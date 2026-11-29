Když vám z telefonu zmizí snímek z dovolené nebo jediná fotografie prvních krůčků vašeho dítěte, panika je pochopitelná. Dobrá zpráva je, že smazání fotky na Androidu téměř nikdy neznamená její okamžité fyzické zničení. Snímek může stále čekat v koši galerie, být uložený v cloudové záloze nebo zůstat na microSD kartě, dokud jeho místo nepřepíšou nová data. Právě těmto třem možnostem odpovídají následující způsoby obnovy. Fungují na různých zařízeních s Androidem, od Samsungu přes Xiaomi až po Google Pixel, ale ne všechny jsou dostupné na každém telefonu. Rozhodující je, kam byla fotka před smazáním uložená a jak rychle začnete jednat.
Způsob 1: Koš v galerii – první a nejrychlejší kontrola
Většina moderních galerijních aplikací pro Android má vlastní koš, do kterého se smazané fotografie automaticky přesouvají. Google Photos i Samsung Gallery uchovávají smazané snímky po omezenou dobu. U Google Photos je to zpravidla 30 dní, zatímco u Samsung Gallery může délka uchovávání záviset na verzi aplikace a zařízení. Po uplynutí této lhůty se položky trvale odstraní.
Google Photos:
- Otevřete aplikaci a klepněte na Knihovna → Koš.
- Vyberte fotografie, které chcete obnovit.
- Klepněte na Obnovit. Snímky se vrátí do knihovny Google Photos. Pokud byly uložené také v zařízení, mohou se znovu objevit i v galerii telefonu.
Podle nápovědy Google Photos platí, že pokud koš ručně vysypete nebo uplyne doba uchovávání, obnova touto cestou už nebude možná.
Samsung Gallery:
- V aplikaci Galerie klepněte na tři tečky → Koš.
- Označte požadované snímky a zvolte Obnovit.
Česká podpora Samsungu popisovala funkci koše v Galerii už v prosinci 2021. Bývá proto dostupná i na starších modelech Galaxy prodávaných v ČR. Konkrétní dostupnost a doba uchovávání smazaných fotografií se ale mohou lišit podle verze One UI a softwaru zařízení.
Klíčové pravidlo: koš kontrolujte jako první. Je to nejrychlejší způsob obnovy a nepotřebujete k němu žádný další software ani počítač.
Způsob 2: Cloudová záloha – druhá linie obrany
Pokud v koši galerie nic nenajdete, další možností je cloudová záloha. Záleží ale na tom, zda jste ji měli zapnutou už před smazáním fotografie.
Google Photos nabízí 15 GB úložného prostoru zdarma, který se sdílí s Gmailem a Google Diskem. Pokud byla záloha aktivní, fotografie se uložila také do cloudu. Po smazání ji můžete najít v koši Google Photos, kde se zálohované snímky standardně uchovávají 60 dní. U fotografií, které nebyly zálohované, je lhůta zpravidla 30 dní. Pozor na jednu důležitou věc: při používání Google Photos může smazání fotografie z aplikace odstranit také její cloudovou kopii. Proto je kontrola koše tak důležitá.
OneDrive nabízí s osobním účtem Microsoft 5 GB úložného prostoru zdarma. Smazané soubory lze obnovit z koše, kde se obvykle uchovávají 30 dní. Po obnovení se fotografie vrátí do OneDrive a můžete si ji znovu stáhnout do telefonu.
Majitelé telefonů Samsung by měli vědět, že přímá synchronizace Samsung Gallery s OneDrive skončila 30. září 2026. Fotografie, které už byly uložené na OneDrive, tam zůstaly, ale pro nové zálohování je potřeba používat aplikaci OneDrive a její funkci Camera backup. Tu zapnete přes profilový obrázek → Settings → Camera backup → Turn on.
V Google Photos zapnete zálohování přes Profil → Nastavení Fotek → Záloha. Můžete vybrat také další složky v zařízení, například snímky obrazovky nebo fotografie z WhatsAppu.
Způsob 3: Obnova z microSD karty přes počítač
Tato metoda představuje poslední možnost záchrany a zároveň je technicky nejnáročnější. Hodí se pouze pro fotografie uložené na vyjímatelné microSD kartě, nikoli v interní paměti telefonu.
Proč nelze stejným způsobem obnovovat fotografie z interní paměti? Android používá šifrování souborů (file-based encryption) a omezuje přístup aplikací k datům ostatních aplikací. Běžný software pro obnovu dat proto zpravidla nedokáže přímo prohledat interní paměť telefonu a obnovit z ní smazané fotografie. Výsledek navíc ovlivňuje konkrétní zařízení, verze Androidu a způsob ukládání dat.
MicroSD karta je jiný případ. Vyjměte ji z telefonu, vložte do USB čtečky a připojte k počítači. Potom můžete vyzkoušet například tyto nástroje:
- EaseUS Data Recovery Wizard je komerční nástroj s grafickým rozhraním a možností náhledu nalezených souborů. Nabízí režim SD Card Recovery určený přímo pro paměťové karty. Bezplatná verze má omezený objem dat, která lze obnovit (základní limit je 500 MB, s možností rozšíření až na 2 GB).
- PhotoRec je open-source alternativa, která je zcela zdarma a nemá omezený objem obnovovaných dat. Její nevýhodou je, že často nedokáže zachovat původní názvy souborů ani strukturu složek. Získáte tedy samotné fotografie, ale jejich uspořádání budete muset obnovit ručně.
U obou nástrojů platí jedno zásadní pravidlo: na kartu po smazání nic nezapisujte. Každý nový soubor může přepsat místo, na kterém se stále nachází smazaná fotografie. Ideální je proto kartu ihned vyjmout z telefonu a až do pokusu o obnovu ji nepoužívat.
Co udělat v první minutě po smazání
Rychlost reakce může rozhodnout o úspěchu obnovy víc než samotný výběr nástroje. Doporučené pořadí kroků je následující:
- Přestaňte na dotčené úložiště zapisovat nová data. Nefoťte, nic nestahujte ani neinstalujte.
- Zkontrolujte koš v Galerii, Google Photos a případně také v OneDrive. Ověřte, že jste přihlášeni ke správnému účtu.
- Pokud byla fotografie uložená na microSD kartě, vyjměte ji a připojte k počítači pomocí čtečky.
Toto pořadí odpovídá také pravděpodobnosti úspěchu. Obnova z koše bývá nejjednodušší, cloudová záloha závisí na tom, zda byla předem zapnutá, a obnovení dat z karty je nejisté. Jeho úspěšnost závisí především na tom, zda už byla smazaná data přepsána novými soubory.
Jak se pojistit do budoucna
Nejlepší obnova je ta, kterou vůbec nemusíte řešit. Díky automatickému zálohování do Google Photos nebo OneDrive mohou fotografie zůstat v cloudu, i když je omylem smažete z telefonu. Jejich obnovení pak může být otázkou několika klepnutí. Stačí jednou projít nastavení a ověřit, že zálohování skutečně funguje a zahrnuje všechny důležité složky. Několik minut věnovaných kontrole nastavení vám může příště ušetřit spoustu starostí.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík