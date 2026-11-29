Čajové lístky během louhování nemusí pouze uvolňovat látky do vody. Výzkum Northwestern University ukázal, že mohou také zachytávat některé kovové ionty. V laboratorních podmínkách tak z vody odebraly část olova a dalších kovů. Zajímavý výsledek má ovšem důležitou hranici: příprava čaje není spolehlivý způsob, jak ze závadné vody udělat bezpečný nápoj.
Studie vyšla
24. února 2025 v odborném časopise ACS Food Science & Technology pod názvem Brewing Clean Water: The Metal-Remediating Benefits of Tea Preparation. Autoři zkoumali, jak se schopnost čaje zachytávat kovy mění podle podmínek přípravy. Nešlo o test zdravotních účinků na lidech, ale o výzkum vlastností materiálu, který běžně zaléváme horkou vodou. Co vědci při přípravě čaje sledovali
Tým pracoval s vodou obsahující známé množství olova a dalších kovů. Testoval černý, zelený a bílý čaj, oolong, rooibos i heřmánek. Měnil dobu louhování a následně porovnával koncentrace kovů před přípravou nápoje a po ní.
Šlo tedy o řízený laboratorní experiment, nikoli o průzkum vody v českých domácnostech.
Podstatou výzkumu nebylo zjistit, který čaj nejlépe chutná nebo která značka je nejzdravější. Autoři měřili schopnost čajového materiálu zachytávat látky z vody a na základě výsledků odhadovali, jaký význam by tento proces mohl mít při běžné přípravě nápoje.
Kovové ionty se při pokusu vázaly na povrch čajových lístků. Nezmizely ani se nezměnily na neškodné látky, část jich zůstala zachycená na čajovém materiálu. Foto: Magnific Kovy nezmizely. Zachytily se na povrchu
Proces se odborně označuje jako
adsorpce. Znamená hromadění látky na povrchu jiného materiálu. V tomto případě se rozpuštěné kovové ionty zachytávaly na čajových lístcích. Nešlo o jejich zničení ani o proměnu na neškodnou látku. Změnilo se především to, kde se nacházely: část jich místo ve vodě zůstala navázaná na pevném materiálu.
První autor studie Benjamin Shindel na svém webu vysvětluje, že nejde o nějakou zázračnou vlastnost dostupnou pouze čaji. Různé materiály dokážou zachytávat určité množství látek. U čaje je zajímavé především to, že ho lidé už běžně vkládají do horké vody při přípravě nápoje. Výzkumníci tak zkoumali vedlejší účinek známého každodenního postupu.
Odhad kolem 15 % neznamená čistou vodu
V doprovodné zprávě univerzity se objevuje odhad
odstranění přibližně 15 % původně přítomného olova při přípravě jednoho hrnku s jedním sáčkem a louhováním po dobu tří až pěti minut. Není to univerzální hodnota pro každý čaj, všechny kovy a libovolnou vodu.
Pro představu: pokud by voda modelově obsahovala 100 jednotek olova a podařilo se odstranit 15 %, zbývalo by v ní stále 85 jednotek. Takový pokles proto nelze zaměňovat za úplné odstranění znečištění.
Nižší obsah škodliviny ještě neznamená, že je výsledný nápoj bezpečný.
Z tohoto čísla také nelze odvodit, že šálek čaje sníží celkovou zátěž člověka olovem o 15 %. Vztahuje se k olovu ve vodě za popsaných podmínek. Státní zdravotní ústav připomíná, že lidé mohou olovo přijímat z více zdrojů, například z potravin, vody nebo kontaminovaného prachu.
Důležitá byla doba louhování i materiál sáčku
Shindel označuje dobu louhování za nejdůležitější faktor ovlivňující, jakou část kovových iontů se podaří zachytit. Zjednodušeně řečeno: rozhoduje nejen schopnost povrchu něco navázat, ale také čas, během kterého může tento proces probíhat.
Výsledek tedy nezávisí pouze na tom, že do vody vložíte čaj.
Autoři zkoušeli také prázdné sáčky. Testované celulózové sáčky zachytávaly kovy výrazně lépe než nylonové a bavlněné. Jde však o výsledek konkrétního pokusu, nikoli o záruku vlastností všech výrobků na trhu.
Z těchto zjištění bychom neměli dělat domácí návod typu „louhujte co nejdéle a voda bude v pořádku“. Naměřený účinek a doporučení pro bezpečnou úpravu vody jsou dvě odlišné věci. Výzkumníci popsali určitý proces, nikoli ověřený postup pro řešení libovolného znečištění.
Vědci porovnávali koncentrace kovů ve vodě před louhováním a po něm. Důležitou roli hrála doba, po kterou zůstával čajový materiál ve vodě. Foto: Magnific Zdravotní přínos zůstává otázkou pro další výzkum
Studie neprokázala, že pití takto připraveného čaje snižuje výskyt nemocí. Shindel naopak vyzývá k dalšímu výzkumu, který by ověřil, zda má zachytávání kovů při přípravě čaje pozorovatelný zdravotní význam. Z laboratorního měření nelze přeskočit rovnou k závěru, že určitý počet šálků denně chrání před následky expozice olovu.
Výsledky nejsou ani důkazem „detoxikace“ organismu. Pokus se zabýval vodou a čajovým materiálem před vypitím, ne odstraňováním kovů, které už člověk v těle má. Tento rozdíl je při čtení podobných zpráv zásadní.
Na čaj dál používejte pitnou vodu
Praktický závěr se proto nemění:
čaj připravujte z vody vhodné k pití a nespoléhejte na lístky jako na náhradu úpravy vody. Americká Agentura pro ochranu životního prostředí EPA upozorňuje, že olovo z vody neodstraní ani samotné převaření. Jeho přítomnost navíc nelze spolehlivě poznat podle vzhledu, vůně nebo chuti.
Pro české domácnosti může být důležité také stáří a materiál rozvodů. Podle Státního zdravotního ústavu se olovo může do pitné vody dostávat zejména ve starších budovách z olověných trubek, pájek nebo některých dalších součástí vodovodu. Řešením je zjistit a odstranit zdroj problému, nikoli měnit druh čaje.
Při podezření na znečištění se obraťte na dodavatele vody a domluvte odpovídající rozbor. Pokud je nutná filtrace, musí být zařízení určené a ověřené pro konkrétní znečištění a správně používané.
Zdroje: Autorský text redakce Kapitalio.cz, pubs.acs.org, news.northwestern.edu, benshindel.com, goldbook.iupac.org, epa.gov, szu.gov.cz.