Vodní živočich vytvářející nápadné rosolovité kolonie Bochnatka americká (Pectinatella magnifica) pochází z východní části Severní Ameriky, kde se přirozeně vyskytuje od oblasti Velkých jezer až po Floridu. Do Evropy se dostala pravděpodobně v 19. století s lodní dopravou, patrně v balastní vodě. První evropský nález pochází z roku 1883 z okolí německého Hamburku. Od té doby se rozšířila do řady evropských zemí včetně Francie, Německa, Polska, Rakouska a České republiky.
Za významnou oblast jejího výskytu lze považovat střední Evropu, zejména povodí Labe, Odry a Rýna. Výrazně se rozšířila také ve Francii. Přesné pořadí evropských zemí podle početnosti ale vědecké přehledy neurčují, protože chybí srovnatelná data o velikosti populací.
Přestože její název a vzhled mohou vzbuzovat obavy, její dopad na vodní ekosystémy zatím není jednoznačně prokázán. Bochnatka vytváří velké rosolovité kolonie, které mohou dorůstat několika desítek centimetrů. Nejde přitom o jediný organismus, ale o společenství tisíců drobných mechovek filtrujících vodu. V některých lokalitách mohou její kolonie komplikovat provoz vodních zařízení nebo zanášet rybářské sítě.
Nově byla bochnatka zaznamenána také v Padrťském rybníku na Brdech. K nálezu došlo při postupném vypouštění rybníka před plánovaným výlovem, kdy se odhalují části dna a ponořené předměty, které běžně zůstávají pod hladinou. Objev zaznamenali spolu s Karlem Hutrem pracovníci Vojenských lesů a statků ČR.
Bochnatka se přichytává zejména na ponořených větvích a dalších pevných předmětech. K jejímu šíření slouží takzvané statoblasty, odolná klidová stadia, která přežívají nepříznivé podmínky. Do nových lokalit se mohou dostávat vodním proudem, prostřednictvím vodních ptáků nebo na vybavení člověka.
Nález na Brdech je dalším dokladem výskytu tohoto nepůvodního druhu v českých vodách. Člověku bochnatka nebezpečná není a zatím není doloženo, že by významně ohrožovala původní vodní živočichy.
Jana Nováková
zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR