Venku mrzne a do obrovského gotického sálu přicházejí rytíři v těžkých pláštích. Nikde nevidíte kamna ani krb, a přesto si hosté u dlouhých stolů brzy odkládají kožešiny. Teplo k nim stoupá odspodu, z otvorů v podlaze. Takhle se před staletími hodovalo na polském hradě Malbork, vedle kterého působí skromně i Pražský hrad.
Rozpálené kameny místo kamen
Pod sálem bylo topeniště a nad ním komora plná velkých kamenů. Oheň kameny rozžhavil a ty pak teplo dlouho uchovávaly. Podobně fungují kachlová kamna, která hřejí ještě dlouho po vyhasnutí.
Vytápění probíhalo v několika krocích:
Pod sálem se rozdělal oheň a rozpálil kameny v komoře. Po dohoření topiči uzavřeli spodní otvor nebo kouřovod. V podlaze sálu se odkryly průduchy. Teplý vzduch z kamenů stoupal do místnosti a kroužil po ní. Přečtěte si také: Tohle české městečko si zahrálo v bondovce Černou Horu. Prozradil ho 1 nápis na zdi
Kurátorka Muzea hradu v Malborku Barbara Pospieszna v lednu 2014 pro rádio RMF FM vysvětlila, že nešlo o podlahové topení v dnešním smyslu. Teplá byla jen část podlahy nad topeništěm a zbytek místnosti ohříval proudící vzduch. Tím se systém podobal spíš dnešnímu teplovzdušnému vytápění. Vyhřívanou podlahu měli ve skutečnosti už Římané.
Hostina ve Velkém refektáři
Takto se vyhříval Velký refektář, největší hodovní sál hradu z doby kolem poloviny 14. století. Velmistr v něm přijímal rytíře i hosty z různých koutů Evropy. Podle kurátorky se v podlaze sálu otevíralo 36 průduchů. Topilo se hlavně dřevem a řádové účty naznačují, že možná i dřevěným uhlím.
Teplý vzduch z kamenů rozpálených pod sálem proudil do Velkého refektáře 36 průduchy v podlaze. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Podobné kamenné topení přitom nebylo ničím výjimečným. Ve středověku ho stavěli hlavně v Pobaltí, v klášterech, na hradech i na radnicích. Navazovalo na hypokaust, který znali už staří Římané.
Přečtěte si také: Jedete na pražské letiště podle navigace? Čeká vás cedule, kterou i po 15 letech zná málokdo Skoro tři Pražské hrady vedle sebe
Malbork, německy Marienburg, začal Řád německých rytířů stavět v 70. letech 13. století a zpočátku šlo o jeden z mnoha řádových hradů. Zlom přišel roku 1309, kdy se sem přestěhoval velmistr, a z Malborku se tak stalo hlavní centrum rytířského státu v Prusku. Vnější hradby obepínají plochu zhruba 21 hektarů. Někdy se uvádí 18 hektarů, což je území zapsané na seznam UNESCO.
Pražský hrad má podle záznamu Guinnessovy knihy rekordů plochu 7,28 hektaru, takže je Malbork téměř třikrát větší. Český Krumlov, který mezi tuzemskými hradními a zámeckými areály zaujímá podle rozlohy druhé místo, je proti Pražskému hradu ještě výrazně menší. Rekord v Guinnessově knize drží oba hrady, každý v jiné kategorii:
Hrad Rekord podle Guinnessovy knihy Plocha Pražský hrad největší starobylý hrad světa 7,28 ha Malbork největší cihlový hrad světa asi 21 ha po vnější hradby Přečtěte si také: Meteorologové už mají předpověď na Vánoce. Budou jiné, než čeká většina Čechů
Kdo projde branou, ocitne se nejdřív v rozlehlém předhradí, kde měl řád hospodářské zázemí. Dál leží Střední hrad s komnatami velmistra a slavnostními sály a na konci Horní hrad, konvent, ve kterém rytíři žili jako v klášteře.
Hrad prodali čeští žoldnéři
Do dějin Malborku se zapsali i Češi. Řád nezaplatil žoldnéřské posádce, kterou tvořili převážně muži z Čech. Ti v roce 1457 hrad prodali polskému králi Kazimíru IV. Jagellonskému.
Přes 300 let pak Malbork patřil mezi rezidence polských králů. Po prvním dělení Polska v roce 1772 z něj Prusové udělali kasárna a sklady. Nejtěžší rána přišla v roce 1945, kdy boje na konci druhé světové války zničily zhruba polovinu hradu. Většinu hradu se od té doby podařilo opravit, obnova ale pokračuje dodnes a hradní kostel byl hotový až v roce 2016.
Přečtěte si také: Nad pólem začalo něco, co meteorologové za 60 let nezažili. Česko může zasáhnout arktický mráz Na prohlídku si vyhraďte několik hodin
Od roku 1997 je Malbork na seznamu světového dědictví UNESCO. Ocenění získal za gotickou architekturu a také proto, že se stal vzorem pro vývoj restaurátorské a památkové praxe.
Malbork je od roku 1997 na seznamu UNESCO a na prohlídku jeho nádvoří a sálů je dobré vyhradit aspoň půl dne. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Na Malbork si vyhraďte aspoň půl dne a vezměte si pohodlné boty, protože se tu nachodíte víc než na leckterém výletě. Palác velmistrů a Velký refektář, tedy nejcennější interiéry, uvidíte jen na trase, která zahrnuje i vnitřní prostory. Než vyrazíte, podívejte se na web Muzea hradu v Malborku, kde najdete aktuální vstupné a otevírací dobu.
Zdroje: https://whc.unesco.org/en/list/847/, https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/113419-largest-brick-castle, https://guinnessworldrecords.com/world-records/69343-largest-ancient-castle, https://en.wikipedia.org/wiki/Malbork_Castle, https://www.resilience.org/stories/2017-03-22/heat-storage-hypocausts-air-heating-middle-ages/, https://www.kudyznudy.cz/ceska-nej/architektonicke/prazsky-hrad, https://pomorskie.travel/en/punkty-poi/the-castle-of-the-teutonic-knights/, https://www.rmf24.pl/fakty/news-sredniowieczne-ogrzewanie-podlogowe%2CnId%2C1087937, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/magazin-architektura-prazsky-hrad-a-ktere-jsou-dalsi-10-nejvetsich-ceskych-hradu-182108, https://www.national-geographic.pl/traveler/artykul/zamek-w-malborku-opis-zwiedzanie-bilety-i-dojazd-historia-obiektu, https://www.denik.cz/cesko/krizaci20071102/, https://www.ckrumlov.info/cz/pamatky-a-kultura-68-statni-hrad-a-zamek-cesky-krumlov/, https://www.novinky.cz/clanek/cestovani-nejvetsi-hrad-sveta-stoji-v-polsku-ohromuje-rozlohou-i-majestatni-architekturou-40608019
Přečtěte si také: Meteorologové hlásí jev, jaký od 50. let nezaznamenali. Evropu může zasáhnout vlna mrazů
Ohodnoťte tento příspěvek