Velká cena Kataru letos na špici startovního pole příliš dramatických soubojů nenabídla. Po úvodních kolech se pořadí ustálilo a diváci sledovali spíše taktickou bitvu. Své o tom ví i obhájce mistrovského titulu Lando Norris. Pilot týmu McLaren sice do závodu odstartoval ze slibné třetí pozice, cílem ale projel až jako pátý se ztrátou téměř čtyřiceti sekund na vítězného Kimiho Antonelliho.
Bezprostředně po závodě se britský jezdec v rozhovoru s novináři zamyslel nad tím, zda by se s charakteristikou katarské trati dalo něco udělat pro zvýšení atraktivity závodění. Podle Norrise současné rozvržení okruhu v Lusailu dává pilotům jen minimum možností k útoku.
„Potřebujeme prostě několik pomalých zatáček. Potřebujeme dlouhou rovinku zakončenou pomalou zatáčkou, nebo naopak výjezd z pomalé zatáčky na dlouhou rovinku,“ vysvětlil Norris svůj pohled na věc. Zároveň poukázal na aerodynamickou náročnost trati: „Je nemožné se tam držet těsně za soupeřem. V rychlých zatáčkách to vlastně ještě docela jde, ale problém jsou ty středně rychlé.“
Za vůbec největší slabinu celého okruhu pak jezdec McLarenu označil závěrečnou zatáčku, která jezdce přivádí na hlavní cílovou rovinku. Právě tam by se přitom mělo odehrávat nejvíce předjížděcích manévrů.
„Upřímně, poslední zatáčka už nemůže být horší pro nájezd na cílovou rovinku,“ nebral si servítky. „Ideální by bylo, kdyby ji upravili podobně, jako je první zatáčka v Austinu. Tedy jako velmi širokou zatáčku, kde si můžete najet různé stopy. Tady prostě chybí prostor pro kreativitu.“
Podle Norrise je okruh v Kataru příliš svázaný jedinou ideální stopou, ze které nelze uhnout bez výrazné ztráty rychlosti. „Na této trati je nemožné být kreativní. Všechno je striktně diktované jen stopou s nejvyšší rychlostí. Rozhodně se dá udělat víc pro to, aby se tu lépe závodilo, a myslím, že by se do toho měli pustit,“ uzavřel jasným vzkazem směrem k pořadatelům.
Před posledním podnikem sezony v Abú Zabí, který se jede 6. prosince na okruhu Yas Marina, patří Lando Norrisovi páté místo v Poháru jezdců. Se ziskem 274 bodů ztrácí jediný bod na čtvrtého Lewise Hamiltona z Ferrari a má osmnáctibodový náskok před Charlesem Leclercem.