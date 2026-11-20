Rodiče přepíšou dům na syna nebo dceru, aby měli klid a děti jistotu. Po letech se vztahy pokazí a přijde myšlenka, že dar si přece můžou vzít zpátky. Před tímhle omylem advokáti varují, protože u soudu může vyjít hodně draho.
Prohra u soudu stojí desítky tisíc
Jak dopadá žaloba postavená na zklamání, ukazují dva skutečné spory. Otec ve starobním důchodu daroval v roce 2012 synovi polovinu rodinného domu s věcným břemenem doživotního bydlení pro sebe. Matka v důchodu darovala synovi dům v roce 2013 a chtěla ho zpět kvůli nouzi i nevděku. Otec prohrál v prosinci 2022 u Krajského soudu v Hradci Králové na pardubické pobočce, o matce rozhodl o pár měsíců později jiný krajský soud. Oba musí synům uhradit náklady řízení.
Náhrada nákladů synovi Otec Matka za první stupeň 57 182,20 Kč 45 980 Kč za odvolání 10 471,50 Kč 9 196 Kč celkem 67 653,70 Kč 55 176 Kč Přečtěte si také: Konec přepážky za rohem: VZP zavře 53 poboček a mnozí senioři budou dojíždět i 30 minut
Tyto částky jsou jen náhradou pro protistranu, tedy za odměnu synova advokáta, paušály, cestovné a promeškaný čas včetně DPH. Vlastního advokáta, pokud ho měl, platí dárce navíc, stejně jako soudní poplatek. Ten podle stavu z listopadu 2026 činí u žaloby o určení vlastnictví k nemovitosti 5 000 Kč a platí se zvlášť za každou nemovitost, které se žaloba týká. Otci soud náhradu nesnížil, přestože je ve starobním důchodu. Ani v dalších podobných sporech nestačil soudům k úlevě důchod nebo vyšší věk dárce.
Od 1. ledna 2025 platí novela advokátního tarifu, vyhláška 258/2024 Sb. U sporů o určení práva k nemovitosti zvedla odměnu advokáta za jeden úkon z 3 100 Kč na 5 620 Kč bez paušálu a DPH, a to platí i v listopadu 2026. Oba zmíněné rozsudky se počítaly ještě podle starého tarifu. Rozsudky, ve kterých rodiče proti vlastním synům prohráli, najdete ve zdrojích pod článkem.
Kdy zákon mluví o nevděku
U darů ze smluv uzavřených od 1. ledna 2014 dovoluje občanský zákoník v § 2072 odvolat dar pro nevděk, když obdarovaný dárci ublížil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, zjevně tím porušil dobré mravy a dárce mu to neprominul. Soud nejdřív hodnotí, jak jednání vypadá objektivně, a teprve potom, jak ho prožíval dárce. Samotný pocit křivdy nestačí. Soudy obvykle za nevděk neuznaly, když dítě s domem po převodu naložilo po svém, ozývalo se jen výjimečně nebo odmítavě či bylo k rodiči chladnější a méně vděčné, než čekal.
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Ani dlouhé neshody a urážky nejsou automaticky nevděk. Dary ze smluv uzavřených před 1. lednem 2014 se posuzují podle starého zákoníku, pokud se strany nedohodly na nové úpravě. Ten byl ještě přísnější: žádal hrubé porušení dobrých mravů a vrácení daru kvůli nouzi vůbec neumožňoval.
Vyměněné zámky soudu stačily
Opačně dopadl otec, který po darování dětem bydlel v domě na základě doživotního užívání. Syn vyměnil zámky a do domu ho nepustil. Otec dar odvolal během několika týdnů a soudy obou stupňů mu daly za pravdu, jak uvádí rozsudek Městského soudu v Praze z května 2024. Soud přitom vždy posuzuje všechny okolnosti konkrétního případu.
Když syn vymění zámky a otce do domu nepustí, může mu soud odvolání daru pro nevděk přiznat. Ilustrační foto. Zdroj: Katja Ano / Unsplash.
U darů ze smluv uzavřených od roku 2014 má dárce na odvolání pro nevděk 1 rok od ublížení, nebo od chvíle, kdy se o něm dozvěděl. Po této lhůtě soud k odvolání nepřihlédne, pokud se obdarovaný ohradí. V odvolání je navíc potřeba konkrétně popsat, čím a kdy obdarovaný ublížil, protože obecné výtky soud neuzná.
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„Rozhodně nedoporučuji spoléhat na možnost dodatečného odvolání daru,“ uvedl pro Finance.cz advokát Radek Novotný z kanceláře Drobiš & Novotný. Bezpečnější je chránit se předem.
Služebnost bytu, tedy doživotní užívání zapsané v katastru, zpravidla přechází i na nového vlastníka. Prodeji, zastavení ani dražbě při exekuci obdarovaného ale nezabrání a v dražbě ji soud výjimečně může i zrušit. Doplnit ji může zákaz zcizení a zatížení zapsaný v katastru: bez souhlasu dárce pak dům nejde prodat, darovat ani zastavit. Sjednává se na určitou dobu, obvykle na stejnou dobu jako služebnost.
Advokáti doporučují dát obě pojistky rovnou do darovací smlouvy, nejlépe sepsané advokátem nebo notářem. Kdo s nimi začne počítat až po rozkolu v rodině, bývá pozdě: bez podpisu syna nebo dcery je dodatečně zřídit ani zapsat do katastru nejde. S odborníkem proberte i případné odvolání daru dřív, než podáte žalobu, a hlídejte si jednoroční lhůtu od ublížení.
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