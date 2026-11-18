V letech 1951 až 1952 postavila Škoda pro armádu pět obojživelníků typu 972. Na silnici zabírala všechna čtyři kola, na vodě lodní šroub. Vůz zůstal u prototypů a část jeho techniky převzala terénní Babeta.
Po levé straně u sedadel měla Škoda 972 dvě pádla. Podle historiků Aleše Knížka a Michala Buriana pomáhala posádce při manévrování na vodě. I takový detail z výbavy zachycuje jejich studie o
malém obojživelníku MOŽ-2, jak se prototyp označoval. Člunovou karoserii typu 972 dobře ukazuje snímek z Lešan.
V Mladé Boleslavi přitom krátce po válce stavěli pro vojáky i auta odvozená od běžných osobních vozů.
Bojový Tudor Škoda 1101 vycházel ze sériového auta a pro vojenskou službu dostal otevřenou karoserii. Typ 972 vznikal jako speciál se samonosnou karoserií ve tvaru člunu a pohonem všech kol. Bojový Tudor vycházel z osobní Škody 1101. Pro službu v armádě dostal otevřenou karoserii. Ve vodě zabral šroub pod zádí
Člunová karoserie držela auto na hladině. Sílu motoru přiváděla přídavná převodovka k lodnímu šroubu uloženému v tunelu na spodku vozu. Pohon a vztlak řešili konstruktéři samostatně i u
plovoucích Shermanů DD. U tanků pomáhala zajistit vztlak vztyčená plátěná stěna.
Výfuk obojživelné škodovky ústil vysoko nad čarou ponoru. Vodu, která se dostala dovnitř, umělo odvádět čerpadlo spojené s pohonem šroubu. Co všechno vedle rychlosti plavby armádu zajímalo, ukazují zkoušky pozdějšího
československého OT-65 CH. Zkoušelo se i čerpání vody a sledovalo se, jak hluboko vozidlo sedí v hladině.
https://www.zbrojopis.cz/americky-bitevni-vrtulnik-ah-64-apache-kanon-longbow/
Archivní přehled automobilky uvádí kolem 10 km/h na vodě a až 85 km/h na silnici. Knížek a Burian píší o 10 až 12 km/h při plavbě a 75 km/h na silnici. Podle jejich studie se pět prototypů mírně lišilo a zkoušely se dva různé čtyřválce. Z těchto údajů nejde určit, kterému provedení patřila která rychlost. Výkres lodního šroubu putoval do Sovětského svazu
Sériová výroba po pěti prototypech nenásledovala.
Vojenský historický ústav řadí typ 972 mezi projekty, na které dopadlo sjednocování československé armády podle sovětské techniky. U československých ženistů později sloužil sovětský obojživelník GAZ 46, jak dokládá časopis ministerstva obrany.
https://www.zbrojopis.cz/protiletadlovy-komplet-zsu-23-4-silka-ctyrce-kanonu/
Pro typ 972 se podařilo doložit i konkrétní krok po stavbě prototypů. Dne 25. února 1954 putovaly přes ministerstvo národní obrany do Sovětského svazu tři kopie výkresu lodního šroubu s náhonem. Odeslání k prozkoumání zachycují Knížek a Burian podle evidence tajných vojenských projektů. Přesné rozhodnutí o ukončení výroby typu 972 jejich studie nepopisuje.
Babeta zdědila převodovku
Škoda 973 zvaná Babeta vznikla jako lehký terénní automobil. Z obojživelníku využila převodovku a další části pohonu, uvádí kniha
Století automobilů Škoda. U Babety se počítalo s broděním do hloubky 60 centimetrů. Při brodění se kola ještě opírala o dno. Přezdívku vůz získal díky písni z muzikálu Kdyby tisíc klarinetů. Terénní Babeta typu 973 převzala převodovku a další části pohonu ze Škody 972.
Obě konstrukce si lze prohlédnout v hale 5 Vojenského technického muzea v Lešanech. Vedle dochovaného obojživelníku tam stojí velitelská Babeta i radiová verze 973.