Před prvním prosincem se regály plní adventními kalendáři a jejich ceny se liší i několikanásobně. V jedné ruce držíte levný kalendář s veselým obrázkem, ve druhé zdobenou krabici z horní police. Je ten rozdíl vůbec poznat na jazyku? Kus odpovědi najdete i bez ochutnávání, přímo na obalu.
Cukru mají skoro stejně
Redakce arecenze.cz loni v prosinci ochutnala osm čokoládových adventních kalendářů v různých cenách. Kromě chuti porovnala i složení, výživové údaje a cenu za kilogram.
Podle tabulky živin se kalendáře lišily jen málo. Na 100 g měly 530 až 567 kcal a 53 až 60,4 g cukrů. Výraznější rozdíly se ukázaly až při ochutnávání.
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Největším překvapením byla třetí Carla s obrázky Josefa Lady. Kilogram její čokolády stál méně než u většiny ostatních, na jazyku to ale poznat nebylo. Kakao je v ní výrazné a cukr ho nepřebíjí. Proto se dostala i před dražší kalendáře, například Orion, jehož tradiční českou chuť test hodnotil jako průměrnou.
U dvou dalších kalendářů ze střední cenové hladiny hodnotitelé postrádali výraznější kakao, převládal v nich cukr. Na konci pořadí skončily dva kalendáře z Lidlu s dětskými licenčními motivy. Chutnaly velmi sladce a jednoduše, pro malé děti ale dávají smysl. Které dva kalendáře ze středu pole chutnaly přeslazeně, i kompletní pořadí s tabulkou živin uvádějí zdroje pod článkem.
Druhá skončila Milka s hladkou mléčnou chutí, která je ovšem hodně sladká. Mezi levnějšími kalendáři chutnala nejlépe. Vítězem se stal Lindt Xmas Market. Jako jediný z osmi působil při ochutnávce opravdu prémiově: kakao v něm bylo cítit, sladkost zůstala na uzdě a chuť vyšla ze všech nejvyváženěji.
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Kalendář Umístění v testu Cena za kg (prosinec 2025) Lindt Xmas Market 1. místo 2 433 Kč Milka 2. místo 1 110 Kč Carla (Josef Lada) 3. místo 960 Kč Orion střed pořadí 1 175 Kč Lidl (dva kalendáře) konec pořadí 653 Kč Kolik zaplatíte navíc
Kalendáře z Lidlu stály v době testu 49 Kč za kus a vítězný Lindt 279,90 Kč. Za celé balení tak zákazník zaplatil zhruba 5,7krát víc.
Kilogram vítězného kalendáře vyšel v loňském testu zhruba čtyřikrát dráž než kilogram kalendářů z Lidlu. Ilustrační foto.
Balení ale neváží stejně, proto je přesnější srovnat cenu za kilogram. Lindt vyšel na 2 433 Kč a Lidl na 653 Kč, takže kilogram vítěze byl asi 3,7krát, tedy zhruba čtyřikrát dražší. Šlo o ceny z loňského prosince a v letošní nabídce se mohou lišit.
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Pravidla pro čokoládu upravuje vyhláška č. 490/2025 Sb., která platí od 14. června 2026 a nahradila vyhlášku 76/2003 Sb. Při čtení obalu podle ní hlídejte:
Na čokoládě i mléčné čokoládě musí být údaj „kakaová sušina nejméně … %“ nebo „obsah kakaové sušiny nejméně … %“. Mléčná čokoláda jí musí mít aspoň 25 %. Vedle kakaového másla smí výrobce přidat rostlinné tuky, nejvýš 5 % výrobku po odečtení ostatních jedlých složek a jen šesti vyjmenovaných druhů. Minimální obsah kakaového másla ani kakaové sušiny se tím nesmí snížit. Na obalu pak musí být věta „vedle kakaového másla obsahuje rostlinné tuky“, a to ve stejném zorném poli jako složení, zřetelně oddělená a písmem aspoň stejně velkým. Pozor na slovo poleva. Jde o cukrovinku z kakaového prášku s jinými rostlinnými tuky a čokoládou se nazývat nesmí. Kakaového másla je v ní málo, a proto jí podle receptury chybí plná čokoládová chuť i vůně.
Vítězný Lindt má podle složení, které v listopadu 2026 uvádí prodejce, mléčnou čokoládu s nejméně 30 % kakaové sušiny, tedy víc, než vyhláška požaduje. Ve složení celé směsi pralinek a figurek jsou uvedeny i rostlinné tuky, nejspíš z náplní. Kde přesně jsou, z obalu nevyčtete, proto se vyplatí číst složení celé i u dražších kalendářů.
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Než kalendář vložíte do košíku, otočte ho a podívejte se na datum použitelnosti nebo minimální trvanlivosti. Nemělo by vypršet těsně před svátky a u zlevněných kusů buďte obzvlášť opatrní, radila už v prosinci 2005 Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Když po otevření okénka najdete čokoládu rozbitou nebo zdeformovanou, máte důvod k reklamaci.
Doma dodržujte podmínky skladování z obalu, hlavně teplotu, která je u Lindtu podle údajů prodejce 15–20 °C. Kalendář proto nepatří k topení ani do studené chodby. Vlhko a střídání tepla a zimy vytáhnou na povrch čokolády cukr nebo kakaové máslo a vznikne šedý povlak. Když kalendář ležel ve vlhku, může jít i o plíseň, a takovou čokoládu nejezte.
Zdroje: https://www.arecenze.cz/clanky/nejlevnejsi-vs-nejdrazsi-adventni-kalendar-test-2025-rozdily-jsou-velke-z-krabice-je-nevyctete/, https://www.szpi.gov.cz/en/article/food-inspection-authority-recommends-how-to-buy-confectionery-products-and-chocolate-before-christmas.aspx, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2025-490, https://eur-lex.europa.eu/CS/legal-content/summary/cocoa-and-chocolate.html, https://mze.gov.cz/public/portal/mze/-q341153—WkWBdKDf/jak-pozname-kvalitu-cokolada-kako-a, https://www.rohlik.cz/1344237-lindt-adventni-kalendar-xmas-market, https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sb/2025/490, https://www.arecenze.cz/clanky/testoval-jsem-8-adventnich-kalendaru-vitez-je-4x-drazsi-nez-kalendar-z-lidlu/
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