Představte si, že si v listopadu přečtete zprávu, že banka, u které máte uložené úspory, odchází z Česka. První myšlenka bývá jasná: rychle peníze vybrat a dát je jinam. Tenhle reflex je pochopitelný, jenže právě on může střadatele připravit o všechno, co mu vklad za celou dobu vydělal.
Banka končí jen s novými smlouvami
Zpráva se týká banky Inbank, české pobočky estonské AS Inbank. Podle oznámení banky z 12. listopadu 2026 nepřijme od 1. ledna 2027 v Česku žádné nové vklady a neuzavře nové úvěry ani pronájmy. Smlouvy, které už klienti mají, dál spravuje až do jejich konce.
Kdo má termínovaný vklad se splatností po 1. lednu 2027, může klidně zůstat u Inbank. Smlouva se odchodem banky nemění, takže v den splatnosti přijde jistina i úrok přesně podle původní dohody a klient přitom nemusí nic vyřizovat.
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Jedinou chybou, která opravdu stojí peníze, je vypovědět vklad před splatností. Kdo to udělá, nedostane žádný úrok, a to za celou dobu, kdy měl peníze uložené. Odchod banky tuhle sankci neruší.
Na předčasné ukončení přitom klient nemá nárok. Výpověď je jen žádost, o které rozhoduje banka. Když ji zamítne, peníze zůstanou uložené až do dne splatnosti. Když banka vyhoví, má podle ceníku platného k 20. listopadu 2026 na výplatu až 30 dní. Poplatek za samotné předčasné ukončení může stanovit smlouva o vkladu a za rychlejší výplatu si banka navíc účtuje 1 % z částky vkladu.
Podle našeho ilustračního výpočtu s hypotetickou sazbou 3,8 % ročně by vklad 300 000 Kč vynesl za rok 11 400 Kč úroku před zdaněním. Při výpovědi z této částky klient neuvidí nic a za spěch může ještě připlatit.
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Co klient udělá Úrok Poplatek Nechá vklad doběhnout 11 400 Kč žádný Vypoví a počká na výplatu žádný podle smlouvy Vypoví a chce peníze rychleji žádný podle smlouvy a 3 000 Kč Úspory hlídá estonský fond
U poboček bank z jiných států EU a EHP pojišťuje vklady fond země, kde má banka sídlo, a to za stejných podmínek. U Inbank je to estonský garanční fond Tagatisfond, takže český Fond pojištění vkladů v tomto případě nenastupuje.
Každému vkladateli kryje Tagatisfond vklady včetně naběhlých úroků až do částky odpovídající 100 000 EUR (limit platný k 20. listopadu 2026). Kdo má u Inbank víc vkladů, tomu fond počítá limit z jejich součtu. Pojištění zůstává v platnosti, i když banka v Česku přestává uzavírat nové smlouvy.
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Fond by přišel na řadu jen v krajním případě, kdyby banka sama vyplácet nemohla. Inbank uvádí, že má na výplatu vkladů i úroků dost prostředků. Klient fond kontaktovat nemusí.
Kam se peníze po splatnosti vrátí
Inbank v Česku nevede běžné ani spořicí účty a z vkladových produktů nabízí jen termínované vklady. Klienti na ně převádějí peníze z vlastního účtu u jiné banky. Pokud si nenastavili automatické prodloužení, vrátí jim banka po skončení vkladu peníze na jejich běžný účet do jednoho bankovního dne.
Když si klient nenastavil automatické prodloužení, pošle mu Inbank peníze po splatnosti vkladu zpět na běžný účet do jednoho bankovního dne. Ilustrační foto. Zdroj: Tima Miroshnichenko / Pexels.
Měna se také nemění: peníze přijdou na účet v korunách, stejně jako byly vloženy. Kdo si vklad nastavil tak, aby se po splatnosti sám prodloužil, ať si u klientské podpory ověří, jak bude banka postupovat po 1. lednu 2027.
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Změna se dotkne i lidí s úvěrem nebo s pronájmem zařízení přes službu Smart Rent. Jejich smlouvy platí beze změny a stačí splácet dál podle splátkového kalendáře. Kvůli odchodu banky nemusí úvěr splatit předčasně ani vracet pronajatou věc.
Klientská podpora Inbank funguje dál a poradí i s reklamací nebo s potížemi se splácením. Spojit se s ní lze telefonicky na čísle +420 226 288 988, e-mail posílejte na info@inbank.cz. Než kdokoli požádá o předčasné ukončení vkladu, vyplatí se zavolat a nechat si vysvětlit, o kolik by přišel.
Zdroje: https://www.globenewswire.com/news-release/2026/11/12/3401752/0/en/inbank-to-exit-the-czech-market.html, https://www.inbank.cz/, https://www.banky.cz/clanky/recenze-inbank-estonska-fintechova-banka/, https://www.banky.cz/banky/inbank/vkladovy-ucet-1684/, https://inbank.cz/cenik, https://finex.cz/novy-prirustek-na-trhu-inbank-laka-na-terminovane-vklady/, https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Jak-jsou-pojisteny-vklady-u-bank-a-druzstevnich-zalozen-v-CR, https://www.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/mensi-banka-odchazi-z-ceska-co-se-stane-s-terminovanymi-vklady-nebo-uvery-1437407
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