Když se mi chce o víkendu
přivstat a provonět celý dům poctivou , moje volba jednoznačně padne na legendární omáčkou bratislavskou pečeně. Spojení jemného masa, sladké kořenové zeleniny, hrášku a má v sobě neuvěřitelné kouzlo domácí pohody. Je to jídlo, kde platí pravidlo, že omáčky není nikdy dost, a proto jí dělám rovnou kyselých okurek pořádnou zásobu, aby zbylo na každý pořádný knedlík.
Příprava v pekáčku na sporáku nebo v troubě sice vyžaduje chvilku péče při restování a mixování základu, ale výsledek stojí za každou minutku.
Můj tip zní: Mraženou mrkev a hrášek přisypte do omáčky až po rozmixování kořenového základu a nechte je jen krátce provařit, aby si zachovaly svou krásnou barvu a příjemnou křupavost. Recept na domácí bratislavskou pečeni s kořenovou zeleninou a houskovým knedlíkem
Celkový čas přípravy a vaření: 90 minut Ingredience potřebné k přípravě 800 g vepřového plecka nebo kýty (v jednom kuse) 3 polévkové lžíce rostlinného oleje 2 větší cibule 3 mrkve 2 petržele 1/2 celeru 1 malá plechovka rajského protlaku 1 lžička mleté sladké papriky 1 hrnek mražené mrkve a hrášku 200 ml smetany na vaření 2 lžíce hladké mouky (na zahuštění) 3 ks nakládaných kyselých okurek 1 špetka soli a mletého černého pepře 1 lžička citrónové šťávy 1 balení houskového knedlíku jako příloha Postup při přípravě bratislavské pečeně s knedlíkem
1. V pekáčku
rozehřejte rostlinný olej a důkladně na něm ze všech stran orestujte osolené kusy masa, dokud se zatáhnou, poté maso vyjměte stranou.
2. Do výpeku v pekáčku
nasypte nasekanou cibuli a na kostičky nakrájenou kořenovou zeleninu (mrkev, celer, petržel) a nechte zlatavě orestovat.
3. Přidejte malý rajský protlak a mletou sladkou papriku,
krátce orestujte a vložte zpět orestované maso.
4. Maso v pekáčku
podlijte vodou do půlky, přiklopte pokličkou a nechte na mírném ohni dusit doměkka.
Kuře po kanadsku zapečené kečupem, cibulí a česnekem, co si nejlépe sedne s rýží
5. Měkké maso vyndejte na prkénko,
omáčku se zeleninou přelijte do hrnce a rozmixujte ponorným mixérem do hladka.
6. Do rozmixované omáčky
přisypte mraženou mrkev a hrášek, přilijte smetanu na vaření rozmíchanou s hladkou moukou a nechte důkladně provařit.
7. Nakonec do omáčky
přidejte na drobné kostičky nakrájené kyselé okurky a podle chuti dochuťte solí, pepřem a kapkou citrónové šťávy.
8. Hotovou omáčku
přiklopte pokličkou a nechte chvíli odstát, aby se všechny chutě krásně propojily. Foto: Cooky.cz, královská večeře jako ze zámku Tipy redakce: Výběr masa: Na bratislavskou pečeně se skvěle hodí vepřová plec, která je po udušení nádherně křehká a šťavnatá. Intenzita zeleniny: Kořenové zeleniny nešetřete, protože právě ta tvoří přirozeně hustý a lahodný základ celé omáčky. Kyselost omáčky: Přidání nakrájených kyselých okurek na samém konci dodá omáčce ten správný tradiční šmrnc. Hladká konzistence: Ponorný mixér použijte opravdu pečlivě, aby byl zeleninový základ dokonale krémový bez hrudek. Skvělá příloha: K této omáčce se nejlépe hodí nadýchaný houskový knedlík, který spolehlivě nasaje veškerou lahodnou šťávu.
Hodolanská omáčka: Zapomenutá pokladnice olomoucké kuchyně, která voní po buřtech a domácím vývaru
Zvěřinové medailonky na divoko jako z dobré restaurace. S kynutým knedlíkem nabídnou českou chuť
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková