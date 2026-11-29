Vyboulení břicha je nepříjemný problém, který může postihnout lidi všech věkových kategorií. Naštěstí však existují způsoby, jak si rychle a účinně ulevit.
Vypouklé břicho může mít mnoho příčin, včetně nadýmání, určitého druhu potravinové intolerance nebo mnohdy také přibývání na váze – v tomto případě je důležité zaměřit se na množství kalorií, které denně zkonzumujete, a pravidelný sport. Stejně tak pak může být tento problém důsledkem nerovnováhy některých hormonů, a proto je důležité, abyste v případě jeho výskytu na nic nečekali a zakročili včas. Téměř v každém případě totiž můžete učinit kroky, jež vám pomohou se vyboulení břicha zbavit snadno a rychle, říká doktor Daniel Bubnis.
Nadýmání
Nadýmání je pocit tlaku nebo otoku v břiše, mezi jehož nejčastější příčiny patří zadržování plynů nebo konzumace velkého množství jídla v krátkém čase – to může také vést k nafouknutí břicha. Mezi další časté příčiny tohoto problému patří také:
- zácpa,
- syndrom dráždivého tračníku (IBS),
- některé gynekologické potíže, například cysty na vaječnících,
- bakteriální infekce,
- gastroparéza, která způsobuje opožděné vyprazdňování žaludku,
- adrenální stresový tuk.
Stres je přirozenou reakcí na vnímanou hrozbu – když čelíte nebezpečí, kombinace nervových a hormonálních signálů říká vašim nadledvinám, aby uvolnily adrenalin, kortizol a další stresové hormony. Pokud se však tento problém stává chronickým, může docházet ke zvyšování množství břišního tuku a chuti na potraviny, které zvyšují riziko vzniku obezity.
Břicho po těhotenství
Ženské tělo prochází během těhotenství řadou změn a rostoucí břicho je tou nejviditelnější. I když po porodu dochází ke shození asi 6 kilogramů, je pravděpodobné, že břicho zůstane nafouklé, například v důsledku zadržování tekutin nebo separace. Dále pak k tomuto problému může dojít v případě, kdy rostoucí děloha způsobí, že se od sebe oddělí dva dlouhé svaly, které probíhají paralelně v břiše.
Hormonální vyklenutí břicha v menopauze
Přibývání na váze je častým důsledkem menopauzy – hormonální změny, které přispívají k přibírání na váze, ve skutečnosti začínají působit již několik let před menopauzou. Mezi faktory, jež přispívají ke vzniku břišního tuku v této fázi života, patří:
- kolísání hormonů, zejména estrogenu,
- inzulínová rezistence,
- úbytek svalové hmoty,
- nedostatek spánku,
- konzumace alkoholu.
Intolerance na některé potraviny
Potravinová intolerance způsobuje obtížnější trávení určitých potravin. V poslední době postihuje tento problém čím dál více lidí. Jedná se navíc o častou příčinu nadýmání a vedle nafouklého břicha se mohou objevit i další příznaky, včetně bolesti žaludku a průjmu. Mezi běžné potravinové intolerance patří především mléčné výrobky, lepek a kofein.
Jak se zbavit vybouleného břicha
Vybouleného břicha se můžete zbavit, ovšem způsob, jakým to uděláte, závisí především na příčině problému. Doporučuje se však do svého života zařadit vhodnou dietu a začít cvičit. Zvýšení úrovně aktivity a konzumace zdravějších potravin vám může pomoci snížit celkovou hmotnost. Stejně tak je vhodné omezit alkohol a pít hodně vody, která je nezbytná pro dobré zdraví. Dále pak také můžete užívat některé léky, včetně:
- doplňků vlákniny a jemných projímadel,
- probiotik, která vám mohou pomoci zhubnout a snížit nadýmání,
- léků na léčbu IBS,
- hormonální substituční léčby (při menopauze).
K lékaři jděte, pokud v břiše nahmatáte bulku, nadýmání trvá déle než tři týdny nebo se objeví průjem, zvracení či krev ve stolici. Vyboulené břicho může mít i závažné příčiny, například nahromadění tekutiny v dutině břišní (ascites) nebo kýlu. Vlákninu, projímadla, léky na syndrom dráždivého tračníku ani hormonální léčbu nezačínejte užívat bez porady s lékařem.
Zdroj: Healthline
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