Vědci sledovali 38 koček a zjistili zajímavý rozdíl v jejich chování. Když byl poblíž člověk, mňoukaly mnohem častěji než o samotě.
Kočky mají pověst zvířat, která si žijí tak trochu po svém. Přesto si během soužití s lidmi vytvořily velmi účinný způsob, jak si říct o pozornost nebo něco, co zrovna potřebují. Řeč je samozřejmě o mňoukání, které
může mít podle nové studie mnohem praktičtější význam, než jsme si mysleli. Vědci totiž zjistili, že kočky mňoukají výrazně víc ve chvíli, kdy je člověk pozoruje. Nejde tedy nutně o projev lásky nebo spokojenosti. Spíš se zdá, že kočka dobře ví, že její člověk je možným řešením jakéhokoli problému. Když je pamlsek za krabicí, přichází na řadu člověk
Výzkumníci z Univerzity v São Paulu sledovali 38 koček při jednoduchém experimentu. Zvířatům umístili oblíbené jídlo do krabice tak, aby se k němu sama nemohla dostat, a pozorovali jejich chování přibližně jednu minutu. Pokus opakovali
v přítomnosti majitele, ale i ve chvíli, kdy člověk v místnosti nebyl. Rozdíl byl znát. Když kočka svého člověka viděla, mňoukala podstatně víc, často přitom stála na místě a dívala se přímo jeho směrem. Výzkumníci tento jev označují jako „efekt publika“. „ Toto zjištění je v souladu s tím, že mňoukání funguje jako sociálně směřovaný signál, nikoli jako čistě motivační reakce,“ uvedli vědci.
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Nicméně po odchodu majitele kočky většinou přestaly mňoukat a mlčky hleděly směrem ke dveřím. Kdyby bylo mňoukání pouze automatickou reakcí na hlad, frustraci nebo touhu po pamlsku, jeho četnost by se přítomností člověka tolik neměnila. Místo toho se ukázalo, že kočka svůj projev přizpůsobuje tomu, kdo je zrovna kolem ní. „
Tato zjištění odpovídají tomu, že mňoukání slouží jako komunikační signál,,“ shrnul výzkumný tým. Neznamená to tedy, že kočka svého majitele nemá ráda. Spíš to ukazuje, že mňoukání může být velmi účinným nástrojem komunikace. A pokud díky němu dostane jídlo nebo získá pozornost, má důvod ho používat znovu. a nikoli jen jako projev vnitřní motivace či emoce
Fotografie: Pexels
Ještě překvapivější je další zjištění týkající se lidského hlasu. Zatímco psi nebo koně dokážou do určité míry reagovat na emocionální tón lidské řeči, u koček se podobná schopnost nepotvrdila. Výzkum naznačuje, že kočka sice lidský hlas vnímá a může ji přimět ke zvýšené ostražitosti, ale
samotnou emoci z něj zřejmě neumí spolehlivě vyčíst. Smích, pláč nebo jiný výrazný lidský projev tak pro ni nemusí mít tak odlišný emocionální význam, jak bychom očekávali. Na SvětěKreativity.cz jsme psali i o pozitivních vlivech koček na člověka.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu
ScienceDirect
Článek
Kočky vedle člověka mňoukají mnohem častěji než o samotě: Nejde o projev emocí, ale o komunikaci pochází z webu Světkreativity.