Superúplněk v Blížencích nám ukáže novou perspektivu
Když se v úterý 24. listopadu 2026 začne připozdívat, nastane Bobří superúplněk, konkrétně se tak stane v 15:53 našeho času. Bobří (také bývá přezdíván Mrazivý) úplněk dostal své jméno podle toho, že se v danou dobu tato zvířata intenzivně připravují na zimní období. Úplňky si v astrologii vždy spojujeme s odhaleními, nalezením skryté pravdy, osvícením, únikem, opuštěním, rozbouřenými emocemi či kulminací. O superúplňku to platí dvojnásob, je to skutečně mocná lunární energie. Už pouhým okem je viditelné, že Měsíc v tento čas září jasněji.
Luna se ocitne ve znamení Blíženců, takže se dá očekávat, že se do popředí dostanou témata jako komunikace, myšlení, psaní a kreativní tvorba, učení, cestování, navazování vztahů, invence. Obecně se dá říct, že v tento čas bychom měli být otevření novým myšlenkám a být flexibilní. Měli bychom být ochotni přiznat si, že jsme se mýlili a že jsou věci jinak, než jsme si původně mysleli. Rigidita v názorech a trvání na své pravdě nikam nepovede.
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Dle numerologie se názory mohou měnit nevratně
Na Aurazine vždy věci propojujeme a snažíme se je vidět z více úhlů, proto do úvahy vezmeme i numerologii, tedy konkrétně datum úplňku 24. 11. 2026. Jeho součet dává číslo 9 (2 + 4 + 1 + 1 + 2 + 0 + 2 + 6 = 18, 1 + 8 = 9). Zajímavé je, že to nám dokonale ladí i s astrologií, protože devítka v numerologii skutečně značí světonázor, hodnoty, lidskost, altruismus, moudrost či osobní růst. Také je podstatné to, že číslo 9 vždy zakončuje určitou životní kapitolu či cyklus.
Pokud si to dáme do úvahy spolu s astrologií, tak nám z toho vyplývá, že možná definitivně přehodnotíme své názory na určitou záležitost a nebude cesty zpět. Problém by mohl dle numerologie nastat, kdybyste se sveřepě bránili změnám, které chce číslo 9 i energie Blíženců. Mohl by z toho být vyčerpávající boj s větrnými mlýny.
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Čtyřem znamením to může změnit pohled na svět
Nejvíce to dle astrologů ovlivní tzv. proměnlivá znamení. Pro ty je typické, že se snadno vyrovnávají se změnami, jsou flexibilní a tvárná. Patří sem:
Vesmír dává šanci těmto znamením, aby zásadně změnila svou perspektivu. Může se to týkat mnoha oblastí života – milostných vztahů, práce či rodiny. Najednou může přijít onen pověstný „aha moment“, kdy jim něco dojde a uvidí věci zcela jinak. Luna jim dává příležitost dobře rozpoznat potenciál díky intuici, to by jim mohlo otevřít nové kariérní cesty. Některým se dokonce v tento čas může úplně změnit životní směřování.
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