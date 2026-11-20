Stačí rýpnout vidlemi do zamlženého záhonu, otřít z bulvy hlínu a nakrojit ji. Tmavě vínová dužina pustí šťávu ještě na prkénku. Při prvním soustu je cítit sladkost, kterou řepa z obchodu nabídne jen zřídka. Redaktoři
Naší krásné zahrady to říkají přímo: červená řepa čerstvě vytažená ze záhonu chutná lépe než stejná zelenina ze supermarketu. Za tímhle rozdílem stojí fyziologie rostliny, která v chladu zpomalí a začne jinak hospodařit s cukry. Na sklizenou bulvu pak působí čas, který stráví ve skladu a v kamionu. Polovina listopadu 2026 je pro tuhle zkušenost ideální. První mrazíky už ve většině Česka proběhly a záhony mají za sebou několik studených týdnů. Chladná půda řepu přisladí
Když teploty klesnou, pozdní zelenina přepne do úsporného režimu. Látková výměna se zpomalí a rostlina přes noc spotřebuje méně cukrů, které si přes den vytvořila. Zbytek zůstává uložený v listech, pupenech a kořenech. Část zásobních látek se navíc mění na rozpustné cukry. Rostlina tím sleduje vlastní cíl: sladší buněčná šťáva mrzne při nižší teplotě a chrání pletiva před poškozením. Kuchař z toho má vedlejší zisk.
U kořenové zeleniny k tomu dochází už před prvním mrazem. Podle
South Dakota State University Extension tvoří kořenová zelenina víc cukrů, jakmile teplota půdy klesne zhruba pod 4,4 °C. V praxi jde o hranici 4 až 5 °C, pod kterou půda v české zahradě obvykle klesne během října. Řepa pak několik týdnů dozrává v prostředí, kde se jí cukry hromadí rychleji, než je stihne prodýchat.
Na talíři se to pozná. Syrová bulva je šťavnatější, nastupuje sladce a zemitý dozvuk ztrácí ostrost. Hodí se do tenkých plátků, salátu nebo čerstvé šťávy. Pečená či vařená řepa přidá karamelový tón, měkčí zemitost a plnější vůni. Rozdíl nejvíc vynikne v jednoduché úpravě: s kapkou oleje, solí a trochou křenu. V silně kořeněném guláši nebo boršči ho přehluší jiné chutě.
Cesta do regálu ukrajuje sladkost
Vytažením ze země řepa nepřestává žít. Podle posklizňové příručky
NC State Extension zůstává sklizená zelenina metabolicky aktivní. Dýchá a postupně spaluje poslední zásoby škrobů a cukrů. S každým dnem ztrácí na hmotnosti, výživové hodnotě i chuti. Organizace FAO k tomu doplňuje, že bulvy navíc odpařují vodu, takže ztrácejí pevnost i šťavnatost.
Obchodní řetězec počítá s jinými prioritami než domácí pěstitel. Rozhoduje skladovatelnost, odolnost při přepravě a jednotný vzhled zboží. Řepa se proto sklízí v termínu, který vyhovuje logistice. Potom leží týdny až měsíce ve skladu, putuje v bednách mezi překladišti a nakonec čeká v regálu. Taková řepa je normální a výživná potravina. Do kuchyně ale dorazí s menší zásobou cukrů a s typickým „sklepním“ podtónem.
Zahrádkář má proti tomu jednu výhodu, kterou žádný velkosklad nenahradí. Sám si určí okamžik sklizně. Může nechat bulvy v chladné půdě až do chuťového vrcholu a uvařit je ještě týž večer. Domácí řepa tak vyniká hlavně díky správnému načasování, exotickou odrůdu k tomu nepotřebuje. Podobně si vede řepa z farmářských trhů, pokud byla sklizena nedávno a ležela v chladu. Víc než nálepka bio rozhoduje počet dní od vytažení ze země.
Zdroj fotografie: Piqsels Mrazík pomůže, promrzlá zem uškodí
Pro sklizeň platí jednoduché pravidlo: chlad a lehký mrazík řepě prospějí, dlouhé promrznutí půdy ji ničí. Michigan State University Extension uvádí, že bulvy pod povrchem izoluje sama půda. Krátké noční poklesy pod nulu proto snesou bez úhony. Problém nastane, když tuhé mrazy zmrazí zem do hloubky. Iowa State University Extension připouští sklizeň řepy i po prvním mrazu. České zahradnické příručky zase připomínají, že namrzlé bulvy se špatně skladují a rychle chátrají.
Termín se v Česku liší podle nadmořské výšky. Podle dat ČHMÚ z let 1996 až 2025, která zpracoval web Počasí Česko, přichází první mráz obvykle v těchto dnech:
Nadmořská výška Obvyklý první mráz nížiny do 300 m kolem 18. října 300 až 500 m kolem 16. října 500 až 800 m kolem 14. října nad 800 m kolem 8. října
Přízemní mrazík u záhonů se přitom objevuje zhruba o dva týdny dřív. V nížinách tedy řepa může v klidu prožít říjnový chlad. Sklidit by se měla nejpozději před delší mrazivou epizodou. Na horách a v mrazových kotlinách vychází optimum spíš na konec září a první říjnové dny. Kdo má řepu na záhonu ještě teď v listopadu, měl by sledovat předpověď. Krátký pokles pod nulu zvládne nastlání listím nebo slámou. Při ochlazení pod −4 °C doporučuje Naše krásná zahrada zimní netkanou textilii. Hrozí-li několik mrazivých dní po sobě, je čas sáhnout po rycích vidlích.
Odrůdy s pozdním termínem sklizně usnadní práci. MoravoSeed uvádí u Monorubry, Renovy a Alexis sklizeň od srpna do října, u Betiny a Červené kulaté od července do října. V českém odrůdovém věstníku najdete také válcovitou Cylindru.
Kadeřávek a pastinák sládnou spolu s řepou
Řepa má na podzimním záhonu řadu spojenců. Nejvýraznější proměnu prodělává kadeřávek. Podle Naší krásné zahrady chutná nejlépe po prvním mrazu, protože se v listech rozkládají škroby na jednoduché cukry. Zmizí i typický košťálový pach a listy jsou lépe stravitelné. Tohle ocení každý, kdo kapustu dosud odmítal. Mezi osvědčené odrůdy patří Winterbor F1, Halbhoher grüner Krauser a červený Scarlet. Růžičková kapusta podle SDSU nejlépe chutná po lehkém mrazu. Pro sběratele zajímavostí existuje červená odrůda Red Ball, jejíž růžičky se v chladu barví ještě sytěji.
V kořenové zelenině vede pastinák. Je zimovzdorný a na záhonu vydrží i delší období pod nulou. Mrkev a řepa patří do stejné skupiny, mráz ale snášejí hůř. Mangold v chladu získává sladší listy, pór zase ochotně vydrží zimu. Černý kořen se sklízí od začátku listopadu, jakmile listy zežloutnou. Vyrývá se rýhou podél řádku, protože jeho dlouhé kořeny se snadno lámou.
Na opačném konci stojí rajčata, papriky, okurky, cukety, fazole a kukuřice. Mráz jim nepřidá nic dobrého a sklidit je třeba před ním. Rozdíl dělá hustota pletiv, obsah vody, schopnost hromadit cukry a hlavně to, zda jedlá část roste nad zemí, nebo pod ní.
Ze záhonu do sklepa bez ztráty chuti
Bulvy sklízejte za suchého počasí. Rycími vidlemi je opatrně nadzvedněte a pod bulvou nechte kořen dlouhý 2 až 3 centimetry. Nať odkruťte nebo ustřihněte s krátkým pahýlem, nikdy ne těsně u bulvy. Každé poranění otevírá cestu hnilobě. Řepu neomývejte, jen z ní setřeste hrubou hlínu.
Ve sklepě potřebuje teplotu těsně nad bodem mrazu a hodně vlhka:
teplota 0 až 5 °C, podle University of Tennessee Extension ideálně u spodní hranice, relativní vlhkost 85 až 95 %, Prima Living doporučuje kolem 90 %, uložení ve vlhkém písku, v bedýnkách nebo vrstvách, pravidelná kontrola a vyřazení měknoucích kusů.
Za těchto podmínek vydrží řepa zhruba pět měsíců. Bez sklepa poslouží pařeniště nebo skleník s bedýnkami písku pod vrstvou slámy, chvojí či bublinkové fólie. Zemina v nich ale nesmí trvale promrznout. I v ideálním sklepě bulva pomalu dýchá. Nejsladší je proto řepa sklizená v listopadu a snědená do Vánoc.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková