Funkce se jmenuje Nouzové SOS a je součástí telefonů s Androidem 12 a novějším, včetně modelů Google Pixel a Samsung Galaxy. Ve výchozím nastavení ale nemusí být aktivní. Najdete ji v nastavení pod položkou Bezpečnost a nouzové situace, kde si ji můžete zapnout a přidat nouzové kontakty. Právě v tom je háček: spousta lidí o této funkci vůbec neví, a když ji potřebují, bývá pozdě na její hledání. Přitom jednorázové nastavení zabere jen pár minut. Výsledkem je telefon, který vám v krizové situaci může pomoci přivolat pomoc, sdílet vaši polohu nebo informovat lidi, na kterých vám záleží.
Co přesně se stane po pěti stiscích
Když na telefonu s Androidem pětkrát rychle stisknete boční tlačítko, spustíte funkci Nouzové SOS. V závislosti na nastavení se pak může stát jedna ze dvou věcí: buď musíte ještě na displeji podržet červené tlačítko po dobu tří sekund, nebo se po pětisekundovém odpočtu doprovázeném varovným zvukem nouzová akce spustí automaticky.
A jaké akce může telefon provést? Podle oficiální nápovědy Googlu může:
- zavolat na místní tísňové číslo (v Evropě například 112),
- odeslat vaši aktuální polohu předem vybraným nouzovým kontaktům,
- začít nahrávat video pomocí přední nebo zadní kamery,
- spustit varovný zvuk.
Na telefonech Samsung Galaxy funguje nouzové SOS podobně, některé podrobnosti se ale liší. Samsung nabízí například potvrzení přejetím prstem a nastavitelný odpočet. Nouzová zpráva může obsahovat také fotografie pořízené přední a zadní kamerou a krátký zvukový záznam. Poloha se následně může aktualizovat každých 15 minut po dobu až 24 hodin, podle nastavení a dostupnosti služby.
Pixel jde dál: bezpečnostní kontrola a detekce nehod
Google Pixel nabízí v aplikaci Osobní bezpečnost také další bezpečnostní funkce, které nejsou dostupné na všech telefonech s Androidem.
Bezpečnostní kontrola funguje jako časovač. Zadáte, kam se chystáte a jak dlouho vám cesta nebo aktivita přibližně potrvá. Časový limit lze nastavit v rozmezí od 15 minut do 8 hodin. Pokud se v určenou dobu neozvete, telefon vás začne upozorňovat. Jestliže ani po 60 sekundách nezareagujete, automaticky spustí nouzové sdílení. Vašim kontaktům odešle SMS se jménem, odkazem na vaši polohu v Google Maps, stavem baterie a informací o důvodu bezpečnostní kontroly. Google také uvádí, že pokud telefon ztratí signál nebo se vypne, může v plánovaný čas odeslat alespoň poslední známou polohu, pokud je tato informace dostupná.
Detekce autonehody využívá kombinaci pohybových senzorů, GPS a mikrofonu k rozpoznání možné dopravní nehody. Po zaznamenání nárazu dostanete 60 sekund na zrušení nouzového volání. Pokud nezareagujete, Pixel se pokusí sám přivolat pomoc a sdílet vaši přibližnou polohu. Google ale upozorňuje, že funkce nemusí rozpoznat každou nehodu. Naopak ji mohou spustit i některé prudké nárazy nebo otřesy, například na horské dráze.
Důležité omezení: detekce autonehody není oficiálně dostupná ve všech zemích. Google ji zpřístupňuje pouze ve vybraných regionech a dostupnost se může měnit. Před spoléháním na tuto funkci si proto ověřte, zda je podporovaná i v Česku. Nouzové SOS a bezpečnostní kontrola jsou samostatné funkce.
Jak to celé nastavit, krok za krokem
Postup jednorázového nastavení se může lišit podle výrobce a verze systému.
Na Pixelu a telefonech s čistým Androidem:
- Otevřete Nastavení → Bezpečnost a nouzové situace → Nouzové SOS.
- Klepněte na Zahájit nastavení a potvrďte místní tísňové číslo.
- Přidejte nouzové kontakty. Ideálně vyberte jednoho až tři lidi, kteří jsou dostupní a v případě potřeby dokážou rychle jednat.
- Povolte sdílení polohy a případně zapněte nahrávání nouzového videa.
- Vyberte způsob spuštění: podržením tlačítka na displeji, nebo automaticky po odpočtu.
Na Samsungu Galaxy:
- Otevřete Nastavení → Bezpečnost a nouzové situace → Nouzové SOS.
- Nastavte délku odpočtu a případně varovný zvuk.
- Vyberte tísňové číslo a zapněte odesílání nouzových zpráv kontaktům.
- Přidejte kontakty a povolte sdílení dostupných informací, například polohy, fotografií nebo zvukového záznamu.
Celé nastavení zabere jen několik minut. A co když funkci omylem spustíte? Telefon nabízí pojistky v podobě odpočtu, potvrzovacího gesta nebo varovného zvuku. Pokud přesto omylem zavoláte na tísňovou linku, nezavěšujte. Operátorovi vysvětlete, že šlo o nechtěné volání a že pomoc nepotřebujete.
Co umí navíc a jak si stojí iPhone
Při tísňovém volání se může aktivovat služba nouzové lokalizace (ELS). Ta dokáže dočasně zapnout určování polohy i na telefonu, kde je běžně vypnuté, a odeslat záchranným složkám údaje o poloze získané pomocí GPS, Wi-Fi a mobilních vysílačů. Díky tomu mohou záchranáři lépe určit, kde se nacházíte. Po dokončení nouzového volání se nastavení vrátí do původního stavu. Podle Androidu je služba ELS dostupná ve většině evropských zemí.
Některé novější telefony Pixel navíc nabízejí satelitní SOS, které umožňuje odeslat nouzovou zprávu i v místech bez mobilního signálu. Dostupnost této funkce závisí na konkrétním modelu a zemi.
A co iPhone? Apple nabízí podobné funkce: Nouzové SOS, detekci autonehody od iPhonu 14, funkci Ověření v aplikaci Zprávy od iOS 17 a satelitní SOS na podporovaných modelech. Telefony Pixel a iPhone tak dnes nabízejí řadu podobných bezpečnostních možností.
Rozdíly jsou především v dostupnosti jednotlivých funkcí a jejich provedení. Svět Androidu je totiž rozdělený mezi různé výrobce. Na Pixelu najdete většinu bezpečnostních funkcí soustředěnou na jednom místě, zatímco u Samsungu nebo levnějších telefonů s Androidem se jejich nabídka může lišit. Apple naopak nabízí poměrně jednotné prostředí napříč podporovanými modely. Více informací najdete na stránkách Applu.
Kdy bezpečnostní kontrolu reálně použít
Google doporučuje bezpečnostní kontrolu pro konkrétní situace, kdy chcete, aby někdo věděl, že jste v pořádku. Hodí se například při noční cestě domů, na první schůzce s někým z internetu, při běhání o samotě, na výletě do míst s horším signálem nebo při jízdě s neznámým řidičem. Nastavíte časový limit a pokud se včas neozvete, telefon může automaticky informovat vaše kontakty.
Největší rozdíl není mezi Androidem a iPhonem ani mezi Pixelem a Samsungem. Rozhodující je, zda máte nouzové funkce skutečně nastavené, nebo je jen tušíte někde v nabídce telefonu. Věnujte jejich nastavení pár minut už dnes. V krizové situaci už na to nemusí být čas.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman