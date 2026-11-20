Vítězka Bacheloru Sabina Pšádová se zbavila dlouhých příčesků. Přiznala, že se za vlastní vlasy roky styděla
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Sabina Pšádová na archivním snímkuZdroj: nextfoto.cz
Článek byl publikován 20.11.2026 08:36
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