompost mrkvi nesvědčí.
Parametr Doporučení Zdroj Hloubka setí 1 až 2 cm (obecně 1 až 2,5 cm) Trejbal, Mendelu Vzdálenost řádků 15 až 30 cm RHS, Trejbal Rozestup semen v řádku 2 až 4 cm Trejbal Výsevek asi o 20 % vyšší než na jaře Mendelu Po zasetí zahrnout, lehce přitlačit Trejbal
Navýšení o pětinu doporučuje přímo metodika
Mendelovy univerzity a vyrovnává případné ztráty přes zimu. Přehánět to ovšem nemá smysl, přehoustlý porost brzdí vývoj kořenů. Rozumnější je sít v řádku trochu hustěji, případně založit krátký rezervní řádek. Drobná semena se lépe rozmisťují jako obalovaná, v peletách nebo na výsevních páskách, na což upozorňuje Minnesotská univerzita.
Mrkev se vždy vysévá rovnou na stanoviště. Přesazování poškozuje hlavní kořen a vede k deformacím, takže předpěstování sazenic tady nepomůže.
Pěstitelé z Přírodních zahrad přikrývají záhon na zimu jutou a na jaře ji sundávají. S mulčem přes řádek je třeba šetřit, aby v březnu nebrzdil prohřívání půdy. Podle Biohospodářství zimní kryt nutný není.
Které odrůdy mrkve se hodí do zimy a kde předzimní setí zazáří
Na odrůdě záleží. Přírodní zahrady doporučují pro předzimní výsev mrkve s kratší vegetační dobou kolem 90 až 120 dní, především rané nantské typy. Jako příklady jmenují Nantaise 2/Fanal, Robilu, Ochsenherz či Jaune du Doubs. Speciální „zimní“ osivo kupovat netřeba, stačí čerstvá semena raných nebo poloraných odrůd, u nichž prodejce podzimní setí připouští.
Ještě víc než odrůda rozhoduje půda. Mendelova univerzita zmiňuje pozdně podzimní výsev výslovně na lehkých půdách a Semena.cz přidávají podmínku propustného záhonu s varováním, že v oblastech s velmi mokrou zimou bývají předzimní výsevy méně spolehlivé. Na těžkém jílu po vydatném dešti vzniká půdní škraloup, kterým drobné klíčky mrkve jen těžko proniknou.
Kdo hospodaří na utužené nebo zamokřené zemi, nemusí metodu odepsat. Podle nás pomůže vyvýšený záhon nebo hrůbek, kde voda rychleji odteče a zem se na jaře dřív prohřeje. Nejlépe ale předzimní setí funguje tam, kde je půda písčitohlinitá a na jaře bývá sucho.
Stejnou fintu lze vyzkoušet i s dalšími plodinami. Skvěle funguje třeba na kořenovou petržel, pastinák, kopr a špenát.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková