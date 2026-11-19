Za zubařem do Pragy V3S. ČSLA vozila na cvičení vlastní ordinaci
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Zelená Praga V3S s označením PAD II a skříňovou nástavbou s bočními oknyZdroj: Alf van Beem / Wikimedia / CC0 / zmenšeno
Článek byl publikován 19.11.2026 21:27
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