Některá miminka překvapí rodiče i zdravotníky nejen svým příchodem na svět, ale také pořádně vysokou porodní váhou. Jako malý Adrián.
Když se řekne novorozenec, většina lidí si představí roztomilé a drobné miminko, které se pohodlně vejde do náruče rodičů. Jenomže ne všechny dětičky přichází na svět se stejnými mírami. Některé už při svém narození překvapí svou velikostí a jejich porodní hmotnost se výrazně vymyká běžnému průměru. Příkladem jsou dva chlapečci, kteří se narodili na Slovensku a v Česku.
Pětikiloví chlapečci překvapili rodiče i zdravotníky
Adrián přišel na svět v Komárně s hmotností 5 150 gramů a délkou 55 centimetrů. Nemocniční personál jeho narození hezky označil za „malý velký zázrak“. Podobné překvapení čekalo také rodiče v Rakovníku. Tamní chlapeček měl dle původních odhadů vážit přibližně 3 800 gramů, skutečnost ale byla úplně jiná, jak jsme psali na SvětěKreativity.cz. Po porodu se váha zastavila na 5 130 gramech. Maminka později popsala radostný okamžik, kdy jí syna položili na hruď: „Je tu. A je to zase kluk! A má asi víc než odhadovaných 3 800 g.“
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Hmotnost nad čtyři kilogramy se u novorozenců profesionálně označuje jako makrosomie, uvádí MedlinePlus. Běžná porodní hmotnost donošeného dítěte se nejčastěji pohybuje mezi 2 500 a 4 000 gramy. Pětikilové miminko je tedy výrazně nad obvyklým rozmezím. Svět ale zná ještě mnohem větší rekordmany. Dle Guinnessovy knihy rekordů se nejtěžší doložené miminko narodilo v roce 1879 v americkém Ohiu. Chlapeček vážil neuvěřitelných 9,98 kilogramu a měřil 71,12 centimetru. Jeho maminka Anna Bates byla mimořádně vysoká žena. Bohužel miminko přežilo jen 11 hodin.
Je porod velkého miminka náročnější?
Větší porodní hmotnost může znamenat i komplikovanější porod, rozhodně ale automaticky neznamená nutnost císařského řezu. Lékaři zohledňují kupříkladu polohu dítěte, zdravotní stav maminky a odhadovanou hmotnost plodu. U větších novorozenců se zvyšuje riziko takzvané dystokie ramének, kdy se po porodu hlavičky dítěte obtížně uvolňují jeho ramena. Může dojít také k porodnímu poranění nebo komplikacím na straně maminky. Proto se způsob vedení porodu vždy posuzuje individuálně.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Guinnessova kniha rekordů, MedlinePlus, Facebook Nemocnica AGEL Komárno
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