Listové těsto jsem roky brala s respektem. Spíš jsem ho obcházela, než abych se do něj doma pouštěla. Působí pracně, máslo se může rozjet do stran a člověk pak místo vrstev vytáhne z trouby něco placatého. Jenže kupované těsto nám doma ne vždycky sedělo, hlavně chutí. Nakonec jsem se vrátila k babiččinu postupu se zmrzlým tukem nastrouhaným do základu. Díky němu vznikne poctivé domácí listové těsto na sladké i slané pečení a člověk má pod kontrolou každou surovinu.
Výroba těsta doma
potřebuje čas, chladné ruce, studené suroviny a několik přeložení. Nic víc záhadného za tím není. V naší rodině se takhle těsto dělá dlouho a nejvíc se osvědčí ve chvíli, kdy nechci péct jen jeden plech, ale ráda bych měla část těsta ještě schovanou stranou.
Můj tip zní: Tukovou kostku babička strouhala přímo z mrazáku. Vypadá to jako drobnost, ale při práci je to znát. Máslo se nerozmaže po válu, zůstane v kouscích a při skládání pak pomůže vytvořit vrstvy, o které u listového těsta jde. Recept na domácí listové těsto
Doba přípravy: asi 40 minut práce + chlazení Doba odležení: nejméně 2 hodiny Počet porcí: 1 větší dávka těsta Ingredience k přípravě Tukové těsto 250 g másla 50 g hladké mouky Vodánek 200 g hladké mouky 50 g hrubé mouky 1 žloutek 1 špetka soli 1 kávová lžička octa 125 ml studené vody Postup přípravy pořádného listového těsta
1. Začněte
tukovou kostkou. Máslo musí být opravdu studené, klidně ho předem dejte na chvíli do mrazáku. Potom ho nastrouhejte, případně velmi rychle zapracujte s 50 g hladké mouky do pevnějšího obdélníku. Zabalte ho a vraťte do chladu.
Zdroj: Anna Balážová, Nejprve si připravte tukové těsto a udělejte z něj kostku.
2. Do mísy prosejte
200 g hladké mouky a 50 g hrubé mouky. Přidejte žloutek, sůl, ocet a 125 ml studené vody. Vypracujte hladký vodánek. Má být pružný, ale neměl by se lepit na ruce ani na vál. Zdroj: Anna Balážová, Poté si vypracujte druhé těsto tzv Vodánek.
3. Vodánek položte na lehce pomoučený vál, nahoře ho nakrojte do kříže a rozválejte. Střed nechte silnější, kraje mohou být tenčí. Doprostřed položte připravenou
tukovou kostku.
4. Máslový díl zabalte těstem ze všech stran, jako když skládáte balíček. Spoje přitiskněte pečlivě, jinak se máslo při válení snadno dostane ven. Pokud je v kuchyni teplo, dejte balíček na
10 až 15 minut do lednice. Tady se nevyplatí spěchat. Zdroj: Anna Balážová, Vodánek rozválejte a zabalte do něj tukové těsto. Těsto rozválejte na delší obdélník
5. Netlačte na váleček zbytečně silou, vrstvy by se mohly spojit. Pracujte rychle a potom těsto přeložte na třetiny, podobně jako dopis do obálky.
Zdroj: Anna Balážová, Těsto poté s přestávkami několikrát vyválejte a překládejte dle videy níže.
6. Otočte těsto o
90 stupňů, znovu ho rozválejte a opět přeložte na třetiny. Tenhle pohyb se u listového těsta opakuje pořád dokola. Po dvou přeloženích dejte těsto na 20 až 30 minut vychladit.
7. Stejný postup zopakujte ještě minimálně dvakrát. Dohromady tak vznikne přibližně
4 až 6 přeložení. Tím se tvoří vrstvy, díky kterým těsto v troubě vyběhne a nebude hutné.
8. Hotové těsto zabalte a nechte v lednici odpočívat alespoň
2 hodiny. Klidně ho tam nechte do druhého dne. Odleželé těsto se méně brání válení a lépe drží tvar. Zdroj: Anna Balážová, Hotové těsto nechte odležet v lednici, lze i zamrazit.
9. Před pečením ho rozválejte podle toho, co plánujete péct. Na šátečky nebo tyčinky volím tenčí plát, na závin nechávám těsto o něco silnější. Trouba má být dobře vyhřátá, obvykle na
200 °C až 220 °C. Pečte, dokud povrch nezezlátne.
10. Upečené domácí listové těsto chutná nejlépe v den pečení, kdy je nejkřehčí. Syrové těsto vydrží v lednici asi
2 dny, případně ho můžete dát do mrazáku. Rady z kuchyně, které se mi osvědčily Pracujte rychle: Jakmile máslo změkne, vrstvy mizí před očima. Když těsto povolí, dejte ho bez debat zpátky do lednice. Nepřehánějte to s moukou: Lehce poprášený vál je v pořádku. Silná vrstva mouky ale těsto vysuší a při skládání pak zlobí. Ocet má svůj důvod: V domácích receptech se často objevuje lžička octa nebo citronová šťáva. Těsto díky tomu bývá vláčnější a lépe se rozvaluje. Máslo nenahrazuji: U listového těsta je jeho chuť znát hned. Když už se člověk pustí do domácí přípravy, nemá moc smysl šidit zrovna tuk.
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Zdroj a foto: Autorský text redakce cooky.cz, se souhlasem Anna Balážová