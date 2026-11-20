Jezdí už tramvaje k Národnímu muzeu, nebo ne? Kdo šel v posledních týdnech po Škrétově ulici, potkal na kolejích tramvaje s cestujícími. Přesto se o velkém návratu tramvají teprve mluví.
Odpověď zní ano i ne. Část lidí z Vršovic mezitím zjistila, že je obvyklá tramvaj nedoveze tam, kam potřebují.
Ke Škrétově ulici se už jezdí, Václavák přijde na řadu později Přečtěte si také: Konec přepážky za rohem: VZP zavře 53 poboček a mnozí senioři budou dojíždět i 30 minut
Návrat probíhá ve dvou krocích. Od soboty 5. září 2026 jezdí tramvaje znovu mezi Italskou, Muzeem a I. P. Pavlova a dopravní podnik tehdy trať otevřel ve zkušebním provozu s cestujícími. Úsek byl zavřený od poloviny června 2025 kvůli stavbě.
Druhý krok teprve přijde. Podle plánu platného v listopadu 2026 mají tramvaje od konce června 2027 jezdit přes horní Václavské náměstí kolem Národního muzea a dál do Vinohradské nebo Škrétovy ulice. Horní částí Václaváku naposledy projela tramvaj s cestujícími 13. prosince 1980 ráno, takže by se sem tramvaje vrátily po více než 46 letech. Zastávka Muzeum ve Škrétově ulici přitom fungovala až do června 2025.
Přes horní Václavské náměstí kolem Národního muzea mají tramvaje znovu jezdit od konce června 2027. Ilustrační foto. Zdroj: paws and prints / Unsplash. Které linky jezdí od září jinak
Od září se změnily trasy tří tramvajových linek.
Linka Co se změnilo Od kdy 11 vrátila se na původní trasu ze Spořilova na Spojovací, opět staví na I. P. Pavlova a u Muzea a pokračuje Vinohradskou ulicí 5. září 2026 13 končí na Zvonařce 5. září 2026 23 (retrolinka) končí u Bílé labutě, jede přes Lazarskou a Václavské náměstí 19. září 2026 Přečtěte si také: Víkendy v roce 2027 spolknou Čechům 4 svátky. Z 15 dnů dovolené ale vykouzlíte 41 dní volna
Třináctka dřív pokračovala přes I. P. Pavlova a náměstí Míru až na Čechovo náměstí. Část obyvatel Vršovic proto od září nemá přímou tramvaj do Vinohrad ani k Muzeu. Tento stav je dočasný a má skončit otevřením trati přes Václavské náměstí.
Retrolinka 23 se přesunula kvůli Praze 2, která nechtěla, aby na Zvonařce jezdila souběžně s třináctkou. Po přeložení na trasu z Národní třídy přes Lazarskou a Václavské náměstí už retrolinka nemá spojení s metrem C. Nejspíš to tak zůstane do otevření trati přes Václavák.
U Muzea blikají pásy u kolejí
Obě nové zastávky Muzeum u Škrétovy ulice stojí přímo proti sobě a na obou jejich koncích jsou přechody. Nástupiště se prodloužila, aby u nich mohly nabírat cestující dvě tramvaje najednou. S kočárkem nebo na vozíku se na ně dostanete bez překážek, protože jsou bezbariérová.
Přečtěte si také: Brutální změna pro diváky Novy: Od 18. listopadu u části operátorů nepřetočíte reklamu vůbec, jinde po 3 minutách
Pro chodce, kteří si zkracují cestu přímo přes koleje, tu přibyla výstraha, jakou dosud žádná pražská trať neměla. Podél kolejí vede pět varovných světelných pásů, které se za šera a tmy rozblikají pokaždé, když se blíží tramvaj.
Proč tramvaje v roce 1980 zmizely
Koleje k Václavskému náměstí patřily dlouho. Koňka tudy jezdila od května 1884 a první elektrická tramvaj 14. května 1900. Celkem tu tramvaje sloužily 96 let.
Horní částí Václavského náměstí jezdily tramvaje 96 let, poslední spoj tudy projel v prosinci 1980. Ilustrační foto. Zdroj: Roman / Unsplash.
S metrem přišla nová koncepce městské dopravy. V roce 1978 se otevřela linka A se stanicemi Můstek a Muzeum. Tramvajové spojení Václaváku s Vinohrady bylo kvůli magistrále přerušené už v 70. letech. Provoz od Můstku po Škrétovu ulici skončil posledním spojem linky 29.
Přečtěte si také: Staré šicí stroje Singer: Běžné stojí na Bazoši do 2 500 Kč, vzácný Featherweight se v USA prodal za skoro 120 000 Kč Co má změnit červen 2027
Podle odhadu organizace ROPID se cestující ze středu Vršovic dostanou na Revoluční o 5 až 10 minut rychleji. Nová trať poslouží i jako objížďka, když Ječnou nebo Lazarskou zablokuje nehoda či výluka.
Plán ROPID z listopadu 2025 počítá s tím, že přes Václavák pojedou linky 6, 14 v nové trase a nová linka 29. Ta má spojit Vršovické náměstí, Francouzskou a náměstí Míru s Masarykovým nádražím a náměstím Republiky. Číslo 29 tak dostane linka na trati, kudy v roce 1980 jela poslední tramvaj se stejným číslem.
Po otevření trati přes Václavák má třináctku na většině trasy převzít obnovená čtrnáctka. Do trvalého provozu se třináctka podle plánu vrátí až s tratí do Malešic, chystanou na jaro 2028. Plán se ještě může změnit, proto si před cestou ověřte aktuální trasy v jízdních řádech nebo v aplikaci PID.
Přečtěte si také: Starý foťák může vynést překvapivě velké peníze: Za Canon PowerShot G12 nabízí britský bazar přes 10 000 Kč
Zdroje: https://www.newstream.cz/zpravy-z-firem/obrazem-praha-obnovi-tramvajove-spojeni-pres-muzeum-linky-11-a-13-se-vrati-drive, https://zpravy.kurzy.cz/873627-tramvajova-trat-muzeum–mame-potvrzeno-rizeni-o-uvedeni-stavby-do-zkusebniho-provozu-dopadlo-v/, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2870139, https://www.echo24.cz/a/HVKiJ/zpravy-domov-tramvaje-praha-vaclavak-muzeum-koleje-magistrala, https://www.praha1.cz/?p=212572, https://www.expats.cz/czech-news/article/prague-trams-return-to-muzeum-today-with-new-safety-feature-in-place, https://pid.cz/wp-content/uploads/ke-stazeni/zpravodaj/Info_PID_2026-09.pdf, https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/regiony/hlavni-mesto-praha/horni-casti-vaclavskeho-namesti-uz-ctyricet-let-nejezdi-tramvaje-za-nekolik-roku-by-mohly-byt-zpet-40471, https://cc.cz/pres-horni-cast-vaclavskeho-namesti-pojedou-tri-tramvajove-linky-promena-startuje/, https://www.expats.cz/czech-news/article/trams-return-above-the-museum-next-week-plus-a-40-year-old-oddity-on-the-tracks-this-weekend, https://pid.cz/wp-content/uploads/system/TT2026-28/kniha_tram150t_web.pdf, https://fdrive.cz/clanky/praha-chysta-navrat-tramvaji-k-muzeu-vyjel-na-ni-legendarni-pomeranc-17442