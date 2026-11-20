Kdo pamatuje osmdesátá léta, u pokladny v supermarketu si občas povzdechne, jak levně se kdysi nakupovalo. Vypovídající je ale teprve cena porovnaná s výplatou. Vzali jsme oficiální čísla statistiků a přepočítali je na průměrnou mzdu tehdy i dnes. Výsledek leckterého pamětníka překvapí.
Co ve skutečnosti znamená 3 170 Kčs
Částka z nadpisu je průměrná hrubá měsíční mzda z roku 1989, tedy výdělek před odečtením daní a pojištění. Pro dnešek počítáme s průměrnou hrubou mzdou 51 966 Kč za 2. čtvrtletí 2026, kterou statistici zatím uvádějí jako předběžnou. Ceny z roku 1989 uvádíme v korunách československých (Kčs), dnešní v korunách českých (Kč).
Průměr navíc zkresluje. Zvedají ho vysoké příjmy, takže zhruba dvě třetiny zaměstnanců na něj nedosáhnou. Před rokem 1989 byly příjmy vyrovnanější, a to je při srovnání dobré mít na paměti.
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Žádná tabulka cen neukáže, co šlo v roce 1989 vůbec koupit. Řada levných věcí byla nedostatková. Ceny stanovovaly úřady a s náklady výroby měly málo společného. Lidé stáli fronty, sháněli věci pod pultem, na některé čekali v pořadnících a západní zboží se prodávalo jen v Tuzexu za bony. „Centrálně plánovaná ekonomika byla ekonomikou nedostatku,“ uvedl pro ČTK Lukáš Raška, analytik investiční platformy Portu.
Lahvová desítka jako měřítko
Půllitrová lahev desítky stála v roce 1989 průměrně 2,50 Kčs. Cena byla stejná v každé samoobsluze v republice, protože do roku 1990 platily jednotné ceny. V říjnu 2026 stála lahev výčepního světlého v obchodech v průměru 13,13 Kč. Pivo tak za tu dobu zdražilo zhruba 5,3krát.
Průměrná mzda mezitím vzrostla přibližně 16,4krát. Aby měla lahev vůči výplatě stejnou váhu jako v roce 1989, musela by se dnes podle našeho přepočtu prodávat zhruba za 41 Kč. Za průměrný plat se v roce 1989 dalo koupit 1 268 lahví, dnes je to asi 3 958, tedy zhruba třikrát víc.
Přečtěte si také: Víkendy v roce 2027 spolknou Čechům 4 svátky. Z 15 dnů dovolené ale vykouzlíte 41 dní volna Za průměrnou hrubou mzdu se dnes dá koupit zhruba třikrát víc lahví desítky než v roce 1989. Ilustrační foto. Zdroj: Karolina Grabowska / Pexels. Máslo, vejce a kuře vycházejí dnes lépe
Stejně jsme přepočítali několik základních potravin. Vycházíme z průměrných cen Českého statistického úřadu za říjen 2026 a akční nabídky jsme nepoužili. Výsledky berte jako orientační, protože dnešní výrobky nejsou stejné jako tehdejší a statistici od roku 2026 počítají ceny ze skenovaných dat z pokladen.
Potravina Cena 1989 Cena říjen 2026 Za mzdu 1989 Za mzdu 2026 Lahvová desítka (0,5 l) 2,50 Kčs 13,13 Kč 1 268 lahví asi 3 958 lahví Máslo (1 kg) 40 Kčs 136,36 Kč asi 79 kg asi 381 kg Vejce (10 kusů) 13 Kčs 42,38 Kč 244 balení 1 226 balení Celé kuře (1 kg) 30 Kčs 62,56 Kč 106 kg 831 kg Konzumní kmínový chléb (1 kg) 2,80 Kčs 44,94 Kč 1 132 kg 1 156 kg
U másla, vajec i kuřete si dnes za průměrnou mzdu koupíte mnohonásobně víc. Podobně je to se spotřebním zbožím. Za vůz Škoda Favorit 136 L se tehdy platilo 84 600 Kčs, což odpovídalo asi 27 průměrným hrubým mzdám. Nové menší auto dnes vyjde zhruba na deset platů.
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V roce 1989 stál kilogram konzumního kmínového chleba 2,80 Kčs, v říjnu 2026 průměrně 44,94 Kč. Za mzdu se ho tehdy dalo koupit 1 132 kilogramů a dnes 1 156, takže se dostupnost prakticky nezměnila. Za socialismu byl chléb dotovaný.
Bydlení se vyvíjí opačně. Za dnešní průměrnou mzdu vyjdou jen dva až tři měsíční nájmy běžného bytu, kdežto v roce 1989 to bylo násobně víc. Dělnické domácnosti tehdy dávaly za bydlení a energie 7,4 % výdajů, u domácností zaměstnanců s nižším vzděláním to v roce 2016 bylo 19,7 %. Důvodem je konec regulace nájmů a cen energií.
Podle čísel je dnes za průměrnou mzdu dostupnější většina sledovaných potravin, auta i další spotřební zboží. Konzumní chléb vychází zhruba nastejno a na bydlení dnes padne mnohem větší část rozpočtu než před rokem 1989. Kdo vzpomíná na levnější život, má pravdu hlavně u nájmů a energií. Pro vlastní srovnání je lepší vycházet z čisté výplaty a ze skutečných účtů za nájem a energie, protože průměry o konkrétní domácnosti řeknou jen málo. Podrobné cenové řady a další srovnání najdete ve zdrojích pod článkem.
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