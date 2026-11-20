Listopadový les šustí pod podrážkami a mezi spadaným listím se lesknou hnědé plody dubu. Většina výletníků je odkopne. Botanik Petr Karlík v nich vidí spíž. Pro CNN Prima NEWS popsal, jak z nich vzniká tmavý nápoj s oříškovou vůní, který neobsahuje kofein, a také mouka, z níž lze péct bezlepkový chléb nebo sušenky. Vystačíte si s hrncem a troubou, k mletí poslouží obyčejný mlýnek na kávu. Chybět může jen trpělivost, protože výroba mouky je podle Karlíka „pro trpělivé lidi“. Naši předkové ji měli z nouze. Dnes se k ní dá vrátit dobrovolně a z žaludů udělat pomalou domácí alternativu ke kávovinám z obchodu i k drahým bezlepkovým směsím.
Kdy a kde sbírat žaludy, aby se z nich dalo vařit
V českých lesích se pro kuchyňské účely hodí hlavně plody dubu letního a dubu zimního. Rozlišíte je snadno. Dub letní nosí žaludy dlouhé 15 až 40 milimetrů, po jednom až třech na dlouhé stopce. Plody dubu zimního sedí přímo na větvičce, případně na velmi krátké stopce. Dozrávají koncem září a v říjnu. Sbírat se vyplatí hned po opadu, za příznivého počasí klidně ještě v listopadu.
Do košíku patří jen zralé hnědé kusy. Plesnivé, děravé nebo načernalé rovnou vyřaďte, malá dírka obvykle prozrazuje larvu uvnitř. Podle nás je rozumné vyhnout se stromům u frekventovaných silnic a plochám, které mohly projít chemickým ošetřením.
Z právního hlediska se sběr řídí běžným režimem lesních plodů.
Ministerstvo zemědělství připomíná, že podle lesního zákona smí do lesa vstoupit každý na vlastní nebezpečí a lesní plody si tam nasbírat pro vlastní potřebu. Les přitom nesmí poškozovat. Platí i zákazy vstupu, oplocenky a místa, kde probíhá těžba. Komerční sběr do tohoto volného režimu nespadá. Žaludy navíc živí sojky, myši i spárkatou zvěř, britská organizace Woodland Trust proto doporučuje nechat jich pod stromem dostatek.
Doma rozložte úlovek na tác nebo síto. Na slunci schne dva až pět dní, v mírně vyhřáté troubě s pootevřenými dvířky zhruba dvacet minut. Suché žaludy vydrží v uzavřené nádobě v chladu a suchu několik měsíců.
Louhování žaludů: jak vyplavit hořké třísloviny
Za hořkou a svíravou chutí syrových žaludů stojí třísloviny. Karlík upozorňuje, že právě kvůli nim jsou plody tak svíravé. Jde o rostlinné polyfenoly, které se vážou na bílkoviny. Strom jimi chrání semena před škůdci a v ústech po nich zůstává pocit drsnosti. Woodland Trust je u syrových žaludů označuje za toxické pro člověka. Moderní odborný přehled dodává, že zhoršují stravitelnost bílkovin a snižují vstřebávání minerálů. Voda si s nimi naštěstí poradí.
Postup krok za krokem:
Loupání: zaschlé žaludy se loupou snáz. Skořápku rozlouskněte a vyberte jádro. Tahle fáze zabere nejvíc ruční práce. Zmenšení: jádra nasekejte nebo nahrubo rozemelte. Čím jemnější drť, tím rychleji třísloviny odcházejí. Zalití: na mouku používejte studenou vodu, na kousky a na kávu horkou. Výměna vody: jakmile voda zhnědne, slijte ji a nahraďte čerstvou. Kontrola: pokračujte, dokud voda zřetelně nezesvětlá a ochutnaný kousek nepřestane hořknout. Sušení: vylouhovanou hmotu rozprostřete na plech a dosušte, obvykle hodinu až dvě, někdy déle.
Horká metoda zvládne práci během několika výměn vody za pár hodin. Studené louhování na mouku se obvykle táhne několik dní. Výsledek ale odmění jemně oříškovou chutí s lehkou trpkostí v pozadí.
Zdroj fotografie: Pixabay Žaludovka: kávovina bez kofeinu, kterou znaly prababičky
Žaludová káva má v českých zemích dlouhou tradici. Národopisná encyklopedie Akademie věd ji řadí mezi kávové náhražky, které se pily ve městech i na venkově, vedle žitné, sladové nebo fíkové kávy. S nástupem cikorky a Melty z kuchyní vymizela. Kofein v ní chybí jednoduše proto, že plody dubu žádný neobsahují.
Vylouhovaná a dosušená jádra se praží do zlatohnědé až tmavě hnědé barvy. Prima Living uvádí zhruba čtyřicet minut v troubě, Woodland Trust doporučuje pomalejší cestu: hodinu a půl až dvě hodiny při nízké teplotě. Delší pražení přináší výraznější oříškový tón. Opražená jádra semelete jako kávová zrna.
Na hrnek o objemu 200 až 250 mililitrů stačí jedna až tři lžičky prášku. Zalijte ho horkou vodou, případně povařte dvě až tři minuty a sceďte. Pozor na čas, protože čím déle nápoj stojí na sedlině, tím víc zhořkne. Hotový prášek skladujte v uzavřené dóze na suchém místě.
Chuť má žaludovka oříškovou, mírně trpkou a voní lesem. Melta, kterou mnozí znají ze školní jídelny, vzniká z pražené čekanky, cukrové řepy, ječmene a žita a působí sladší a obilnější. Žaludová kávovina k ní má podle nás blíž než k espressu, přidává ale dřevitější, svíravější podtón. Kdo hledá ranní rituál s tmavým nápojem bez bušení srdce, tady ho najde.
Bezlepková mouka ze žaludů a chléb, který potřebuje parťáka
Žaludová mouka má za sebou i temnější kapitolu.
Národní muzeum ji řadí mezi náhražky chlebové mouky z dob neúrody, hladomorů a válek. Za první světové války dokonce rakousko-uherský vyživovací úřad sběr žaludů na mouku nařídil. Co tehdy zachraňovalo před hladem, dnes slouží jako lokální bezlepková surovina.
Výroba navazuje na louhování. Vylouhovanou drť usušte a rozemelte najemno, ideálně dvakrát. Základ tvoří škrob, podle vědeckého přehledu kolem 55 % sušiny, k tomu vláknina a tuky. Pšenice, žito ani ječmen v ní nejsou, takže lepek chybí. To přináší výhodu i technologickou potíž. Bez lepkové sítě těsto špatně zadržuje plyn. Přehled z roku 2026 popisuje, že vyšší podíl žaludové mouky zmenšuje objem bochníku a střídka tuhne, zatímco umírněné dávky snese pečivo dobře.
Petr Karlík s Václavem Bažantem v pořadu Lesní lékárna doporučují u perníčků nahradit žaludovou moukou polovinu pšeničné. Stoprocentně žaludová verze vychází trpčí. Pro bezlepkový chléb se nám jeví jako nejschůdnější směs s rýžovou nebo pohankovou moukou, kterou podrží pojivo, třeba psyllium, xanthanová guma nebo vejce.
Mouka (na 100 g) Bílkoviny Tuk Vláknina Charakter v kuchyni Žaludová proměnlivé podle druhu dubu obsahuje tuky výrazný zdroj zemitá, oříšková, vyžaduje louhování Rýžová bílá 6 g 1,4 g 2,4 g neutrální, snadno se s ní pracuje Pohanková 12,6 g 3,1 g 10 g výrazná chuť, tmavší barva Mandlová 23 g 49 g 9 g tučná, vláčná, dražší
Žaludová mouka tedy chutná zemitěji a zpracování dá víc práce než u rýžové. Bílkovin nabídne méně než mandlová. Bodovat může vlákninou a tím, že roste za humny. Kvůli tuku navíc žlukne, proto ji uchovávejte v lednici několik týdnů, v mrazáku i několik měsíců.
Celiakie, alergie a zdravotní účinky: na co dát pozor
Absence lepku v surovině ještě nezaručuje bezpečný bochník pro celiaka. Rozhoduje celá cesta od lesa k talíři. Stačí mlýnek, ve kterém se předtím mlela pšenice, sdílené prkénko nebo plech po běžném pečivu, a křížová kontaminace je na světě. Celiak by měl mlít v čistém přístroji, míchat v oddělených nádobách a k žaludové mouce přidávat jen certifikované bezlepkové suroviny.
Alergie na žaludy patří ke vzácnostem. Americká alergologická organizace AAFA považuje i u dětí s alergií na ořechy pouhý dotek žaludů za málo rizikový. Odborná literatura však popisuje případ anafylaktické reakce po snědení žaludů dubu cesmínovitého. Lidé s těžkou potravinovou alergií, citliví na ořechy nebo na dubový pyl, by proto měli první ochutnávku pojmout obezřetně a v malém množství.
Svíravé třísloviny mají i svou užitečnou stránku. Karlík zmiňuje vnitřní využití žaludů zejména při průjmových onemocněních. Kdo naopak trpí zácpou, udělá dobře, když se žaludovce bude spíš vyhýbat.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková