Francouzská samohybná houfnice CAESAR ráže 155 mm představuje špičku moderního dělostřelectva. Zastaví, bleskově odpálí salvu naváděných granátů na vzdálenost přes čtyřicet kilometrů a opustí pozici dříve, než nepřítel stihne zareagovat.
Moderní válka na východě Evropy definitivně rozmetala iluze o tom, že dělostřelectvo patří do starého železa a budoucí konflikty rozhodnou pouze drony a přesné letecké údery. Skutečnost ukázala přesný opak. Dělostřelectvo zůstává králem bojiště, ovšem pouze za předpokladu, že dokáže zasahovat cíle s chirurgickou přesností na velké vzdálenosti a nezůstává na jednom místě déle než několik desítek sekund. Jak dokládají technické záznamy v
databázi vojenské techniky Military Factory, právě francouzský dělostřelecký systém CAESAR z produkce zbrojovky KNDS ztělesňuje tuto novou dělostřeleckou doktrínu lépe než většina konkurentů.
Zatímco desítky let dominovala armádám těžká pásová obrněná děla, francouzští konstruktéři se na počátku devadesátých let odvážně vydali opačným směrem. Na běžný nákladní automobil namontovali špičkové dělo ráže 155 mm s hlavní o délce padesáti dvou ráží. Vznikla zbraň, která je lehčí, výrazně levnější na pořízení i provoz, nepotřebuje podvalníky pro dálkové přesuny po silnici a v terénu se pohybuje s nevídanou mrštností.
Taktika vystřel a zmiz. Proč těžká pásová děla ustupují rychlým kolům
Největším nebezpečím pro dělostřelce na současném bojišti jsou dělostřelecké radiolokátory a průzkumné bezpilotní letouny. Jakmile baterie vypálí první granát, nepřátelský radar spočítá balistickou křivku projektilu a během několika sekund odešle přesné souřadnice palebného postavení k odvetnému úderu. Jak uvádí analýza
odborného magazínu Army Technology, houfnice CAESAR odpovídá na tuto hrozbu taktikou bleskového přepadu. Zastavení vozidla, spuštění hydraulické radlice do země a zahájení palby zabere vycvičené obsluze méně než šedesát sekund.
Po odpálení palebného přepadu o šesti ranách se radlice zvedne a vozidlo odjíždí pryč během pouhých čtyřiceti sekund. V okamžiku, kdy poslední vystřelené granáty dopadají na cíl vzdálený desítky kilometrů, je houfnice již stovky metrů daleko na ústupové trase. Tato schopnost vyhnout se odvetné palbě zachraňuje životy obsluhy i drahocennou techniku. Podobně jako moderní
výroba dělostřelecké munice v Česku klade důraz na maximální přesnost střeliva, vyžaduje i nasazení děl dokonalou koordinaci s digitálními průzkumnými systémy. Houfnice CAESAR připravená k palbě během aliančního cvičení Dynamic Front. Masivní hydraulická radlice v zadní části vozidla přenáší energii zpětného rázu přímo do země. Dlouhá hlaveň, naváděné granáty a dostřel přes padesát kilometrů
Srdcem systému CAESAR je mohutná hlaveň o délce přes osm metrů, která odpovídá standardní alianční specifikaci 155 mm L/52. Velký objem nábojové komory o velikosti dvaceti tří litrů umožňuje použít silné modulární hnací náplně, které udělují projektilům vysokou úsťovou rychlost. Houfnice disponuje autonomním navigačním systémem SIGMA 30 s prstencovými laserovými gyroskopy, balistickým počítačem a dopplerovským radarem pro okamžité měření úsťové rychlosti každého vypáleného granátu. Dělo tak nepotřebuje žádné zdlouhavé geodetické zaměřování před výstřelem.
S běžnými tříštivotrhavými granáty dosahuje CAESAR dostřelu kolem čtyřiceti kilometrů. Pokud posádka nabije speciální střelivo s dnovým generátorem plynu ERFB-BB, který snižuje aerodynamický odpor za letu, dosáhne cílů vzdálených přes čtyřicet dva kilometrů. Při použití naváděných granátů M982 Excalibur s GPS korekcí nebo francouzských střel Katana pak dostřel přesahuje padesát pět kilometrů, přičemž odchylka od zaměřeného bodu činí pouhé dva metry.
Raketomet M270 MLRS proslul během války v Perském zálivu. Jeho moderní verze zasahuje cíle na desítky kilometrů
Tato extrémní přesnost umožňuje dělostřelectvu ničit nepřátelská velitelská stanoviště, sklady paliva i protiletadlové systémy hluboko za frontovou linií. Na rozdíl od plošné dělostřelecké palby z dob minulých válek stačí moderní houfnici k eliminaci klíčového objektu jediný přesně navedený výstřel, což dramaticky šetří opotřebení hlavně i logistické kapacity pro dovoz munice.
Česká stopa a podvozek Tatra. Proč armáda odmítla původní francouzský truck
Zatímco francouzská armáda používá houfnice CAESAR převážně na lehkém šestikolovém podvozku Renault Sherpa 5 či Arquus, Armáda České republiky zvolila výrazně těžší a robustnější řešení. Jak potvrzují technické údaje
vojenského portálu Valka.cz, českých šedesát dva objednaných kusů využívá osvědčený čtyřnápravový podvozek Tatra 815-7 v uspořádání 8x8. Unikátní tatrovácká koncepce s centrální nosnou rourou a nezávisle odpruženými výkyvnými polonápravami dává vozidlu bezkonkurenční průchodnost rozbahněným terénem středoevropských bojišť.
Osmikolová platforma přináší zásadní výhody. Uveze třicet šest kusů munice místo pouhých osmnácti u lehčí francouzské verze, je vybavena poloautomatickým nabíjecím zařízením usnadňujícím manipulaci s těžkými střelami a nese plně pancéřovanou čtyřdveřovou kabinu z dílny Tatra Defence Vehicle. Tato kabina chrání posádku proti střepinám dělostřeleckých granátů i výbuchům protitankových min. Stejně jako
nová pěchotní výzbroj NATO sjednocuje munici pěšáků, přináší CAESAR konec východního kalibru u českých dělostřelců. Dělostřelci obsluhují poloautomatický nabíjecí mechanismus houfnice CAESAR. Systém dokáže poslat na cíl šest ran během necelé minuty.
Nové houfnice nahradí v sestavě 13. dělostřeleckého pluku v Jincích dosluhující samohybné kanónové houfnice DANA vz. 77. Přechod ze sovětské ráže 152 mm na standardní alianční ráži 155 mm umožní české armádě využívat společné zásoby munice spojenců v NATO a zapojit se do digitálního řízení palby aliančních sil. CAESAR na podvozku Tatra tak představuje symbol přerodu českého dělostřelectva z dědictví Varšavské smlouvy do moderní armády jednadvacátého století.
Zdroje fotografií samohybna_kolova_houfnice_caesar_8x8_podvozek_tatra: Thomas Dahlstrøm Nielsen / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0 samohybna_houfnice_caesar_155_mm_palebne_postaveni: Capt. Regina Koesters / U.S. Army / Public Domain obsluha_nabijeni_samohybne_houfnice_caesar: Capt. Regina Koesters / U.S. Army / Public Domain