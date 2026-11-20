Nejde o žádné forenzní nástroje ani hackerské triky. „Skryté“ jsou tyto záznamy jen v tom smyslu, že se nacházejí dvě až čtyři úrovně hluboko v nastavení, kam běžný uživatel obvykle nezavítá. Patří mezi ně Digitální rovnováha na Androidu, Čas u obrazovky na iPhonu, Prohlížeč událostí ve Windows nebo seznam Poslední položky na Macu. Každá z těchto funkcí zachycuje jinou část skládačky: aktivitu aplikací, čas strávený na telefonu, navštívené weby, přijatá oznámení nebo přihlášení k účtu. Žádná z nich sama o sobě neprozradí, kdo zařízení použil. Jejich skutečná hodnota spočívá v tom, že můžete porovnat několik různých záznamů a zjistit, zda časově odpovídají podezřelé aktivitě.
Co prozradí Android
Na většině telefonů s Androidem najdete důležitý přehled v nabídce Nastavení → Digitální rovnováha. Zobrazí se vám graf využití telefonu během dne, počet spuštění jednotlivých aplikací i počet přijatých oznámení. Pokud zde najdete aktivitu v době, kdy jste telefon prokazatelně neměli v ruce, může jít o první indicii.
Další stopu najdete v nabídce Nastavení → Oznámení → Historie oznámení. Po zapnutí této funkce Android uchovává přehled přijatých oznámení. Pozor ale na omezení: historie standardně zahrnuje pouze posledních 24 hodin. Pokud kontrolu odložíte, starší záznamy už nemusí být dostupné.
Třetí možností je historie prohlížeče Chrome. Ta uchovává záznamy o navštívených stránkách, přičemž dostupnost historie závisí také na nastavení synchronizace a způsobu používání účtu Google. Otevřete Chrome, klepněte na nabídku a vyberte položku Historie. Počítejte však s tím, že anonymní režim žádné záznamy do běžné historie prohlížeče nepřidává. Názvy položek v nastavení se mohou podle výrobce telefonu mírně lišit, základní princip ale zůstává stejný.
Co prozradí iPhone
Apple nabízí funkci Čas u obrazovky (Nastavení → Čas u obrazovky → Zobrazit všechny aktivity). Denní a týdenní přehledy ukazují, které aplikace jste používali, kolikrát jste zařízení zvedli a kolik oznámení jste obdrželi. Apple však veřejně neuvádí přesnou dobu, po kterou jsou tyto údaje uchovávány, takže nelze spolehlivě určit, jak daleko do minulosti se v přehledech dostanete.
Další užitečnou stopu najdete v sekci Baterie v Nastavení. Ta zobrazuje aktivitu displeje a spotřebu jednotlivých aplikací za poslední období, obvykle v přehledu po jednotlivých dnech. Funkce pracuje automaticky a není nutné ji předem zapínat. Můžete tak zjistit, kdy byl displej aktivní a které aplikace telefon používal. Pokud například graf ukazuje dvě hodiny aktivního displeje během noci, kdy jste spali, stojí za to zjistit, co se v danou dobu dělo.
Safari na iPhonu uchovává historii prohlížení, kterou najdete přímo v aplikaci prostřednictvím ikony záložek. Historii lze ale ručně smazat a anonymní režim běžné záznamy o navštívených stránkách nevytváří.
Za pozornost stojí také méně známá možnost: v Nastavení → Aplikace → konkrétní aplikace můžete u některých programů zkontrolovat zdroj instalace. To se může hodit, pokud v telefonu objevíte aplikaci, kterou si nepamatujete, že byste sami instalovali.
Co prozradí Windows
Počítače s Windows nabízejí podrobnější systémové záznamy než většina telefonů. Jedním z nejdůležitějších nástrojů je Prohlížeč událostí (Event Viewer), který otevřete kliknutím pravým tlačítkem na tlačítko Start. V části Windows Logs → Security najdete záznamy o přihlášení a odhlášení, případně také o neúspěšných pokusech o přihlášení. Systém rozlišuje například úspěšné přihlášení (událost 4624) a neúspěšný pokus (událost 4625). Je tu ale jeden háček: tyto záznamy se vytvářejí pouze tehdy, pokud jsou zapnuté příslušné zásady auditu. Na domácích počítačích proto nemusí být všechny dostupné.
Prohlížeč Edge uchovává historii navštívených stránek i stažených souborů. V nabídce Nastavení → Aplikace → Nainstalované aplikace zase můžete rychle zkontrolovat, zda v počítači nepřibyl program, který jste sami neinstalovali. Další informace najdete v účtu Microsoft na stránce Nedávná aktivita, kde se zobrazují záznamy o přihlášeních a dalších bezpečnostních událostech. Dostupná historie může sahat až 30 dní zpět.
Pozor také na jednu důležitou věc: starší funkce Historie aktivit ve Windows 11 je od začátku roku 2024 výrazně omezená a její cloudová synchronizace byla ukončena. Spoléhat se na ni jako na hlavní zdroj informací o aktivitě počítače by proto byla chyba.
Co prozradí Mac
Na Macu najdete funkci Čas u obrazovky v Nastavení systému. Funguje podobně jako na iPhonu a nabízí denní i týdenní přehledy používání aplikací a navštívených webových stránek.
Užitečnou stopou je také historie Safari, která může podle nastavení uchovávat záznamy až jeden rok. To je výrazně delší doba než u běžné historie některých jiných prohlížečů.
Rychlou kontrolu nabízí také nabídka Apple → Poslední položky. Najdete v ní seznam nedávno otevřených dokumentů a aplikací nebo připojených serverů. Technicky zdatnější uživatelé mohou využít také aplikaci Konzole, která zobrazuje podrobné systémové záznamy. Jejich interpretace ale vyžaduje určité technické znalosti a některé úkony mohou vyžadovat administrátorská oprávnění.
Limity a co dělat, když něco najdete
Každý z popsaných způsobů kontroly má svá omezení. Android uchovává historii oznámení standardně jen 24 hodin, iPhone nabízí přehled aktivity a baterie za omezené období, Chrome a Safari mají vlastní pravidla pro uchovávání historie a Microsoft poskytuje přehled nedávných přihlášení. Anonymní režim prohlížečů, jako jsou Chrome, Edge nebo Safari, navíc nezanechává běžné záznamy v historii navštívených stránek. Uživatelé mohou historii také ručně smazat.
Proto se nikdy nespoléhejte pouze na jediný zdroj. Porovnejte přehled aktivity zařízení s historií prohlížeče, přijatými oznámeními, grafem spotřeby baterie a seznamem zařízení přihlášených k vašemu účtu. Teprve když se několik nezávislých indicií časově shoduje, můžete získat přesvědčivější obrázek o tom, co se skutečně stalo.
Pokud záznamy ukazují podezřelou aktivitu, nejprve si pořiďte snímky obrazovky, abyste o důležité informace nepřišli. Poté odhlaste neznámá zařízení ze svých účtů, změňte hesla a zapněte dvoufázové ověření. Tyto bezpečnostní kroky doporučují také Google, Microsoft a Apple.
Žádný z uvedených záznamů vám s jistotou neřekne, kdo přesně váš telefon nebo počítač použil. Mohou vám ale pomoci zjistit, kdy k aktivitě došlo a jaké aplikace nebo služby byly v danou chvíli využívány. A to může být pro odhalení neoprávněného přístupu velmi důležitá informace.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík