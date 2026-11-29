Je leden 2027. Řidič rozvozu a manažerka z kanceláře otevřou výplatní pásku a oba hledají stejnou věc: o kolik jim zaměstnavatel přidal. Firmy už prozradily, komu chtějí přidat víc. Vyšší procento a víc peněz ale nemusí dostat tentýž člověk.
Lidé z provozu mají dostat vyšší procento
Pro provozní profese chystají zaměstnavatelé na rok 2027 zvýšení základní mzdy o 4,5 %. Vyplývá to z průzkumu Trh práce a odměňování 2027, který poprvé společně připravily Comp&Ben Asociace!, KZPS, Unie zaměstnavatelských svazů a Svaz personalistů ČR. Mezi provozní profese průzkum počítá kuchaře, řidiče, prodavače, dělníky, dispečery i lidi z technické a zákaznické podpory. Střední a vrcholový management má podle stejného průzkumu dostat méně než 4 %.
Procentně si tak lidé z provozu mají polepšit víc než jejich nadřízení, což je pro mnohé překvapení. V říjnu 2026 odpovídalo 832 zaměstnavatelů, výsledky zazněly 23. listopadu. Zvýšení základních mezd na rok 2027 chystá 91 % dotázaných firem z komerční sféry. Průzkum ale není statisticky reprezentativní za všechny zaměstnavatele v Česku, takže údaj platí jen pro zapojené firmy.
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Nejčastěji firmy shánějí lidi k výrobním linkám a operátory, po nich techniky a vývojáře, jenže uchazečů se hlásí málo, chybějí jim potřebné dovednosti nebo chtějí víc peněz, než firma nabízí. Udržet zkušené lidi v provozu firmu něco stojí.
Lidí k výrobním linkám je málo a udržet si zkušené pracovníky v provozu proto firmy stojí víc peněz. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Svou roli hraje i minimální mzda. Od 1. ledna 2027 bude činit 24 900 Kč hrubého měsíčně místo dosavadních 22 400 Kč, tedy o 2 500 Kč víc. Vyšší minimální mzda může zatlačit nahoru i výplaty těsně nad ní. Automaticky to ale neplatí, lidé nad minimem žádné přidání garantované nemají.
Ve veřejném sektoru má podle navrhované reformy od ledna 2027 nejnižší platový tarif odpovídat minimální mzdě a další růst tarifů na ni má být nepřímo navázaný. Pedagogů se nové tabulky netýkají, o jejich platech se jedná zvlášť. Novela zákoníku práce přitom ke 25. listopadu 2026 ještě není schválená a projednává ji Sněmovna. Nařízení s tarify má vláda podle ministra práce schvalovat v prosinci. Vyšší tarif navíc nemusí znamenat stejně vyšší plat, protože část osobního příplatku bude podle návrhu možné v zákonem omezeném rozsahu snížit. Samotný přechod na nové tabulky ale nikomu celkový plat snížit nemá.
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Kolik peněz na účtu přibude, závisí na tom, z jaké mzdy se procento počítá. Pro ilustraci jsme spočítali, co by plánované přidání na rok 2027 znamenalo u dvou modelových mezd.
Řidič nebo kuchař Manažerka Plán podle průzkumu 4,5 % pod 4 % Modelová mzda 34 000 Kč 90 000 Kč Modelové přidání 1 530 Kč necelých 3 600 Kč
V našem modelovém výpočtu tak řidič dostane vyšší procento, ale manažerka si přilepší o víc korun. Rozdíl mezi oběma výplatami se v korunách ještě zvětší.
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Spotřebitelské ceny v říjnu 2026 meziročně vzrostly o 2,4 %, o něco pomaleji než v září. Podle podzimní prognózy ČNB má inflace v roce 2027 zrychlit. Když budou ceny růst rychleji, zůstane z přidání po zaplacení nákupů a účtů jen malá část.
Čísla z průzkumu se navíc týkají jen základu mzdy. Kdo má velkou část výdělku v příplatcích za směny nebo v prémiích, může na výplatní pásce vidět jiný nárůst.
Na čem záleží ve vaší firmě
Průměrné plánované zvýšení v komerční sféře vychází podle průzkumu na 4,3 % a medián, tedy prostřední hodnota, na 4 %. Obě čísla jsou spočítaná jen z firem s hotovým rozpočtem, kterých je 57 %. Část zaměstnavatelů o výši přidání ještě nerozhodla, takže skutečnost může dopadnout jinak.
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V soukromé firmě rozhoduje hlavně to, jak hospodaří a kolik si může dovolit. Svou roli hraje i to, jaké mzdy nabízí konkurence. Samotné odvětví podle průzkumu tolik neznamená. Když se vaší firmě daří a lidí s vaší profesí je na trhu málo, máte při jednání o mzdě silnější pozici. Vyplatí se proto zjistit, kolik za podobnou práci platí jiní zaměstnavatelé v okolí.
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Zdroje: https://www.svazpersonalistu.cz/aktuality/jaky-bude-cesky-trh-prace-a-odmenovani-v-roce-2027-zamestnavatele-predstavili-vysledky-spolecneho-pruzkumu/, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/komercni-firmy-chystaji-rust-mezd-o-43-verejny-sektor-o-65-/2905379, https://www.mesec.cz/clanky/kolik-firmy-planuji-pridat-v-roce-2027-prehled-rustu-mezd-podle-oboru/, https://www.centrum.cz/clanek/zamestnavatele-odhalili-plany-na-rok-2027-nekteri-pracovnici-se-mohou-dockat-vyrazne-vyssich-vyplat-350980, https://mpsv.gov.cz/minimalni-mzda-v-roce-2027-vzroste-na-24-900-korun, https://mpsv.gov.cz/mpsv-navrhuje-systemovou-reformu-platu-ve-verejne-sprave-nejnizsi-tarif-uz-nebude-pod-minimalni-mzdou-1, https://www.e15.cz/domaci/shoda-na-reforme-platu-nekdo-si-polepsi-az-o-9000-korun-jini-zustanou-na-svem-1436672, https://csu.gov.cz/rychle-informace/indexy-spotrebitelskych-cen-inflace-rijen-2026, https://www.businessinfo.cz/clanky/minimalni-mzda-se-pro-rok-2027-zvysuje-nejvic-v-historii-jak-poroste-dal-a-co-ovlivnuje/, https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=10&t=300, https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/prognoza/prognoza-cnb-archiv/Prognoza-CNB-podzim-2026, https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-delnikum-a-prodavackam-firmy-pridaji-vice-nez-manazerum-mzdy-porostou-temer-vsude-40610015