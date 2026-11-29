Každý, kdo někdy poslal dokument z Wordu kolegovi používajícímu LibreOffice nebo ho otevřel v Google Docs, zná ten nepříjemný moment překvapení: tabulka je posunutá, odstavce se zalamují jinak a text přetéká na další stránku. Nejde přitom o banální chybu jediné aplikace. Problém tkví hluboko ve formátu DOCX – v jeho struktuře, způsobu, jakým Word ukládá pravidla kompatibility, i v odlišných vykreslovacích jádrech jednotlivých editorů. Řetězec, kterým se jediný chybějící font promítne do celého rozvržení dokumentu, je překvapivě přímočarý: náhradní písmo má jiné metriky → řádky končí na jiných místech → odstavce se zalamují jinak → obsah přeteče na další stránku. Microsoft sám upozorňuje, že náhradní font může změnit vzhled i rozvržení dokumentu.
DOCX není jen soubor, ale balík pravidel
Většina uživatelů vnímá .docx jako jeden soubor. Ve skutečnosti jde o ZIP archiv obsahující několik částí ve formátu XML: hlavní dokument, nastavení stylů, seznam fontů i konfiguraci kompatibility. Standard ECMA-376, na kterém je DOCX založen, se skládá ze čtyř částí. Jednou z nich jsou takzvané „Transitional Migration Features“, tedy přechodové prvky určené mimo jiné k zachování zpětné kompatibility se staršími verzemi Wordu.
A právě tady začíná jádro problému. Word si do dokumentu ukládá mimo jiné nastavení compatibilityMode, které určuje, podle jakých pravidel kompatibility má editor dokument zobrazit. Microsoft k tomu navíc publikuje vlastní implementační poznámky, v nichž popisuje místa, kde se Office od specifikace ISO odlišuje, rozšiřuje ji nebo doplňuje. Otevřený standard tedy definuje pravidla formátu, ale nezaručuje, že všechny editory použijí stejný způsob sazby a vykreslování. Google Docs a LibreOffice Writer proto musejí napodobovat nejen chování popsané ve standardu, ale také některé specifické vlastnosti Wordu. Dosáhnout stoprocentně totožného výsledku je tak obtížné.
Jak jeden chybějící font rozhodí celou stránku
Mechanismus je poměrně jednoduchý, jeho dopady ale mohou být značné:
- Chybějící font – příjemce nemá nainstalované písmo, které autor použil. Editor proto musí zvolit náhradní font, například Times New Roman nebo jiné dostupné písmo.
- Jiné metriky – náhradní font má odlišnou šířku znaků, výšku i proporce, což ovlivňuje také řádkování.
- Jiné konce řádků – text, který se ve Wordu vešel na jeden řádek, může v náhradním písmu přetéct na další.
- Jiné konce stránek – postupně se mění zalomení řádků i odstavců, takže se část obsahu může přesunout na další stránku a dokument může být najednou o stránku delší.
Microsoft výslovně uvádí, že při nahrazení fontu se mohou změnit konce řádků a stránek, řádkování i dělení slov. U životopisu pečlivě upraveného tak, aby se vešel na jednu stránku, to může znamenat zásadní problém.
Potíže se ale netýkají jen fontů. LibreOffice nabízí v nastavení celou řadu přepínačů pro kompatibilitu s Wordem. Ty ovlivňují například mezery mezi odstavci, umístění grafických objektů, koncové poznámky nebo metriky písma. Ještě v září 2026 opravoval konkrétní odchylky při práci s DOCX, například nesprávné zarovnání textu nebo chybné formátování odstavců po otevření dokumentu. Kompatibilita DOCX je zkrátka oblast, na které se stále pracuje, nikoli jednou provždy vyřešený problém.
Google Docs, LibreOffice a iluze náhledu
Google Docs umožňuje soubory DOCX otevírat, upravovat i ukládat zpět, sám ale upozorňuje na možné problémy s kompatibilitou. LibreOffice zase podporuje DOCX a ve své nápovědě se kompatibilitou s Wordem zabývá přímo. Neexistuje však jednoznačný nezávislý benchmark, který by prokázal, že jeden z těchto editorů zachovává původní vzhled dokumentů věrněji než druhý. Obecně lze říct, že u složitějších dokumentů s plovoucími objekty a tabulkami se mohou oba editory od Wordu výrazně lišit. Ani jeden proto nezaručuje zcela totožný výsledek.
Zvláštní pozornost si zaslouží náhled dokumentu v Google Drive. Google upozorňuje, že náhled nemusí přesně odpovídat tomu, jak bude soubor vypadat po otevření v editoru. Posuzovat podle něj výsledné rozvržení dokumentu proto není spolehlivé. Kdo chce rozdíly ověřit, může v Google Docs využít funkci Compare documents, která umožňuje porovnat dokument Google Docs se souborem DOCX.
Jak tomu předejít v praxi
Rozdílům mezi jednotlivými editory nelze úplně zabránit, lze ale výrazně snížit pravděpodobnost, že se při otevření dokumentu projeví:
- Používat běžné fonty. Arial nebo Times New Roman patří mezi široce dostupná písma. U jiných fontů je vhodné ověřit, zda je příjemce má k dispozici. Ani běžně používané písmo však samo o sobě nezaručuje totožné vykreslení na všech platformách.
- Vkládat fonty do souboru. Word umožňuje některá písma vložit přímo do dokumentu DOCX. Příjemce tak může dokument zobrazit i bez jejich samostatné instalace. Tato možnost ale závisí na licenčních podmínkách konkrétního fontu.
- Nekládat důležitý obsah těsně k okraji stránky. Životopis nebo jiný dokument upravený přesně na jednu stránku může při drobné změně metrik písma snadno přetéct.
- Otevřít dokument v cílové aplikaci. Před odesláním je vhodné zkontrolovat, jak soubor vypadá v editoru, který bude používat příjemce.
- Přiložit referenční PDF. U dokumentů, u nichž záleží na přesném vzhledu, například smluv, faktur nebo životopisů, je PDF spolehlivější způsob, jak zachovat výslednou podobu.
Microsoft sám doporučuje používat PDF u dokumentů, které mají na různých počítačích vypadat stejně. PDF má samozřejmě i svá omezení: hůře se v něm spolupracuje na úpravách a zpětný převod do Wordu může vést ke ztrátě formátování. Praktické pravidlo je proto jednoduché: DOCX používejte pro spolupráci a další úpravy, PDF pro zachování finální podoby.
DOCX je vhodný výměnný formát pro další práci s textem, nezaručuje však totožné rozvržení na každém zařízení a v každém editoru. Pokud potřebujete zachovat přesnou sazbu, nejspolehlivější je použít na obou stranách stejný editor, případně poslat PDF společně s editovatelným souborem DOCX.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík