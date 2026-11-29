Marta Jandová opět předvedla úžasný výkon. Marta Jandová sklidila obrovskou pochvalu. Luciana Tomášová vypadala úžasně. Taneční pár zatančil tango. Vojta Dyk s Catharinou Malek zatančili tango. Marek Eben pogratuloval Dykovi ke stříbrnému Slavíkovi. Tomas Sean Pšenička dostal prsten jako talisman od Oskara Hese. Tomas Sean Pšenička si tanec velmi užil. Sara Prachař Sandeva a Daniel makovec zatančili Cha-Chu. Sara Prachař Sandeva Marek Eben si spletl název tance. Tereza Kostková vypadala jako vždy úchvatně.
Osmý taneční večer StarDance přinesl další vyřazování. Soutěž nakonec opustila Marta Jandová (52) a Martin Prágr (32), která se během loučení jen těžko bránila emocím. V hledišti ji podporoval její otec Petr Janda (84). Ten vypadal dojatě a zároveň na svou dceru viditelně hrdě. Večer přitom nabídl nejen napínavé rozhodnutí, ale také návrat Jana Révaie (52), taneční překvapení i několik vtipných momentů Marka Ebena (68). Marta Jandová se snažila neplakat
Zpěvačka po vyřazení poděkovala svým blízkým i lidem, kteří ji během soutěže podporovali. „Strašně jsem ráda, že tě mám ve svém životě.“ vzkázala svému tanečnímu partnerovi. „Jsem dojatá, že jsem tady mohla být s vámi,“ řekla při loučení. Bylo znát, že pro ni konec ve StarDance není snadný. Přesto se snažila slzy zadržet a rozloučit se s úsměvem.
Její účast v soutěži přinesla řadu tanečních výzev, na které si musela zvykat týden co týden. Osmý večer navíc tančila s Martinem Prágrem waltz, jehož součástí byl stromeček a speciální obálka s vzkazem. Prágr v ní od Marty dostal slova: „Uvařím ti rajskou.“ Dvojice si při tom zavtipkovala, že by mohli být matka se synem. Petr Janda prožíval její konec s ní
V publiku měla Marta velkou oporu. Její otec Petr Janda ji sledoval s dojetím a hrdostí. Jeho reakce napovídala, že pro něj bylo dceřino loučení ze soutěže silným okamžikem. Marta se snažila neplakat, ale právě podpora rodiny mohla její emoce ještě umocnit.
Zpěvačka tak po osmi večerech opustila taneční parket, na kterém se během posledních týdnů potkávala s ostatními soutěžícími i porotou. Její vyřazení zároveň znamená, že o postup do dalšího kola budou bojovat už jen zbývající páry. Marek Eben perlil
Osmý díl nabídl cha-chu, waltz, tango i contemporary. Do poroty se vrátil Jan Révai, přestože předtím účinkoval v představení Madisonské mosty. Marek Eben také zavtipkoval o absenci Richarda Genzera: „Něco má. Já myslím, že omlouvá jedině, kdyby se ženil, nebo kdyby přebíral Nobelovu cenu. Ani jedno mi na něj nepřijde, možná ta Nobelovka spíš.“.
Pozornost přitáhl také Tomas Sean Pšenička, který tančil tango s Natálií Otáhalovou. Herec přiznal, že je pověrčivý a nosí talisman. Prsten od úřadujícího vítěze StarDance Oscara Hese. „Já ho políbím. Třeba i čtrnáctkrát, jsem hrozně pověrčivej,“ prozradil. Jednou ho prý kvůli svému rituálu málem nestihl ani nástup na tanec. Zdroj: Aplausin.cz