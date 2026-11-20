Nad Vranovskou přehradou se rozlehne hukot rotorů a koupající se zvednou hlavy od vody. Bojový vrtulník krouží nad hladinou, jako by něco hledal. Někteří lidé na břehu si toho, co pronásleduje, všimli také a později to popsali. Ten příběh patří k nejznámějším záhadám z dob Československa a rozkaz, který tehdy posádka dostala, dodnes vyvolává otázky.
Palba, která nikdy nezazněla
Rozkaz přišel ze země. Navádění posádce nařídilo objekt sestřelit, podle jiných podání na něj střílet. Bojové vrtulníky verze Mi-24D mají pod přídí otočnou věž se čtyřhlavňovým kulometem. Výstřel ale nepadl.
Proč se nestřílelo, vysvětlují jednotlivá vyprávění různě:
Objekt pokaždé unikl z úhlu, na který šlo kulometem zamířit. Pod vrtulníkem byla rekreační oblast plná lidí. Podle ufologa Vladimíra Šišky posádka rozkaz neuposlechla. Přečtěte si také: Konec přepážky za rohem: VZP zavře 53 poboček a mnozí senioři budou dojíždět i 30 minut
Jak se jednotlivé výpovědi o honičce liší, podrobněji popisují zdroje pod článkem.
Neznámý cíl u rakouské hranice
K rozkazu vedla honička, která podle výpovědí svědků začala 12. července 1987 v okolí Vranova nad Dyjí na Znojemsku. Radar tehdejší Československé lidové armády zachytil u hranice s Rakouskem neznámý cíl. Za ním vzlétla posádka bojového vrtulníku Mi-24 téže armády.
Celou honičku odstartoval radar armády, který u hranice s Rakouskem zachytil neznámý cíl. Ilustrační foto. Zdroj: Ries Bosch / Unsplash.
Případ rekonstruoval novinář Jaroslav Mareš v podcastu Skutečné české záhady Seznam Zpráv z února 2023. Podle něj měla posádka nejdřív zjistit, o co jde, a kdyby neznámý stroj po narušení hranice nespolupracoval, mohla sáhnout i po zbraních.
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Pozemní radar cíl ukazoval, za sklem kabiny ale dlouho nebylo nic než obloha s mraky. Piloti zprvu dokonce měli dojem, že je navádění ze země posílá na oblak.
Doutník, který uhýbal zaměřovači
Podle svědků šlo o protáhlý válec podobný doutníku. Chyběly mu:
křídla, viditelná kabina, jakékoli označení.
Choval se také jinak než letadlo. Náhle měnil směr i rychlost, a jakmile se dostal do zaměřovače, okamžitě uhnul. Podle jedné z výpovědí letěl jednou přímo proti vrtulníku a ten mu musel prudce uhnout.
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Honičku nakonec ukončilo palivo. Vrtulník letěl už na nouzovou zásobu a musel přistát. Podle Marešovy rekonstrukce trvalo pronásledování zhruba tři hodiny.
Ten údaj zhruba odpovídá možnostem stroje. Podle orientačního přepočtu pro klidný cestovní let vystačí Mi-24 při maximálním doletu 750 km a rychlosti 260 km/h palivo na necelé tři hodiny, honička plná obratů ho ale spotřebuje jinak. Objekt mezitím pokračoval na východ přes oblast jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice ke Slovensku, dál směrem na Bratislavu či Maďarsko, a pak zmizel z radarů.
Archivy mlčí
Oficiálně se o incidentu nevědělo. Posádka promluvila až po letech a bez jmen. Že tehdy nikdo nic nenahlásil, vysvětluje Mareš dvěma důvody: pravidla zakazovala střílet na neidentifikovaný cíl a přistání na nouzovou zásobu paliva by vyvolalo další hlášení. Posádka i pozemní personál se proto raději dohodli mlčet.
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Ministerstvo obrany v březnu 2021 na žádost o informace odpovědělo, že Armáda České republiky nemá záznam o letícím předmětu, který by její útvary neidentifikovaly, a UFO neeviduje. Ve Vojenském ústředním archivu se podle téže odpovědi záznam o UFO nikdy nenašel a úplné údaje o narušení vzdušného prostoru z let 1945–1989 armáda nemá.
Rok 1992 a spory o výklad
Podobně nejasný je případ z 5. května 1992. Od Německa přiletěl objekt, u Tří Seker přešel hranici a za ním vzlétl L-39 Albatros ze Žatce, později i Mi-24. Radary ho ukazovaly a lidé na zemi ho viděli, piloti ve vzduchu ale nic. U Jirkova se z radarů ztratil.
Astronom Jiří Grygar k podobným příběhům v roce 2009 pro Radio Prague poznamenal, že ani radar není neomylný, protože falešný odraz umí vytvořit i neobvyklý stav ovzduší. U neznámého předmětu na obloze se podle něj nedá spolehlivě určit, jak je daleko, velký a rychlý, a to ani okem pilota. Šiška naopak řadí Vranov k neobjasněným „doutníkům“ a v rozhovorech pro Blesk a Deník ho přirovnal k americkému incidentu Tic Tac u Kalifornie. Amatérští badatelé z jeho Projektu Záře zpracovali v letech 1992–2022 přes 4 200 hlášení UFO a podle závěrečné zprávy zůstalo neobjasněno 3,58 % z nich.
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Zdroje: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/225674, https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_UFO_sightings_in_the_Czech_Republic, https://acr.mo.gov.cz/scripts/detail.php?id=6298, https://www.denik.cz/vesmir/ufo-cesko-vladimir-siska.html, https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-pribehy/715056/podcast-30-let-zkoumal-ufo-siska-odhalil-jak-je-to-v-cesku-s-mimozemstany.html, https://english.radio.cz/node/8581791, https://statnisluzba.mo.gov.cz/sites/statnisluzba/files/2024-11/25-3_vyskyt-ufo.pdf, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/audio-podcast-skutecne-ceske-zahady-udalost-postrada-logickeho-vysvetleni-jak-armada-stihala-zahadny-objekt-226063