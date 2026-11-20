Dva sousedé mají skoro stejně vysoký důchod, a přesto jeden z nich najde v lednu na účtu o několik desítek korun víc. Svůj výplatní den lidé znají z výpisu nebo od doručovatelky. Málokdo ho ale spojí s tím, proč je lednová výplata jiná než ostatní. V lednu 2027 se tahle zvláštnost objeví naposledy.
Proč přišlo sousedovi víc
Důchody od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) se zvyšují vždy od 1. ledna. Prosincová splátka ale ještě v původní výši pokrývá i lednové dny, které uplynou před lednovou výplatou. Zvýšení za první lednové dny proto ČSSZ dorovná zvlášť jako valorizační doplatek.
Doplatek přijde jednorázově spolu s lednovou splátkou a náleží jen jednou. Počet dorovnaných dní spočítáte snadno, stačí od výplatního dne odečíst jedničku. Při výplatě 2. dne v měsíci se tak dorovnává jediný den, při výplatě 14. dne celých 13 dní.
Přečtěte si také: Konec přepážky za rohem: VZP zavře 53 poboček a mnozí senioři budou dojíždět i 30 minut Prosincová splátka kryje i první lednové dny. Čím později v měsíci důchod chodí, tím víc z nich ČSSZ v lednu dorovná. Ilustrační foto. Zdroj: Adam Tinworth / Unsplash.
Důchody od ČSSZ chodí jen v sudé dny, nejdříve 2. a nejpozději 14. den v měsíci. Zařízením sociálních služeb, kde klienti žijí celoročně, posílá ČSSZ důchody k 12. dni. Zvýšení i doplatek ČSSZ provede sama a žádat o ně nemusíte.
Zhruba deset korun za každý den
Podle odhadu MPSV ze září 2026 vzroste průměrný starobní důchod od 1. ledna 2027 o 304 Kč měsíčně na 22 196 Kč. Při takovém zvýšení dělá doplatek s lednovou výplatou 2027 podle našeho orientačního přepočtu zhruba 10 Kč za každý dorovnaný den. Vychází to přibližně takto:
při výplatě 2. dne zhruba 10 Kč, při výplatě 10. dne zhruba 90 Kč, při výplatě 14. dne zhruba 130 Kč. Přečtěte si také: Víkendy v roce 2027 spolknou Čechům 4 svátky. Z 15 dnů dovolené ale vykouzlíte 41 dní volna
Skutečný doplatek záleží na tom, o kolik se zvýší právě váš důchod. Zákon přesný vzorec neuvádí a kalkulačky na internetu počítají jen orientačně. Přesnou částku uvádí ČSSZ v oznámení o zvýšení důchodu.
Komu přijde méně nebo nic
Menší doplatek dostanou lidé, kterým byl předčasný starobní důchod přiznán po 30. září 2023 a kteří nedosáhli důchodového věku před 1. lednem 2027. Procentní výměra se jim nezvyšuje a důchod jim od 1. ledna 2027 vzroste jen o 270 Kč. Nižší proto bude i dorovnání za lednové dny.
Doplatek se netýká důchodů od orgánů sociálního zabezpečení Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra, protože ty už teď náleží za celý kalendářní měsíc. Ministerstvo vnitra od 1. září 2025 vyplácí i důchody, které dříve přiznalo Ministerstvo spravedlnosti. Bývalý policista nebo voják, kterému důchod vyplácí ČSSZ, dostane doplatek jako kdokoli jiný. Bez doplatku zůstanou jen ti, kterým důchod posílá přímo jedno z uvedených ministerstev.
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Tištěné oznámení o zvýšení důchodu posílá ČSSZ jen tomu, kdo si o ně požádal, a lhůta pro leden 2027 skončila v září. Ostatní si oznámení mohou prohlédnout:
na ePortálu ČSSZ, v datové schránce, osobně a zdarma na kterékoli správě sociálního zabezpečení.
Při minulé lednové valorizaci poslala ČSSZ zvýšenou splátku i doplatek jednou platbou a ve zprávě u platby to vysvětlila. Únorová částka pak byla nižší, i když se důchod nesnížil. Kdo bere důchod v hotovosti přes Českou poštu, má údaj o doplatku na ústřižku výplatního dokladu.
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S dotazy k důchodu pomůže call centrum ČSSZ na bezplatné lince 800 050 248.
Od července se počítá celý měsíc
Od 1. července 2027 se změní období, za které důchod od ČSSZ náleží. Místo úseku mezi dvěma výplatními dny jím bude vždy celý kalendářní měsíc. Při přechodu se některé dny překryjí, červencová splátka se kvůli tomu ale nekrátí a žádná splátka nevypadne.
„Výše měsíčních splátek ani celková roční suma se nemění,“ uvedla pro Seznam Zprávy mluvčí ČSSZ Jitka Brenčič.
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Od ledna 2028 už bude zvýšení zahrnuté přímo v lednové splátce za celý leden a lednová výplata nebude vyšší než únorová. Doplatek tak přijde naposledy s lednovou výplatou 2027. Přesnou částku uvede oznámení o zvýšení důchodu, které ČSSZ zpřístupňuje od poloviny prosince, nejpozději k výplatnímu dni. Najdete ho na ePortálu ČSSZ nebo na správě sociálního zabezpečení.
Zdroje: https://mpsv.gov.cz/vlada-schvalila-valorizaci-duchodu-prumerny-duchod-vzroste-na-22-196-korun-k-tomu-duchodci-obdrzi-jednorazove-2-000-korun-navic, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2026-177, https://www.cssz.gov.cz/web/cz/-/informace-k-unorovym-splatkam-duchodu, https://www.cssz.gov.cz/web/cz/uvod/-/asset_publisher/GQ48v1KeNe0J/content/id/2855818, https://www.cssz.gov.cz/-/posuny-vyplatnich-terminu-duchodu-v-roce-2026, https://www.cssz.cz/documents/20143/2872693/TZ_Pr%CC%8Ces_1_milion_du%CC%8Achodcu%CC%8A_jiz%CC%8C_dostalo_svu%CC%8Aj_du%CC%8Achod_dr%CC%8Ci%CC%81v_nez%CC%8C_byli_zvykli%CC%81.pdf/08b6b3b0-4911-4fe9-fd04-4a4101e71bb4, https://www.cssz.gov.cz/-/o-tistene-valorizacni-oznameni-pro-lednovou-valorizaci-lze-pozadat-do-konce-zari-opakovana-zadost-neni-potreba, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-321, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2025-214, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-582, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/316196, https://www.banky.cz/clanky/vyplata-duchodu-od-cervence-2027-co-se-meni-a-proc-skonci-doplatek/, https://ceskeduchody.cz/zpravy/duchodci-dostanou-posledni-doplatek-valorizace, https://cnn.iprima.cz/duchodcum-v-lednu-prijde-posledni-valorizacni-doplatek-zmena-zasahne-miliony-senioru-523370, https://www.cssz.gov.cz/web/cz/uvod/-/asset_publisher/GQ48v1KeNe0J/content/id/3256229, https://www.cssz.gov.cz/-/duchody-se-v-roce-2022-zvysuji-jiz-od-1-ledna-cssz-se-zvysenou-lednovou-mesicni-splatkou-vyplaci-i-jednorazovy-doplatek-valorizacniho-zvyseni, https://www.dotyk.cz/lifestyle/posledni-doplatek-valorizace-duchodu-2027/