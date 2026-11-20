Mohla to být obyčejná zakázka: podzim, topná sezona za dveřmi a průduch, který bylo potřeba před zimou vymést. V komíně ale čekali tři zimní nocležníci. Kominíci zvířata podle pražské zvířecí záchranky „ukázkově zajistili do krabičky s hadříkem“, ozvali se a předali je týmu
Zvíře v nouzi. Další péči převzali odborníci z ČSOP Nyctalus, kteří s netopýry pracují desítky let. Zvířata mají možnost přečkat zbytek zimy v upravené štole v Českém krasu. Na případ upozornila záchranka v polovině listopadu, přesné datum nálezu ani městskou část nezveřejnila. Podle nás jde o učebnicový příklad toho, jak málo stačí k záchraně. Pár minut pozornosti, kartonová krabice a jeden telefonát. Kominík jako první článek záchrany netopýrů
Záchranné řetězce se obvykle popisují od konce: veterinář, ošetřovatel, stanice. V pražském příběhu ovšem rozhodl ten, kdo stál úplně na začátku. Kominík s rukou v průduchu měl několik možností. Mohl netopýry vymést spolu se sazemi, nechat je ve spalinové cestě, nebo je vyhodit na dvůr do listopadového chladu. Všechny tři varianty by pro zimující zvíře znamenaly téměř jistou smrt.
Řemeslníci zvolili čtvrtou cestu, nejméně pohodlnou. Práci přerušili, zvířata šetrně uložili do tmavého a měkkého úkrytu a sehnali odborníky. Přesně tohle doporučují ochranářské organizace laikům, kteří na netopýra narazí. Kominíci tak sehráli roli, kterou v zimě nikdo jiný převzít nemůže, protože do komína běžně nahlédnou jen oni.
Šramot, škrábání, pískání: zvuky z komína, které nepřeslechněte
Pro majitele kamen, krbů a kotlů je nejdůležitější, co z celé historky plyne před první várkou dřeva. Pražští ochránci z Nyctalu popisují typické projevy uvězněných netopýrů dost přesně: šramocení, škrábání a občas tenké pískání. Zvířata na sebe někdy volají, takže zvuk se může opakovat nebo přicházet z několika míst.
Zbystřit byste měli zejména tehdy, když:
se z průduchu nebo topidla ozývá slabé šustění v tichu, kdy nefouká vítr, slyšíte drobné škrábání, které nepřipomíná padající omítku ani saze, zachytíte vysoký pisklavý tón, komín či kamna delší dobu nikdo nepoužíval.
Riziko je reálné a Nyctalus má s ním smutnou zkušenost. U občas zapalovaných pražských plynových topidel ochránci opakovaně nacházeli netopýry, kteří se při zatopení doslova upekli. V jednom popsaném případě leželo v kamnech kolem dvaceti uhynulých zvířat. Dlouho nepoužívaný průduch láká jako úkryt a žár s kouřem pak přijdou ve chvíli, kdy schovaný savec nemá kudy utéct.
Proto podle nás platí jednoduché pravidlo: u prvního zatápění po delší odstávce vyhrává pět minut opatrnosti nad rychle rozpálenými kamny. Než škrtnete sirkou, chvíli poslouchejte. Pokud něco uslyšíte, nezatápějte, nezvyšujte výkon a nesahejte dovnitř holou rukou. Odveďte z místnosti děti i psa nebo kočku a volejte záchrannou stanici.
Zdroj fotografie: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Proč probuzený netopýr v zimě umírá i bez ohně
Žár představuje jen jednu hrozbu. Druhá je tišší a mnohem méně nápadná. Od listopadu do února netopýři hibernují: tělesná teplota jim klesne, metabolismus zpomalí a dlouhé fáze strnulosti střídají jen krátká probuzení. Celou zimu přežívají ze zásob tuku, které si nastřádali na podzim.
Výzkum, o kterém informovala Akademie věd ČR, ukazuje cenu každého vyrušení. Probuzený netopýr si může zvednout tělesnou teplotu o více než pětadvacet stupňů. I takzvané studené probuzení, kdy teplota stoupne jen o pár stupňů, spotřebuje energii, kterou zvíře nemá odkud doplnit. Hmyz v zimě nelétá. Opakované rušení tak dokáže tukové rezervy vyčerpat a netopýr do jara nevydrží.
Z toho vyplývá, proč zimní manipulace patří do rukou odborníků. Laik může zvíře nevědomky probudit, zahřát v dlani nebo vypustit do mrazu. Ochránci naopak vědí, kam ho umístit, aby v klidu dospal. Zimoviště v Českém krasu k tomu slouží dlouhodobě: odborný časopis Živa uvádí 83 pravidelně sledovaných zimovišť v tamní CHKO, mezi nimi štoly v lomech Alkazar a Amerika nebo Koněpruské jeskyně. Štoly a jeskyně drží stálou teplotu a tmu, takže představují pro zimování ideální prostředí. Komín mezi obvyklá zimoviště nepatří, některé štěrbinové druhy ale okolí komínů v budovách využívají.
Krabice, hadřík, telefon: jak netopýra zajistit do příjezdu záchranky
Když netopýra najdete a je nutné ho přemístit, postupujte podle rad projektu
Soused netopýr: Nikdy na zvíře nesahejte holou rukou. Použijte silnou pracovní rukavici, hadr nebo ručník. Připravte papírovou krabici a propíchejte do ní dýchací otvory. Dovnitř vložte zmuchlaný kus látky, do které se netopýr schová. Přidejte víčko nebo malou misku s trochou vody. Krabici pečlivě uzavřete a postavte ji na chladnější klidné místo mimo topení. Zavolejte záchrannou stanici. Netopýra nalezeného mezi listopadem a únorem sami nevypouštějte.
Opatrnost má i zdravotní rozměr. Česko je podle Státní veterinární správy prosté vztekliny, výjimku však tvoří právě netopýři. Bez paniky, ale také bez riskování: drobný savec se při manipulaci brání a může kousnout. Pokud se netopýr chová podivně, veterináři radí nesahat na něj vůbec a přenechat ho záchranářům, případně přivolat městskou policii.
Kde hledat pomoc:
Kontakt K čemu slouží Centrální dispečink 774 155 155 Národní síť záchranných stanic, provoz od 7:00 do 22:00 Web a aplikace Zvíře v nouzi Vyhledání stanice podle místa nálezu ZO ČSOP Nyctalus, Dagmar Zieglerová, 731 523 599 SOS kontakt pro netopýry v Praze a okolí
Stanici je rozumné vyhledat podle místa nálezu, protože jednotlivá zařízení mají svá spádová území. Síť sdružuje 34 profesionálních pracovišť a ročně ošetří přes čtyřicet tisíc zvířat.
Zákon chrání netopýry i jejich úkryty
Všechny druhy netopýrů žijících v Česku jsou zvláště chráněné a řadí se mezi kriticky nebo silně ohrožené. Ochrana se týká i míst, kde přebývají. Podle Agentury ochrany přírody a krajiny je zakázáno tyto živočichy chytat, rušit, zraňovat či usmrcovat.
Zákon č. 114/1992 Sb. stanoví fyzickým osobám pokutu až 10 000 Kč za nedovolený zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha. Usmrcení kriticky nebo silně ohroženého druhu může vyjít až na 100 000 Kč a v chráněných územích hrozí dvojnásobek. U firem a podnikatelů se pokuty pohybují v řádu statisíců až milionů korun.
Česká společnost pro ochranu netopýrů zároveň vyvrací častý mýtus: netopýři se zdí neprokousávají a stavbu nepoškozují. Využívají jen otvory a škvíry, které už existují. Dům tedy neohrožují, sami jsou ale v ohrožení při každém zásahu do jejich úkrytu.
Načasování proto hraje roli. Česká inspekce životního prostředí doporučuje vyhnout se stavebním pracím během zimní hibernace i v období letních kolonií s mláďaty od května do srpna. Pro kontrolu a čištění komína z toho vychází jako nejlepší kompromis konec léta až začátek podzimu, ještě před nástupem zimního spánku i intenzivního topení. Hasiči beztak připomínají, že technický stav kamen, kotlů a komínů má před sezonou zkontrolovat osoba s kominickou živností. Jedna návštěva tak ohlídá požární bezpečnost i případné nečekané podnájemníky.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková