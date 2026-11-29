Nenápadná československá známka z první republiky se díky výrobní chybě stala filatelistickým pokladem. Její exemplář se vydražil za více než 4 miliony korun.
Když člověk po letech prochází starou sbírku známek, většinou nečeká, že mezi zažloutlými papírky objeví nějaký poklad. Přesně to se ale stalo jednomu důchodci z Moravy, který
měl doma rozsáhlou filatelistickou sbírku. Jedna nenápadná československá známka z ní přitom vyčnívala detailem, který se dal snadno přehlédnout. Zatímco původně měla hodnotu pouhých 50 haléřů, její pozdější cena se vyšplhala na necelé dva miliony. Rozhodující nebylo její stáří, ale chybka, která vznikla před desítkami let. Chyba v přetisku a milionový poklad
Příběh z roku 2016 začal známkou ze série Osvobozená republika, která se vydávala od roku 1920. Motiv ženy přetrhávající okovy měl symbolizovat vznik nového Československa. O několik let později, v roce 1927, se pošta rozhodla některé nevyužité zásoby upravit na doplatní známky. Při této úpravě vznikla chyba, která dnes dělá z obyčejné padesátihaléřové známky
jeden z vyhledávaných filatelistických unikátů. Na původní hodnotu 50 haléřů byl totiž omylem přidán přetisk se stejnou hodnotou. Z celkem stovky takto chybně upravených kusů je dnes známo pouze 17 exemplářů.
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Ještě zajímavější je způsob, jakým se jeden z nich dostal na světlo. Majitel sbírky se stěhoval do domova důchodců a nemohl si s sebou vzít všechno, co během let nasbíral. Pozval proto své přátele filatelisty, aby si ze zbytku vybrali známky, které je zaujmou.
Jeden z nich si při prohlížení všiml neobvyklého přetisku. Místo aby známku považoval za bezcenný kus, doporučil majiteli obrátit se na odborníka. Znalec následně potvrdil, že před sebou mají pravý exemplář mimořádně vzácné chybotiskové známky.
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Při pražské aukci pak přišlo překvapení i pro samotného majitele. Známka se vydražila za více než 1,7 milionu korun. „
Do domova důchodců tak bude původní majitel známky nastupovat s docela dobrou částkou, což mu všichni srdečně přejeme,“ uvedl tehdy znalec František Beneš pro Blesk. Příběh tím ale neskončil. Poslední aukce tohoto chybotisku se uskutečnila v roce 2024 a dle Blesku se známka s označením „50/50h Doplatit“ prodala už za více než 4 miliony korun. Podobné případy ukazují, proč se u starých známek vyplatí věnovat pozornost i zdánlivé maličkosti. Někdy může mít hodnota ukrytá v detailu cenu jmění. Na SvětěKreativity.cz jsme psali i o dalších vzácných známkách, třeba o jedné s Křivoklátem.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu
Blesk, Blesk, YouTube Poklad z kredence
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Důchodce měl doma známku za 50 haléřů. Díky chybě v přetisku šlo o milionový poklad pochází z webu Světkreativity.