Pokračování Tenkrát v Hollywoodu mělo v pondělí světovou premiéru v Los Angeles a první reakce kritiků jsou převážně spokojené. Chválí se Brad Pitt, Elizabeth Debicki i chladný styl Davida Finchera, jenž z Tarantinova románového scénáře vytáhl brutální retro historku z hollywoodských sedmdesátek. Ojediněle ale zaznívají také pochybnosti o tónu a symbióze tvůrčích přístupů.
Další (ne)zdary Cliffa Boothe
(The Next Mis-Adventures of Cliff Booth
) se v pondělí večer poprvé promítaly v hollywoodském TCL Chinese Theatre a Netflix, který film nejprve koncem listopadu pošle do IMAXu a 25. prosince ho zabalí jako vánoční dárek streamovacím divákům, povolil krátké reakce na sociálních sítích. Plné recenze vycházejí ve čtvrtek 19. listopadu, avšak první ohlasy zní až překvapivě jednohlasně. Clayton Davis z Variety například mluví o divokém a vtipném „hangout movie“, tedy o filmu, u kterého se divák hlavně baví společností postav, a o Pittově nejlepším výkonu od Tenkrát v Hollywoodu
. Za něj ostatně herec v Tarantinově
režii dostal Oscara, a když kultovní filmař odmítl natočit svůj scénář k pokračování zaostřenému na Cliffa (nový film podle některých reakcí silně vychází z novelizace TvH), Pitt
se obrátil na Davida Finchera
svázaného smlouvou s Netflixem
.
Streamovací lídr nicméně svolil k exkluzivní kinodistribuci před řádnou globální premiérou v našich obývácích, a společný projekt dvou zásadních režisérských objevů 90. let tudíž obráží i červené koberce a internetu umožňuje klasicky střádat předběžné kvalitativní verdikty. A ty zatím zkrátka nezní vůbec marně. Simon Thompson usuzuje, že retro snímek „praská, pulzuje a jiskří“ a podobně jako předchůdce jej lze číst jako milostný dopis Los Angeles. Romantické dobové psaní je ovšem tentokrát namočené v krvi a Fincherův přednes Tarantinova scénáře, který měl údajně po odevzdání 230 stran, je značně peprný a drsný – režisér Sedm a Zodiaca prý ze scénáře vytrhal šedesát stran, ale podle všeho v něm zachoval veškeré bujaře popisované násilí, byť ho pojal výrazně po svém.
Jazz Tangcay z Variety píše o hvězdném tvůrčím tandemu jako o „dokonalých parťácích ve zločinu“ a Germain Lussier z io9 označuje film za svůj nejoblíbenější snímek roku „s obrovským náskokem“. Dodává, že Fincher Tarantina precizně „zchlazuje“, což se projevuje nejen v kliničtějších barvách. Podle dalších reakcí jde o „přiléhavé manželství“ Tarantinových břitkých dialogů a Fincherovy technické preciznosti. Courtney Howard sice mluví o „čisté řežbě“, připouští ale, že se film rozjíždí postupně. Spíše pozvolna doutná, než aby byl stále strhující – Cliff, tentokrát zametající hollywoodské pletichy s mafiány, ovšem rozpálí mohutné ohnivé finále; že mu to jde, to už fanoušci samozřejmě vědí.
Hlavní herec opět válí, stejně jako ve vedlejších rolích Scott Caan či veterán z Robocopa Peter Weller. Největším překvapením má nicméně být dlouhonohá Elizabeth Debicki z Koruny a Tenetu. Zach Pope z Rotten Tomatoes tvrdí, že si pro sebe krade celý film, Tangcay ji rovněž zmiňuje jako jednu z největších opor snímku a Davis chválí její „opojnou smyslnost“. Jeden z diváků po druhém zhlédnutí už zvěstuje její nominaci na Oscara. Herečka má s charismatickým Pittem podle většiny ohlasů nést na svých bedrech temnější, „sexy a špinavější“ kalifornský odkaz po éře Mansonovy rodiny – na úsvitu VHS a za divoké éry koksu, pornokin či kšeftování s mexickým, nebo jako v tomto případě filipínským podsvětím.
Úplně bez výhrad se ale premiéra za účasti většiny hvězd neobešla. Todd Gilchrist se k filmu staví vlídně, na Tarantinovu rozvláčnost ale potřebuje druhé zhlédnutí a není zatím přesvědčený, že se jeho románový styl s Fincherovou precizností a orientací na detail úplně dobře snáší. Erik Anderson z Awards Watch zase píše o „tónově rozpačitém“ snímku, který chtěl být sedmdesátkovým noirem, ale zapomněl se do téhle polohy opřít víc. Dozajista ale funguje jako zmíněný „hangout chill“, který vám občas rozdrtí prsty kladivem či přivíranými dveřmi od kufru, a rozhodně by vám neměl scházet Rick Dalton v podání Leonarda DiCapria. Hrdina už mu ostatně kaskadéra nedělá a Pitt se nechal slyšet, že Daltonovo cameo by možná bylo zábavné, ale vzhledem k předesílanému příbytku na váze by vyžadovalo spoustu protéz a pár týdnů příprav, což se pro krátký výstup „sotva vyplatí“. Zaručil však „milé pocty“ DiCapriovu smyšlenému herci v samotném příběhu.
Film vstoupí 25. listopadu na dva týdny do IMAXů a o Vánocích konečně dorazí také na Netflix, Tarantino mu v prosinci doplní i novelizaci, která vychází začátkem adventu a bude zaručeným cinefilním dárečkem. Rozbalte si rovnou také žebříček nejočekávanějších filmů ve zbytku roku na Kinoboxu.
Zdroje: Rotten Tomatoes, Deadline, X