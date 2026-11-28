Chladnější sousední byt může získávat teplo přes společné stěny, strop i podlahu. Abyste u sebe udrželi stejnou teplotu, můžete proto potřebovat více topit. Neznamená to však, že soused s vypnutými radiátory bydlí v teple zadarmo. V domech se společným vytápěním se část nákladů rozděluje podle plochy a pravidla rozúčtování omezují rozdíly mezi jednotlivými byty. Teplo se nezastaví u dveří sousedního bytu
Byty nejsou tepelně oddělené krabice. Teplo prostupuje stavebními konstrukcemi z teplejšího prostředí do chladnějšího. Pokud tedy máte doma například 21 °C a v sousedním bytě je 15 °C, část tepla přechází přes společnou stěnu k sousedovi. Obdobně se mohou ovlivňovat byty nad sebou.
Za jinak stejných podmínek větší rozdíl teplot znamená intenzivnější přenos tepla. Záleží ale také na materiálu, tloušťce a ploše konstrukcí. V teplejším bytě tak může být potřeba dodat více tepla, aby v něm teplota neklesala.
Vyšší potřeba Ta závisí i na způsobu rozdělení nákladů. Navíc přístroje na radiátorech bývají poměrovými indikátory. Jejich údaje slouží k rozúčtování, nejsou přímým měřením veškerého tepla, které byt získal. vytápění ale není totéž jako konečná částka na vyúčtování. Teplotu v bytě může ovlivnit i vytápění sousedních bytů. Pokud jsou výrazně chladnější, může být k udržení tepelné pohody potřeba více topit. Foto: Magnific Chlad a vlhkost jsou riziková kombinace, plíseň ale není jistota
Výrazné omezení vytápění může být problém zejména tehdy, když se v bytě zároveň hromadí vlhkost a málo se větrá. Státní zdravotní ústav upozorňuje, že snížení teploty může vést ke zvýšené kondenzaci vzdušné vlhkosti a podpořit vznik plísní. Rozhodující není pouze teplota vzduchu, ale také
vlhkost a teplota nejchladnějších povrchů.
Rizikovými místy mohou být například chladné kouty nebo okolí oken. Uplatňují se zde také tepelné mosty, tedy místa, kterými vzhledem ke konstrukci či použitým materiálům prochází více tepla než okolními částmi stavby. Nevznikají jednoduše tím, že soused otočí ventilem radiátoru.
Samotná plíseň na stěně proto ještě nedokazuje sousedovo zavinění. Je potřeba zjistit příčinu. Problém může souviset s kombinací vlhkosti, větrání, vytápění a stavebního řešení.
Proč se neplatí jen podle radiátorů
Následující pravidla se týkají
společného ústředního vytápění, u kterého se náklady rozúčtovávají mezi jednotlivé byty. Na situaci, kdy má každý byt vlastní kotel a vlastní účet za spotřebovanou energii, se tento mechanismus nevztahuje.
Základní rámec stanoví zákon č. 67/2013 Sb. a vyhláška č. 269/2015 Sb. Ve standardním rozúčtování podle měřidel či indikátorů se náklady dělí na dvě části.
Základní složka se rozděluje podle započitatelné podlahové plochy. Spotřební složka vychází z náměrů, přičemž se používají také korekce zohledňující rozdílnou náročnost vytápění danou polohou místností.
Výchozí základní složka činí 40, 50 nebo 60 %. Rozhoduje přitom klasifikace podle
průměrného součinitele prostupu tepla budovy, označovaného Uem. Nejde automaticky o celkovou energetickou třídu uvedenou na průkazu energetické náročnosti budovy.
Zařazení podle ukazatele Uem Výchozí základní složka Rozmezí po povolené úpravě Třídy A–C 60 % 50–70 % Třídy D–E 50 % 40–60 % Třídy F–G nebo neznámá či nezjistitelná hodnota Uem 40 % 30–50 %
Poskytovatel služeb může výchozí podíl zvýšit nebo snížit až o
10 procentních bodů. Rozmezí 30–70 % tedy neznamená, že si každý dům může bez ohledu na své vlastnosti zvolit kteroukoli hodnotu. Ani nulový náměr neznamená nulový účet
Ve standardních případech rozúčtování s měřením či indikací se výsledné náklady na vytápění na jeden metr čtvereční započitatelné podlahové plochy musí pohybovat mezi
70 a 200 % průměru zúčtovací jednotky, zpravidla domu. Pokud výpočet vyjde mimo tyto hranice, upraví se spotřební složka.
Důležité je, že
limit platí pro celkový náklad na vytápění, tedy součet základní a spotřební složky. Není to základní složka plus dalších 70 % průměru.
Pro představu použijme jednoduchý modelový příklad. Pokud průměrný roční náklad v domě činí 300 Kč na metr čtvereční, spodní hranice odpovídá 210 Kč na metr čtvereční. U bytu se započitatelnou plochou 60 m² by to znamenalo
12 600 Kč za rok. Tato částka už zahrnuje obě složky. Jde pouze o ukázku výpočtu, nikoli o odhad běžných cen.
Zavřené radiátory proto samy o sobě nezajistí nulovou platbu. Zvláštní pravidla navíc platí například při znemožnění odečtu nebo neoprávněném ovlivnění měřidel.
Teplo může mezi byty prostupovat přes společné stěny, stropy i podlahy. Byt tak může získávat teplo od sousedů, přestože má vypnuté radiátory. Foto: Magnific Může SVJ sousedovi přikázat, na kolik má topit?
Jednoduchá rada „napište do domovního řádu minimálně 18 °C“ není spolehlivým řešením.
Samotný zápis nezaručuje vymahatelnost takové povinnosti. Nejvyšší soud při posuzování pravomocí SVJ zdůraznil, že společenství může upravovat pravidla jen v mezích své působnosti. Nemůže stanovami libovolně omezovat vlastníka v užívání jeho bytu.
Je také nutné rozlišovat pravidla pro dodávku tepla a provoz otopné soustavy od chování jednotlivého obyvatele. Ministerstvo průmyslu a obchodu vysvětluje, že odpovědnost za zajištění podmínek vytápění podle příslušných předpisů leží na vlastníkovi budovy, SVJ nebo správci, pokud SVJ nevzniklo, nikoli automaticky na každém obyvateli bytu.
To ovšem neznamená, že vlastník může svůj byt zanedbávat bez ohledu na ostatní. Podle § 1175 občanského zákoníku nesmí ztěžovat ostatním vlastníkům výkon jejich práv ani ohrožovat či poškozovat společné části domu.
Jestliže vzniká podezření na konkrétní poškozování domu, je namístě odborné posouzení a podle výsledku také právní řešení. Samotné tvrzení, že soused málo topí, ještě neprokazuje porušení těchto povinností.
Problémy můžete zkusit vyřešit se sousedem. Foto: Kapitalio.cz / ilustrační obrázek Co zkontrolovat, než vznikne sousedský spor
Začněte vyúčtováním. Požádejte o vysvětlení použité základní složky, započitatelné plochy, náměrů a korekcí. Rozúčtovací firma může vysvětlit výpočet, žádost o podklady a případné námitky ale směřujte poskytovateli služeb, například SVJ, družstvu nebo pronajímateli.
Zákon č. 67/2013 Sb. umožňuje
do 30 dnů od doručení vyúčtování písemně požádat o doložení podkladů. Poskytovatel musí žádosti vyhovět do 30 dnů od jejího doručení. Námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování se předkládají do 30 dnů od jeho doručení, případně od doložení vyžádaných podkladů.
Při problémech s teplotou nebo vlhkostí řešte i technický stav. S výborem SVJ či správcem projednejte kontrolu fungování a regulace vytápění. Při výskytu plísně si zaznamenávejte teplotu a vlhkost, poškození vyfotografujte a požádejte o posouzení příčiny. Vyúčtování a stavební problém jsou dvě různé věci, které mohou vyžadovat odlišné řešení.
O případné změně podílu základní složky má smysl jednat podle podmínek celého domu, nikoli jako o trestu pro konkrétního souseda. Vyšší základní složka znamená, že větší část nákladů rozdělí plocha a menší část náměry.
Sama však neodstraní chladnou stěnu ani příčinu vlhkosti.
Zdroje: Autorský text redakce Kapitalio.cz, mmr.gov.cz, zakonyprolidi.cz (1), (2), (3), szu.gov.cz, efekt.gov.cz, mpo.gov.cz, sbirka.nsoud.cz