Středa 18. listopadu 2026 začala pro Pelicans Lahti strohou zprávou a skončila oslavou. V devět ráno klub oznámil, že český gólman Patrik Bartošák je mimo tým z osobních důvodů. Večer už na ledě Ässätu Pori stál v brance jiný Čech, o čtrnáct let mladší František Poletín. Pelicans vyhráli 5:2, ukončili sérii pěti porážek a jejich brankář si připsal první vítězství v nejvyšší finské soutěži. Bylo mu 18 let a 66 dní. Podle dostupných statistik se tak stal nejmladším zahraničním brankářem, který kdy v Liize vyhrál zápas. Vyhrál navíc teprve ve svém druhém startu.
Stručné oznámení, velký dopad
Oficiální oznámení Pelicans má jen pár řádků. Bartošák je mimo činnost týmu z osobních důvodů a jde o záležitost z jeho soukromého života. Klub ji nebude dál komentovat a žádá o respektování soukromí hráče. Termín návratu neuvedl. O ukončení angažmá zpráva nemluví a nemluví o něm ani sám brankář. Agentura ČTK s odvoláním na finské zdroje zmínila rodinné důvody a pobyt v Česku. Klub sám nic dalšího nekonkretizoval a víc k tomu říct nejde.
Sportovně je to pro Lahti citelná ztráta. Bartošák naposledy chytal 31. října a v sedmi zápasech sezony měl úspěšnost 92,3 % a průměr 1,45 gólu na zápas při bilanci 3-3-1. Pelicans tak nepřišli o náhradníka, ale o statisticky nejlepšího gólmana svého brankoviště.
Jedničkou zůstává zkušený Fin Jussi Olkinuora, na kterém má podle hodnocení Hokej.cz stát celá sezona. Za jeho zády ale vzniklo volné místo. A to připadlo nejmladšímu muži v kabině.
Večer v Pori: šestnáct střel a konec trápení
Pelicans do Pori nejeli jako favorit. Ässät byl před zápasem pátý, Lahti se trápilo ve spodních patrech tabulky a pět předchozích zápasů prohrálo. Kouč přesto poslal do branky osmnáctiletého mladíka, pro kterého šlo teprve o druhý start v Liize.
Hosté se ujali vedení a zápas si rychle pohlídali. Ve chvíli, kdy Pelicans vedli 4:0, už bylo jasné, kam se večer ubírá. Domácí stihli snížit dvakrát, víc ale nedali. Konečný stav 5:2.
Poletínova čísla vypadají takto:
Parametr Hodnota Střely na branku 16 Zákroky 14 Obdržené góly 2 Úspěšnost v zápase 87,5 %
Žádná chytací smršť to nebyla. Šestnáct střel je pro brankáře v Liize spíš klidnější večer a úspěšnost pod 90 % by v jiném kontextu nikoho nenadchla. Jenže hodnota toho zápasu neleží v objemu zákroků. Leží v tom, kdo, kdy a kde. Osmnáctiletý cizinec, druhý start mezi muži, venku proti týmu z horní poloviny tabulky a v zápase, který mužstvo potřebovalo zlomit. Poletín udělal přesně to, co se od záskoku čeká: nepustil soupeře do hry a nechal spoluhráče vyhrát.
Před Dostálem i Georgijevem
Mladí brankáři z ciziny dostávají v Liize šanci jen výjimečně. Podle Hokej.cz sbírali před Poletínem první starty v kategorii do 19 let jen čtyři zahraniční gólmani. Dva z nich dnes chytají v NHL. Srovnání nabízí databáze
EliteProspects s historickými statistikami brankářů do 19 let:
Brankář Sezona a klub Starty Výhry Úspěšnost Alexandar Georgijev 2014/15, TPS 14 2 91,7 % Lukáš Dostál 2018/19, Ilves 10 4 92,2 % Radek Haas 2018/19, Ässät 3 0 84,9 % Emils Vitols 2025/26, Jukurit 2 0 86,5 % František Poletín 2026/27, Pelicans 2 1 82,1 %
Tabulka říká dvě věci zároveň. Poletín nemá nejlepší čísla. Dostál a Georgijev měli ve stejném věku výrazně vyšší úspěšnost a hlavně mnohem víc zápasů. Poletín ale vyhrál dřív, tedy v nižším věku než kdokoli z nich. Proto Hokej.cz píše, že „předběhl i Dostála“, a proto má smysl o milníku mluvit. Je ovšem fér držet se formulace „podle dostupných statistik“, oficiálně potvrzený rekord soutěže to není.
Pro úplnost: nejmladším brankářem letošní Liigy Poletín není. Fin Samuel Heikkinen, ročník 2009, odchytal jeden zápas za KooKoo, prohrál s průměrem 6,00 a úspěšností 80 %. Poletínův zápis se týká zahraničních gólmanů a výher. V té kategorii zatím nemá konkurenci.
Podle nás je to přesně tak velký úspěch, jak vypadá. Ne zrození hvězdy, ale výjimečně brzký profesionální zářez. Ten má cenu právě proto, že ho skoro nikdo před ním nestihl.
Odchovanec Slavie a jeho skutečná zkouška
Poletín se narodil 13. září 2008 v Praze a prošel mládeží Slavie. Měří 188 centimetrů, chytá levou rukou a ve Finsku nosí číslo 33. Smlouvu s Pelicans má na sezonu 2026/27. Skauti na něm oceňují, jak sleduje puk a jak má pod kontrolou dorážky. Na brankáře jeho věku jsou to podstatné přednosti.
Rozdíl mezi juniorkou a dospělými popsal pro klubové sociální sítě po svém. Nevnímá ho prý v rychlosti, ale v chytrosti hráčů. Ti situace řeší lépe a brankář musí víc číst hru, včetně hráčů, které tolik nezná. Na osmnáctiletého kluka je to zralý postřeh.
Teď ale přichází těžší část. Po dvou startech v Liize má Poletín bilanci 1-1, průměr 2,52 a úspěšnost 82,1 %. V juniorské soutěži do 20 let odchytal pět zápasů s úspěšností 86,6 %. To je na hodnocení brankáře velmi malý vzorek. K nominaci na mistrovství světa dvacítek mu to navíc nijak nepomáhá. Na listopadový turnaj ve Švédsku
Český hokej nominoval brankáře Matěje Tuláčka a Stanislava Žbánka. Poletín v sezoně za juniorskou reprezentaci zatím nechytal. Šance na šampionát teoreticky trvá, ale podle nás je spíš malá.
Jeho bezprostřední budoucnost se navíc odvíjí od věcí, které sám neovlivní. Dokud je Bartošák mimo tým, je Poletín přirozenou dvojkou za Olkinuorou a může dostávat další starty. Jakmile se zkušený krajan vrátí, pořadí se nejspíš srovná zpátky. A Olkinuora jako jednička ponese hlavní zátěž tak jako tak.
Pelicans čeká nabitý program. V pátek 20. listopadu přijedou do Lahti hráči Lukka, zápas vysílá MTV Urheilu 3 a služba MTV Katsomo. V sobotu tým míří na led Sportu a ve středu 25. listopadu ke Kärpätu. Kdo bude v brance, se rozhodne až před utkáními. Poletín je ale ve hře.
Jeden záskok v Pori z něj udělal jméno v historických tabulkách. Skutečná zkouška přijde ve chvíli, kdy na něj místo šestnácti střel poletí třicet a místo jednoho zápasu ho čekají tři za týden.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek